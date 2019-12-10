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 Політика України
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 Викликає занепокоєння, що вперше на рівні президента легітимізовано "формулу Штайнмаєра", - Тимошенко про "нормандську зустріч"

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" президент Володимир Зеленський легітимізував "формулу Штайнмаєра".

Про це Тимошенко написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Викликає занепокоєння, що вперше в історії роботи Нормандського формату на рівні президента України легітимізовано "формулу Штайнмаєра", яка стає основою для подальших дій. Також уперше в офіційному комюніке переговорів зафіксовано прагнення надати особливий статус окупованим територіям не на тимчасовій, а на постійній основі. Лише маючи конкретне пояснення цих пунктів, можна прогнозувати наслідки цього раунду переговорів для України", - написала політик.

Також лідерка "Батьківщини" привітала відновлення переговорів лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Вона назвала "великим досягненням" рішення про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року. Серед позитиву Тимошенко зазначила і позицію, що спочатку - відновлення кордону, а потім вибори.

На думку Тимошенко, зараз в Україні на часі почати внутрішній діалог: "Потрібна відверта розмова із суспільством. Українці мають бути впевненими, що мир буде справжнім, без втрати незалежності та суверенітету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федералізації України не буде, робота над імплементацією "формули Штайнмаєра" продовжиться, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164537
 
   
 Топ коментарі
 
Легимитизировать то, что нужно Путину может только агент Путина.
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anti-colorados
Нормандия. Детали

Вызывает беспокойство, что впервые на уровне президента легитимизирована "формула Штайнмайера", - Тимошенко о "нормандской встрече" - Цензор.НЕТ 3342

Итак - прессуха. Очередность была такой: Макрон, Меркель, янелох, путин. И Первый, и Вторая подчеркнули два важных момента. Первый, что процесс был блокирован полным несовпадением позиций сторон с 2016 года и сейчас его удалось разблокировать. Второй момент имеет имя собственное, а именно - «Формула Штайнмаера», по которой удалось договориться.
На мой взгляд, это - ключевой момент, поскольку и янелоху и Путину надо было говорить то, что от них хотят услышать их сторонники, а Меркель и Макрону можно говорить прямо и без дураков.
Что они сказали на самом деле? А сказали они о том, что Украина сдала свои позиции и то, на чем стоял Порох, теперь слито в унитаз. Более того, имени Пороха никто из них не произносил, но имелось в виду, что Украина с Порохом во главе не соглашалась на те условия, которые просовывала эта троица.
Янелох рассказал о территориальной целостности Украины и о том, что конституция неизменна, но тут уже надо либо с крестиком, либо с трусами определяться, поскольку формула Штайнмаера и действия в ее ключе как раз и направлены прямо против территориальной целостности Украины, в части ее унитарной формы и нерушимости границ. Для того, чтобы действовать в этом духе нужно либо принимать антиконституционные законы, либо менять конституцию.
Вот как раз об этом прямо и говорил путин, о скорейшей имплементации «постоянного статуса», каких-то других изменений в конституцию, которые он не расшифровал, но о которых явно шла речь и трое сидящих рядом деятеля, точно знали что это такое, а также - об амнистии боевикам и выборах.
Какой же «актив» тут можно обнаружить, если пытаться искать его со свечами и фонарями? Меркель и Макрон с суровым видом пояснили, что теперь ОБСЕ будут «контролировать» ситуацию вместо 12 часов - 24 часа в сутки. Причем - будет ее контролировать по всей территории Украины. Это что вообще такое? Мы прекрасно знаем, как они контролируют ситуацию сейчас и что никакого толку от этого контроля - нет. А что они собираются контролировать по всей Украине? Это можно понимать как угодно, только вот никто не сказал ни слова о контроле границы между Украиной и РФ на оккупированной части территории Донбасса и даже о миротворцах на границе.
Наверное, в Сети уже есть видео этой пресс-конференции и каждый может увидеть все это самостоятельно. Но глядя на все это в час ночи, возник всего один вопрос: «Почему именно 9 декабря?» Собственно говоря, так сдать интересы Украины можно было еще в июне и не тянуть полгода. Возможно, Елисейский дворец был занят и окно было только на эту дату?
Из всего этого можно сделать два вывода. Один вывод прост и предсказуем, от этой гоп-команды ничего другого нельзя было ожидать даже близко. Не исключено, что уровень подготовки там такой, что большая часть «делегации» даже не поняла, что они сделали. А второй вывод вытекает из первого. Им удалось формализовать объектность Украины в международной политике, вместо безусловной субъектности, которую мы наблюдали пять предыдущих лет.
Вот эти деятели, которых избрали весной, не умеют и не хотят действовать самостоятельно и теперь вопросы, относительно Украины, решаются в других местах, а они теперь только имитируют бурную деятельность. Возможно кому-то достаточно имитации, это дело вкуса и собственной совести. Мы же, по пятибальной системе, ставим оценку саммиту, именно для Украины «-5».
https://defence-line.org/2019/12/normandiya-detali/
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парашенка твоя родина, кацапчик(с)
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Странно, есть конфликт, но Хутин не переживает за миротворцев, ему надо Штайнамера впихнуть кловану, на что клован улыбчиво соглашается.
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жулия после сговора с мародером должна молчать
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Да ладно. Настала эра "Никто никому не должен..."
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От клята! Не захотіла разом з іншими ЗЕлупінцями цілувати сраку їхнього Ідола Янелоха І ЗЕлупи. Викликає занепокоєння, що вперше на рівні президента легітимізовано "формулу Штайнмаєра", - Тимошенко про "нормандську зустріч" - Цензор.НЕТ 7738
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Каким сговором? То,шо она подписала петькину грамоту о красных линиях,так за эти линии были все украинцы,почти все.А на пэдропутч она никого не призывала.
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Высасывания зрады продолжается.
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Штайнмайер состоится как того пожелал великий ПУ а маргиналы просравшие и Крым и Дамбас теперь не киздите и по стойке смирно чморота рогуляцкая!
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о чем вопит недобитый Пан Чекушка?
Что его так беспокоит?
А вот что - дело в том, что есть такой пункт номер 9 (выше в каментах смотрите) в минских договорняках, который великий и непогрешимый ПП согласовал
Сейчас любители соевых шоколадок орут о том , что это был НЕВЕРОЯТНО ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕТРА ЧТОБ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ МИНСКИЕ. Эти дегенераты вообще понимают, что тем самым имидж страны и свой в том числе ставят ниже плинтуса?
путя в минские вцепился мертвой хваткой. А как же - панове Фунфырь такое сладкое поле оставил, грех не юзать.
и при всех таких "подарках" от гениального стратега Петра, зеленый смог уйти не с капитуляцией (о которой тут орут уже хрен знает сколько), и не с победой. но с пониманием того, что стороны хотя бы сделали шаги к диалогу и возможному окончанию кризиса.
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Пацак, никакого кризиса нет. А есть факт оккупации страной агрессором (паРашей) территории Украины. Надеюсь, мордва успешно подавится этими территориями.
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а я надеюсь, что эти территории обратно вернутся в Украину. Только сепаратистское дерьмо могло такое написать:мордва успешно подавится этими территориями. твои, слова, кацапчик скрытый?
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Капительман очнулась от летаргического сна. Обсирала Пороха 5 лет, теперь хавай.
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Вашого Пецу Баригу взагалі не завадило б втопити в соєвому лайні.
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Та він сам себе вже майже втопив. Он вже майно своє переписує на свого синка з грешеподібною головою.
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А ти. бовдуре пенькуватий, на касі сидів, рахував гроші, за які вона "продалась"?
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А как ЮВ прочувствовала ситуацию - позвала всех на Майдан , а сама не пришла . Отсиделась под колодой и теперь вещает.
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Ідіоте сракоголовий, Тимошенко не була в числі оргнаізаторів пецомайдану. Ти про це не знав?
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Там паралельно "Малоросійська правда" пише, що у нас повна Перемога.
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Штайнмайера подписал Пепа , а именно выборы потом контроль . Да именно так ! Не гандон ли , а кто это сделал ? Так после Илловайска усрался , что дал добро на все не подумавши . Поэтому Пепу гоните ссаной метлой от трибун .
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Нет там этого алгоритма - сначала выборы ,потом граница . Это так -в кацапской интерпретации договора . На самом деле там есть -только пункты , и не прописана последовательность их выполнения . Викликає занепокоєння, що вперше на рівні президента легітимізовано "формулу Штайнмаєра", - Тимошенко про "нормандську зустріч" - Цензор.НЕТ 9340 .
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Підпішіть щось краще. 4 роки критикували Петра з під кожного кутка за ці угоди, самі ж наввипередки кинулись їх виконувати. Причому в односторонньому порядку.
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После Пети зайти на посадку должна и Люля, хватит этой старой с@чке искать приключения на свой зад, она пожизненое ещё в 90х заслужила, жаль люлеботов, в отличие от порохоботов действительно больные люди!
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Всё ждал когда ты распишешься в своём идиотизме под моим коментом, долго ждать не пришлось у тебя небось аж нервный тик начался? Не знаеш что делать? Выйди на свежий воздух пропердись!!
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Был комент на форуме, чел пишет, что он с Днепра, но, говорит, не понимаю, откуда из его родного города поналазило на форум столько срнаи с привиской в ник "Днепр" в том или ином виде.
Я с ним согласен....
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Я тоже её боюсь, как представлю её без зубов с обвисшей кожей, аж блевать хочется от страха!
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А почему ее это не беспокоило,когда бубочка ее подписал? Тоесть более 2 месяцев?
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В общем, теперь зебобики и пуйловской мочой угостились...
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Протестуя против реализации Минских соглашений, Юля Тимошенок выходит на майдан вместе с... автором Минских соглашений Петром Порошенко. Я все правильно понял?
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Бес ее попутал. Я раньше за нее голосовал. А после спарки с барыгой конец.
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Обратите внимание!ВАЗон опять нае....обманул общество.С бумажки прочитал одно,а в коммюнике подписал совсем другое.Да и аваков интересные вещи сказал о совместных патрулях с сепарастами,которых переименуют и таким образом проведут и разоружение, и вывод бандформирований.Оцените красоту нае...обмана!
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а когда ты ***** 52 млрд газа обязалась покупать по 500 уе, тебя это не беспокоило?
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фу, жива! я уж начал беспокоиться за юлю - может славик с петей шо та сделали "не хорошее" с бабулей?!!))))))))))))))))))))))
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"История учит, что ничему не учит"©(Парадокс Гегеля)
Сам факт встречи РФ и Украины на высшем уровне - уже проигрыш для Украины. Украина объективно неспособна самостоятельно противостоять РФ. Единственный выход - апеллировать к нарушениям норм международного права и требовать от мирового сообщества санкций по отношению к РФ. Естественно, от санкций страдает не только РФ, но и страны, их наложившие. Поэтому Западные страны пытаются искать возможности для снятия санкций, но при этом не потерять лицо защитника того самого международного права. А встречи на высшем уровне между РФ и Украиной позволяют Западу представить проблему, мол вы там меж собою разбирайтесь - у вас же получается - а у нас свои гешефты. Тут неплохо бы вспомнить от Пакта Молотова-Риббентропа до Будапештского Меморандума, и всё, что было между.
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===Глава государства также раскритиковал акции в контексте прошедшего накануне саммита «нормандской четверки».
По его словам, из-за них попытки убедить российского президента Владимира Путина в отсутствии радикализма в Украине не увенчались успехом, и российская сторона использовала эти протесты как аргумент для своей позиции.
«Мне кажется: такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации», - заявил Зеленский.
Порошенко намеренно подыграл Путину. Он либо законченный идиот, либо работает в ФСБ. Только идиот, либо агент иностранных спецслужб может идти против собственной страны в такой сложный момент!
Президент Зеленский заверил, что роль Порошенко в работе на иностранное государство будет иследована и в ближайшее время страна узнает всю правду!===
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Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера".

Экс-президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера", которую представители ТКГ подписали в Минске. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Facebook Порошенко.
"...Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - говорит экс-президент.
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