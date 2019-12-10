 Викликає занепокоєння, що вперше на рівні президента легітимізовано "формулу Штайнмаєра", - Тимошенко про "нормандську зустріч"

Про це Тимошенко написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Викликає занепокоєння, що вперше в історії роботи Нормандського формату на рівні президента України легітимізовано "формулу Штайнмаєра", яка стає основою для подальших дій. Також уперше в офіційному комюніке переговорів зафіксовано прагнення надати особливий статус окупованим територіям не на тимчасовій, а на постійній основі. Лише маючи конкретне пояснення цих пунктів, можна прогнозувати наслідки цього раунду переговорів для України", - написала політик.
Також лідерка "Батьківщини" привітала відновлення переговорів лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.
Вона назвала "великим досягненням" рішення про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року. Серед позитиву Тимошенко зазначила і позицію, що спочатку - відновлення кордону, а потім вибори.
На думку Тимошенко, зараз в Україні на часі почати внутрішній діалог: "Потрібна відверта розмова із суспільством. Українці мають бути впевненими, що мир буде справжнім, без втрати незалежності та суверенітету".
Что его так беспокоит?
А вот что - дело в том, что есть такой пункт номер 9 (выше в каментах смотрите) в минских договорняках, который великий и непогрешимый ПП согласовал
Сейчас любители соевых шоколадок орут о том , что это был НЕВЕРОЯТНО ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕТРА ЧТОБ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ МИНСКИЕ. Эти дегенераты вообще понимают, что тем самым имидж страны и свой в том числе ставят ниже плинтуса?
путя в минские вцепился мертвой хваткой. А как же - панове Фунфырь такое сладкое поле оставил, грех не юзать.
и при всех таких "подарках" от гениального стратега Петра, зеленый смог уйти не с капитуляцией (о которой тут орут уже хрен знает сколько), и не с победой. но с пониманием того, что стороны хотя бы сделали шаги к диалогу и возможному окончанию кризиса.
Я с ним согласен....
срнаи" - "столько срани"
Сам факт встречи РФ и Украины на высшем уровне - уже проигрыш для Украины. Украина объективно неспособна самостоятельно противостоять РФ. Единственный выход - апеллировать к нарушениям норм международного права и требовать от мирового сообщества санкций по отношению к РФ. Естественно, от санкций страдает не только РФ, но и страны, их наложившие. Поэтому Западные страны пытаются искать возможности для снятия санкций, но при этом не потерять лицо защитника того самого международного права. А встречи на высшем уровне между РФ и Украиной позволяют Западу представить проблему, мол вы там меж собою разбирайтесь - у вас же получается - а у нас свои гешефты. Тут неплохо бы вспомнить от Пакта Молотова-Риббентропа до Будапештского Меморандума, и всё, что было между.
По его словам, из-за них попытки убедить российского президента Владимира Путина в отсутствии радикализма в Украине не увенчались успехом, и российская сторона использовала эти протесты как аргумент для своей позиции.
«Мне кажется: такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации», - заявил Зеленский.
Порошенко намеренно подыграл Путину. Он либо законченный идиот, либо работает в ФСБ. Только идиот, либо агент иностранных спецслужб может идти против собственной страны в такой сложный момент!
Президент Зеленский заверил, что роль Порошенко в работе на иностранное государство будет иследована и в ближайшее время страна узнает всю правду!===
Экс-президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера", которую представители ТКГ подписали в Минске. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Facebook Порошенко.
"...Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - говорит экс-президент.