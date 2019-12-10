 Якутського шамана Габишева, що йшов вдруге виганяти Путіна, знову заарештували

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про затримання повідомив координатор правозахисної організації "Правозащита Открытки" Олексій Прянишников.
"У вівторок Габишева і кількох його соратників було затримано на території Якутії. Для цього правоохоронці залучили кілька поліцейських екіпажів", - сказав Прянишников.
Він не уточнив, куди і навіщо везуть Габишева.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".
19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.
25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.
Читайте також: Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм
У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.
Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.
8 грудня стало відомо, що Шаман Олександр Габишев відновив похід у Москву з Якутська, щоб провести "обряд вигнання Путіна".
Одно непонятно, где вы такую траву берете.............
- Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. (с)
Я заметил, что у тебя с грамматикой русского языка проблемки! Но не в этом дело.
Мне тема екскрементов Путина просто неинтересна....
Я в сортах говна не разбираюсь и разбираться не собираюсь.
Если тебе это интересно, можешь обсудить какашки Путина или какой он какашка сам - с кем-то другим. Ничего не имею против...
Даже в Словакии.
Потому судят по себе . В Европе даже дикой и домашней собаки не увидишь - такой порядок
А в Киеве ночами по улице Грушевского дикие соьаки стаями носятся ( приходят с киевских круч)
"ну дайте только волю мужики!" В.Высоцкий
вже це набрало широкого розголосу і масу співчуваючих, а це помножує силу
так шо, терпіти вас довіку?
Не люблю лжи и глупости. Сейчас ты глупишь.
Тут диванные войска, давай расскажи мне, какой ты грозный вояка!
ти сам віриш в то шо один дурень вижене зграю красножопих?
ото воно бздить екзорцизму!
В прошлый раз не закрыли, закроют в этот...
люди, залякані гебнею, не здатні не підкорятись владі?
Если тебе не 12, то ты может знаешь такой термин "карательная медицина" и явно знаешь массу дессидентов, которых пытались таким образом превратить в овощ и тем самым закрыть рот.
Как ты думаешь, что будет с этим шаманом, если его в очередной раз закроют в психиатрии?
Могу подсказать: через месяц ты его можешь не узнать...чего я естественно ему ни в коем случае не желаю.
он может біть как наша Гадя - тупо отвод глаз ..... "народа", но єто ругательное словцо то
При массовой поддержке народа, к слову
https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/Pangeavideo/2019/07/e/e0/e0426cd9-e5c0-4d2c-b3bd-f8491315b79e_manifest.mpd
чет пробздело в парашном царевстве...
а если честно, то єт смахивает на Навального - либо полезный дурак, либо конторский.
Шо, более значительных новостей уже нет? Начинаем вышкребать всякую муйню из российских жёлтых помоек?
Ну да... а про шо ещё "цензор" может писать? Может рекламировать и зазывать на парашенковские "майданы", или выгребать самый жуткий трэш из российских ******. На всё другое, у этой команды, не хватает обыкновенной совести и профессионализма.