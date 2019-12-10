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 Політика України
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 Федералізації України не буде, робота над імплементацією "формули Штайнмаєра" продовжиться, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що робота над імплементацією "формули Штайнмаєра" продовжиться, а федералізації України не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, глава МЗС заявив, що передовсім йдеться про повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року, контроль над яким буде здійснювати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за розширеним мандатом.

Крім того, очікується взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня.

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"План - завершити якомога швидше за принципом "всіх на всіх". Для цього домовилися про допуск Червоного хреста та інших гуманітарних організацій", - йдеться в повідомленні.

За його словами, очікується подальше розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії розмежування.

"Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра". Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна", - підкреслив Пристайко.

"Місцеві вибори лише за українським законодавством та згідно з високими стандартами ОБСЄ. Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік. Наступна зустріч - за 4 місяці", - підсумував Пристайко.

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Федералізації України не буде, робота над імплементацією формули Штайнмаєра продовжиться, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164536
 
 
 Топ коментарі
 
а особый статус, свои суды, своя милиция - это не федерализация?
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Что это за вошь такая, Пристайко?
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Рідкісний брехун. От він щойно видав: яблук не буде. Але ми продовбуємо садити яблуннв й сад. Питається, нафіга тоді той сад садити?
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а особый статус, свои суды, своя милиция - это не федерализация?
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Рідкісний брехун. От він щойно видав: яблук не буде. Але ми продовбуємо садити яблуннв й сад. Питається, нафіга тоді той сад садити?
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Это тоже самое разные слова,какой особый статус?
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Особый статус (федерализация) = протекторат России над регионами Украины - т.е. то, что Зеро называет территориальной целостностью.
Т.е. формально регионы (а после Донбасса хло заставит сделать такой статус для всего юго-востока) будут в Украине, а жить будут по законам РФ.
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зебилы - мир ваша моника не заключил - ФАКТ - И ЗА ПОЛ ГОДА НЕ СДЕЛАЛ ХОРОШЕГО - ТО ЖЕ ФАКТ - ЛОХ ОН ПЕДАЛЬНЫЙ И ОБМАНЩИК НЕКЧЕМНЫЙ
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Ти напевно хотів сказати Климкін, а вирвалось ось це))))
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Порохоботы, а кто изменения в Конституцию внёс по особому статусу Донбасса? За что погибли четверо нац-гвардейцев 31 августа 2015 года на митинге под ВР?
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Конституцию пока еще не изменяли. Погибли они из-за того что один придурок бросил гранату.
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"Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей. В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ. После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен. Мне плевать на судьбу боевиков убивавших наших людей. Но это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали свидетельские показания, не выдают обратно на верную смерть. На той стороне, сейчас, с оружием в руках от 30-40 тысяч человек местных. И в Россию их не пустят. А на Изварино такой укрепрайон с артиллерией, что они выдержат атаку танковой армии. России боевики не нужны. Они своих еле утилизировали через Донбасс и Сирию. И на Луну их не отправят. Единственный вариант - это через расследование по каждому отдельному случаю. Наказание должно быть по степени виновности и свидетельством для трибунала о преступлениях российских военных. Ну нет другого варианта. Если Зеленский решит легализовать всех боевиков, то сначала будет волна убийств, а потом гражданская война. Настоящая. И будет создан прецедент, при котором каждая область может добиться для себя плюшек, повоевав с центральной власть. То есть Зеленский заложит мину сепаратизма под все государство. Как в сериале. Потому что безнаказанность и всепрощение. И Россия, как бы не при чем. Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей. Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть
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"Можно я вам эйфорию от "твоей жизни" подпорчу? Тебе скоро на пенсию
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Можливо, але у людей с іменем Віталій, статистика смерті в молодому віці більш сумна)))
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Дристайка впихує невпихуєме. В реченні перша частина заперечує другу
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А чего вы радуетесь-то? С чего вдруг чепчики в воздух? "Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою". Мне уже надоело образы подбирать, вот Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день: "Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, сц**о, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало". Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение. Формула будет имплементирована. Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі." Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты. Ну так и в чем причины радости-то? Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них. Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то. На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России. Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось. А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам
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Це ж щоб платити пенсії та зарплатню жителям Данбасса доведеться в РФ рублі купляти.
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Каква ,,радост,, -- успели малоросите да поговорят с Убиеца на украинци!

Каква формула, предатели продажни проклети!
Това е предателство на Украйна!

ПРЕДАТЕЛСТВО и това си е!

Дори и обменът ,,все на всех,, няма да го бъде по този начин и ще ги мотае кремълската гад кръволоци!

КГБ Кремъл и петата колона предават Украйна, този още си мисли, че това е етап, не, това е чисто предателство!
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...На Днепропетровщине мужчину осудили на 5 лет лишения свободы за убийство курицы. Мужчина убил животное в городе Перещепино на глазах у ребенка с особой жестокостью.Мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул животное на землю, говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.
После этого злоумышленник ударил курицу ногой, поймал ее и, держа рукой за крыло, причинял птице физическую боль, от которой она начала громко кричать. Мужчина еще трижды ударил курицу о землю, от чего животное умерло.
Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего. Ему назначили 5 лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345848-za_ubijstvo_kuritsy_muhchinu_osudili_na_5_let
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