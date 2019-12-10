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Все про:Кремль (208) Путін (3359) Росія (14070) Олександр Габишев (1)

 Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували

Поліцейські в Якутії знову затримали шамана Олександра Габишева. Кілька днів тому він почав другий похід на Москву з метою "вигнати Путіна".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про затримання повідомив координатор правозахисної організації "Правозащита Открытки" Олексій Прянишников.

"У вівторок Габишева і кількох його соратників було затримано на території Якутії. Для цього правоохоронці залучили кілька поліцейських екіпажів", - сказав Прянишников.

Він не уточнив, куди і навіщо везуть Габишева.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

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У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

8 грудня стало відомо, що Шаман Олександр Габишев відновив похід у Москву з Якутська, щоб провести "обряд вигнання Путіна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164542
 
   
 Топ коментарі
 
у вас вижу там не только с фекальными сталагмитами проблема, а и чувством юмора.
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та дайте же мужику по вашей руссии необъятной пройтись, на унитазы в городах посмотреть, на газ в каждом доме, водопровод и канализацию, на самую лучшую страну в мире " где так вольно дышит человек", может и передумает к хуйло после увиденного с претензией идти....

"ну дайте только волю мужики!" В.Высоцкий
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Какой контраст: в Украине презиков изгоняют Майданами, а в параше - шаманами. Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали - Цензор.НЕТ 2074 В этом коренное отличие украинцев от мокши. Браво, пацаки!
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боятся, шо кремлядские шестёрки с ним не справятся и он может ***** в туалете с удалённого доступа замочить )))
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Якут? Замочить Путина в туалете с удаленного доступа???
Одно непонятно, где вы такую траву берете.............
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у вас вижу там не только с фекальными сталагмитами проблема, а и чувством юмора.
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я так понял, у вас с фекальными сталагмитами проблем нет!
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- Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. (с)
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)))))))))) та тут и якутским шаманом быть не надо, шоб понять, в том чумайданчике, с которым одна из его шестёрок с общественного саммитовскопаришского туалета выруливала, находился как кал, так и личная моча самого ************* )) ну, а как иначе? иначе ведь супостат может по анализаммочиикала сказочного определить не только, какой же из них был в туалете, но и всю его ботоксную генетику )) та же фигня и с термоском та и саммитской обедней посудой )) вероятность, шо его гамно, сцаки и посудка вернулись на мацкву вместе с ним и были утилизированны в его личном крематории = 1. )
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извини, но тема экскрементов Путина и что по ним узнать можно - меня не интересует вообще!
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)))) чего так? над таким гамном, как *****, прикалывается весь предрождественнский мир.
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ну вообще-то правильно писать не гамно, а говно.
Я заметил, что у тебя с грамматикой русского языка проблемки! Но не в этом дело.

Мне тема екскрементов Путина просто неинтересна....
Я в сортах говна не разбираюсь и разбираться не собираюсь.

Если тебе это интересно, можешь обсудить какашки Путина или какой он какашка сам - с кем-то другим. Ничего не имею против...
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))) мимоходом обозвать своего шефа одним из сортов гамна. это может дорого тебе стоить ))))
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Немножко передохнет и дальше пойдет,может такими темпами лет этак за 100 и до московской окраины и доберется.
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А шо , просто на самолете шаман не может добраться?
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Боже, какая дикая страна раша. Ее уже и со странами третьего мира сравнивать не стоит
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Только почему-то из Словакии или других стран Европы, США не ломится столько людей жить на россии как в обратном направлении.
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Проблема БОЛЬШИНСТВА ФОРУМЧАН - они никогда не были в Европе.
Потому судят по себе . В Европе даже дикой и домашней собаки не увидишь - такой порядок
А в Киеве ночами по улице Грушевского дикие соьаки стаями носятся ( приходят с киевских круч)
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та дайте же мужику по вашей руссии необъятной пройтись, на унитазы в городах посмотреть, на газ в каждом доме, водопровод и канализацию, на самую лучшую страну в мире " где так вольно дышит человек", может и передумает к ***** после увиденного с претензией идти....

"ну дайте только волю мужики!" В.Высоцкий
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шаман слабый...на месте,в якутии нашаманить баальшой кирдык вылупку мацковскому нияк?мож якуту мольфарами якось усилиться?
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Все він правильно робить
вже це набрало широкого розголосу і масу співчуваючих, а це помножує силу
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Будет так дальше продолжать, окажется в психушке, где из него через неделю овощ сделают....
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ви, гебняві, і вбити здатні
так шо, терпіти вас довіку?
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Ты мне погонялы твоего папашки не вешай, Гундяй.
Не люблю лжи и глупости. Сейчас ты глупишь.
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мені начхати, що ти там любиш, і на всю вашу гебняву кодлу на чолі із ****** ганебним
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всім насрати, шо ти там "любіш-нілюбіш", кацапський шмат лайна
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Дык на тебя тоже насрать, дермоед и что дальше?
Тут диванные войска, давай расскажи мне, какой ты грозный вояка!
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дурниці, маячня.
ти сам віриш в то шо один дурень вижене зграю красножопих?

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Та нефиг шаманить! Лепил бы себе петухов из говна, был бы знаменит, обласкан властью.
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та по любэ без первенства...петухов давно в запорожье лепили...Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували - Цензор.НЕТ 7946
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проґавив шанс блаЗЄнський взяти шамана до Парижа Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали - Цензор.НЕТ 3647
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пабєда пройшла мимо,бо мама римма пояс шахида не успела пошить...
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***** 12 охоронців срати водять
ото воно бздить екзорцизму!
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интересно, на что он рассчитывал, идя второй раз изгонять Путина?
В прошлый раз не закрыли, закроют в этот...
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ну вам же объяснили - он невменяемый..., а так, жаль мужика, начитался сказок в детстве, наверное, про доброго дедушку ленина, вот крыша и поехала....
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у вас, прігоженських, когнитивний дисонанс?
люди, залякані гебнею, не здатні не підкорятись владі?
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не гунди попусту!
Если тебе не 12, то ты может знаешь такой термин "карательная медицина" и явно знаешь массу дессидентов, которых пытались таким образом превратить в овощ и тем самым закрыть рот.

Как ты думаешь, что будет с этим шаманом, если его в очередной раз закроют в психиатрии?
Могу подсказать: через месяц ты его можешь не узнать...чего я естественно ему ни в коем случае не желаю.
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есть одно "но"
он может біть как наша Гадя - тупо отвод глаз ..... "народа", но єто ругательное словцо то
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Какой контраст: в Украине презиков изгоняют Майданами, а в параше - шаманами. Якутского шамана Габышева, шедшего во второй раз изгонять Путина, снова арестовали - Цензор.НЕТ 2074 В этом коренное отличие украинцев от мокши. Браво, пацаки!
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Успехов тебе мужик, ты целенаправленный, а значить рано или поздно дойдешь!
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может ему надо постричься, побриться, а нам скинутся на билет до москвы и костюм Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували - Цензор.НЕТ 3194
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Шош вы хотите если ботоксный в парашу ходит с 6 охраниками
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Кремль боится этого клоуна. Скоро сами себя будут боятся.
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Сразу поставили диагноз, и для перестраховки ещё статью возбудили. Совок тюнингованный.
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диагноз нужно ставить тем, кто его задержал.
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А у нас ни один мольфар с Карпат не идет изганять Зпленского!
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нужно было его в Нормандию переправить
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Якби не називалося Залісся воно назавжди залишеться гулажним вертепом населеним холопами і вєртухаями.
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Прошлый раз шаман прошел 3000км из общих 8000 .... Пока не остановили.
При массовой поддержке народа, к слову
https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/Pangeavideo/2019/07/e/e0/e0426cd9-e5c0-4d2c-b3bd-f8491315b79e_manifest.mpd
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потихонечку...потихонечку..дедушку плешивого в АдЪ шаман отправляет
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Идиоты, бегающие со свечками, бормочущие мантры(Шойгу например), высрали шо такой же идиот, но неправослабный - невменяем?.....
чет пробздело в парашном царевстве...
а если честно, то єт смахивает на Навального - либо полезный дурак, либо конторский.
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В следующий раз этот шаман с пуйла сделает ритуальный барабан.
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)) ну это татуированной шкуры *****. а с тельца, несколько кусков винтажного мыла.
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Старый ГБшный прием, все кто против невменяем.
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Кацапы по этому шаману с ума сходят, а теперь и пороховатый "цензор" решил запустить на свои страницы эту шнягу!
Шо, более значительных новостей уже нет? Начинаем вышкребать всякую муйню из российских жёлтых помоек?
Ну да... а про шо ещё "цензор" может писать? Может рекламировать и зазывать на парашенковские "майданы", или выгребать самый жуткий трэш из российских ******. На всё другое, у этой команды, не хватает обыкновенной совести и профессионализма.
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Шаман сила, шаман вера, шаман сила веры духа. Остановить шамана без силы веры духа..невозможно. Даже убрав шамана вера духа останется.
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