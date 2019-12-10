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 Політика України, Суспільство
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Все про:жінки (186) Зеленський (3775) сім'я (71) наказ (204)

 Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 847 жінкам

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 893 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". Почесне звання отримали 847 українських жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного і духовного розвитку.

Серед нагороджених – 32 мешканки Вінницької області, 116 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 28 – Донецької, 26 – Житомирської, 52 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 45 – Івано-Франківської, 31 – Київської.

Почесне звання також отримали 2 мешканки Кіровоградської області, 5 – Луганської, 56 – Львівської, 14 – Миколаївської, 59 – Одеської, 17 – Полтавської, 129 – Рівненської, 8 – Сумської, 28 – Тернопільської, 21 – Харківської, 13 – Херсонської, 31 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 44 – Чернівецької, 15 – Чернігівської та 1 – міста Києва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164540
 
 
 Топ коментарі
 
и хоть бы один отец-героин...
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Вопрос ШАН(овному) ПАН(у) (пре)ЗЕ(денту):
- почему война на востоке Украины не закончена.
- кто наживается на войне.
Ответ "Порошенко" не предлагать.
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О, свіжачок від сру-колег. Зебіки, нумо лайкати. Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 847 жінкам - Цензор.НЕТ 1122
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Да, в 21-ом веке такой махровый сексизм неприемлем, поэтому необходимо внести изменение в Закон "О государственных наградах", устанавливающее новое почетное звание "Отец-герой".
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Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 847 женщинам

Вот этим и занимайся, Вова
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Нет, но зато пэдра тоже наградил всех своих ботов.
Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 847 жінкам - Цензор.НЕТ 5654
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О, свіжачок від сру-колег. Зебіки, нумо лайкати. Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 847 жінкам - Цензор.НЕТ 1122
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Помиляєшся, виготовлено в Україне, на замовлення мінстеця. Ще прошлого року. Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 847 жінкам - Цензор.НЕТ 4928
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Вопрос ШАН(овному) ПАН(у) (пре)ЗЕ(денту):
- почему война на востоке Украины не закончена.
- кто наживается на войне.
Ответ "Порошенко" не предлагать.
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сегодня у ляшков,путиных с макронами нулевые шансы...
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Я вбачаю в цій акції гендерну дискримінацію. Чоловіків ставлять нівщо! Треба жалітись в ООН!
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та нє, подивитись на історію, то жінок тільки недавно почали поважати, так що.... ну не знаю, поспілкуйся з ними - як їм навіть зараз(ну, "рожалкам")
але ці совкові замашки - тупізм. матка типу, продукующая пушмясо для дагагова тов.(хто там зараз на трибуні - хрунь, брень, сталь, лєнь.....)
неоднозначно опше-т
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Зель, дай мне медаль, я вчера два раза сходил в сортир, и думаю что это тоже достойно медальки.
Ну вот черноземы это хорошо?
А ведь черноземам не надо выплачивать пособие. Выгодно, удобно, продуктивно.
Я еще могу в сортир сходить прямо в Б*гдановой "Тесле", пусть ему будет натхнення шептать тебе на ушко, противный Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 847 жінкам - Цензор.НЕТ 8215
идиоты совковые тупые - че все должны платить самкам, которые поставили себе цель - жить хорошо, производя ..... ну, как кацапы говорят, .... ""нищету""?
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...Сергей Лямец: "Белый старик подошел к сундуку и открыл крышку. Индейцы обомлели"Индейцы. «Едут!» Всех Переживу проснулась от резких криков. За тонкой стенкой кто-то истошно вопил. Голос напоминал ее подругу, Не Поймаете.
«МВФ!» - завопила она опять.
Всех Переживу подскочила со шкуры бизона, на которой спала после сытного завтрака, и упругим движением подскочила к бронзовому зеркалу. Поправила покосившееся перо, а других украшений на ней и не было. Она знала, что белые дарят бусы в первую очередь тем, у кого их нет.
В глаза ударило яркое солнца. С утра подморозило, и яркие лучи отражались от инея на вигвамах. По лагерю туда-сюда сновали индейцы в праздничных шкурах. Старики наскоро раскуривали трубку мира, женщины разогревали на костре пухлые кукурузные лепешки. Не Поймаете прекратила кричать, и теперь готовила над костром мудреный напиток белых людей по имени кофе. Соблазнительно пахло на всю поляну, и несколько детей стояли за спиной Не Поймаете, внюхиваясь во все ноздри. Пить кофе запрещал вождь, но индейцам все равно хотелось.
На поляну въехала огромная черная колесница, похожая на огромный блестящий камень. В камне открылась дыра, и из нее показался первый белый. Это был тощий старик с ужасной дряблой кожей лица и длинной тряпкой на шее, как у них было принято. Белый приветливо улыбнулся и крикнул:
Индейцы переглянулись и все разом посмотрели на Всех Переживу. Та кивком подала знак, и к белому подбежали женщины с лепешками и кофе. Старик отломил кусок лепешки, мокнул в кофе и принялся жевать беззубым ртом.
Следом за стариком из колесницы выполз очень толстый белый. Он сразу же напомнил собравшимся индейцам распухшую в воде фасоль.
«Успешная программа с МВФ критически важна для роста и защиты племени Небесных Воинов!» - крикнул он на чистейшем индейском наречии.
Старики вгляделись и обомлели. Да это же Дымящийся Кабан, только сильно растолстевший и теперь совершенно белый. Много лет назад он покинул племя, решив переехать жить туда, куда уходит Солнце. И вот, он уже вылазит из черной колесницы.
Дымящийся Кабан аппетитно доел лепешку, отряхнул руки и подошел к черной колеснице с другой стороны. Он что-то нажал и достал из дыры большой сундук. Белый старик подошел к сундуку и открыл крышку. Индейцы обомлели. Там лежали деньги белых. Много. Толстыми ровными кучками.
«Это кредит?» - принялись наперебой спрашивать индейцы.
«Да, - гордо кивал старик. - Кредит МВФ».
«Как же красиво!»
Дети потянулись было к сундуку, но старики ударили их по рукам.
«Нельзя!»
«Почему?» - не поняли дети.
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.
«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.
«Зачем?»
«На случай, если будет плохо».
«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.
«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»
И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.
По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.
Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.
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...Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.
Всех Переживу крадучись подошла к Вигваму Сокровищ и поскребла шкуру на входе.
«Это ты, Всех Переживу?»
«Да, Не Поймаешь!»
«Входи!»
Уже через минуту они раскрыли сундук и принялись делить деньги белых.
«Куплю себе огромный вигвам на берегу озера», - делилась планами Не Поймаете.
«Ты дура. У белых есть такие вигвамы!»
«Какие?..» - растерянно спросила Не Поймаете.
«Ты думаешь, почему Дымящийся Кабан такой довольный?»
Разделили на три большие кучи. На дно сундука положили старую шкуру, а сверху ее присыпали деньгами. Остальные две кучи запихали себе под шкуры и не торопясь вышли из Вигвама Сокровищ.
«Слушай, Не Поймаете», - спросила Всех Переживу уже возле своего вигвама.
«Что?»
«А вдруг Девяносто Пятый или Большое Дупло узнают?»
«Не узнают, - уверенно ответила та. - Мы независимые».
«От кого?»
«От племени».
«Разве так можно?»
«Ты что! МВФ так решил».
«А, ну если решил - значит… проблемы индейцев никого не…»
«Точно… Доброй ночи, подруга».
«Доброй ночи. Дашь бусы поносить?»
«Иди к койоту!»
«Ну ладно…»
Сергей Лямец
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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Зачем? есть деньги, пусть рожают, нет - пусть зарабатывают. В чем проблема? У меня на работе есть ну просто очень ленивый парень, у которого только от последнего брака 6 детей. Они живут в съемном доме, интенсивно работать он не собирается, на сигареты и кофе деньги есть. Вы считаете, что государство должно ему помочь? Эти деньги все равно не пойдут на образование детей - там другие ценности.
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А зробити так, щоб народжувати багато дітей і бути в змозі їх виплекати нормальними людьми не вважалось подвигом, який заслуговує меделі, не пробували? Може хоч думали у цьому напрямку? Нє? Медалькі дешевше?
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О, вот это дело, как раз для нашего бубочки
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"Мать-героиня" какой то совковый рудимент, который непонятно как пролез в XXI век. Позорище!
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