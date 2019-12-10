 Викликає занепокоєння, що вперше на рівні президента легітимізовано "формулу Штайнмаєра", - Тимошенко про "нормандську зустріч"

Про це Тимошенко написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Викликає занепокоєння, що вперше в історії роботи Нормандського формату на рівні президента України легітимізовано "формулу Штайнмаєра", яка стає основою для подальших дій. Також уперше в офіційному комюніке переговорів зафіксовано прагнення надати особливий статус окупованим територіям не на тимчасовій, а на постійній основі. Лише маючи конкретне пояснення цих пунктів, можна прогнозувати наслідки цього раунду переговорів для України", - написала політик.

Також лідерка "Батьківщини" привітала відновлення переговорів лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Вона назвала "великим досягненням" рішення про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року. Серед позитиву Тимошенко зазначила і позицію, що спочатку - відновлення кордону, а потім вибори.

На думку Тимошенко, зараз в Україні на часі почати внутрішній діалог: "Потрібна відверта розмова із суспільством. Українці мають бути впевненими, що мир буде справжнім, без втрати незалежності та суверенітету".

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