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 Політика України, За кордоном
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 Формат "нормандських переговорів" може бути змінений, - Пєсков

Кремль не відкидає можливості зміни "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Россия", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Кремль не відкидає можливості зміни "нормандського формату", про який говорив Президент України Володимир Зеленський.

Однак, за словами Пєскова, "змінювати формат без узгодження з усіма учасниками неможливо і навряд чи це можна робити".

Зазначається, що на "нормандських переговорах" велика частина питань стосувалася позиції самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", які "представлені на переговорах не були".

"Без їхніх думок і врахування їхніх точок зору, а головне без контакту Києва з їхніми представниками - знайти рішення надто складно", - вважає Пєсков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164527
 
 
 Топ коментарі
 
Йоршик... Хоч ти не хмизди.
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А какой смысл встречаться с лидерами лднр если они меняются как перчатки и в любой момент они могут или свалить с лднр или их убьют?
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Лугандон на переговорах представляло Х**ло.
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А какой смысл встречаться с лидерами лднр если они меняются как перчатки и в любой момент они могут или свалить с лднр или их убьют?
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Пуцин хоче показати, що це вони є стороною конфлікту, а не кацапія.
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Смысл даже не в этом, а в том, что "лидерамы лднр" сами по себе никто - марионетки, которые управляются Кремлем.
Самое печальное, что этот гоблин, который сейчас занимает пост Президента ведется на все это и например на Нормандском формате не требовал вывода расейских войск и называл их "сепаратистами на которых имеет влияние Путин". Все это упорно переводят в формат "нас там нет и разбирайся Украина сама с "гражданским конфликтом", за свой счет все восстанавливай... "
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понимаешь, юридически зе правильно говорил! на данный момент там кацапье единично в командирском составе, в основном! остальные впопучленцы - наемники из местных идиотов и немного из ********* и других стран! вот в 14-15 г.г. тогда действительно там были кацапсие войска массово без знаков различия! вот тогда надо было факты вываливать в мир и бить набат! а сейчас уже все, поезд уехал!
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иди нахер песок
вместе со своими орками
и сепаров тоже плавно начинайте в ипеня свои сказочные эвакуировать
хер вам кто украинскую кровь простит ссуки позорные
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а ваньки гнут свою линию до полной победы))
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"Отмечается, что на "нормандских переговорах" большая часть вопросов касалась позиции самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые "представлены на переговорах не были".

"Без их мнений и учета их точек зрений, а главное без контакта Киева с их представителями - найти решение весьма и весьма сложно", - считает Песков."

Источник: https://censor.net.ua/n3164527

Разве преЗедент просил о присоединении лугандонцев к переговорам?
Украинцам об этом ничего не известно.
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Там доречі Зєля добрячє протроллив ботоксного ботоксного, типу, я згоден вести перемовини, з представниками цих территорій, яких тут в Україні більше 3-х мільйонів, і яким прийшлось виїхати звідти, зза [твоєї, птн-пдр] окупації.
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З ними він може вести перемовини, розмови і зараз. Навіть чимось допомогти їм.
Але вони, нажаль, не впливають на те, що відбувається на окупованих територіях.

Поки преЗедент "остріт" на цю тему, той же Аваков збирається патрулювати кордон разом із представниками "териториальних громад" нині окупованих територій.
Головне не слова, а справи.

https://censor.net.ua/ua/video_news/3164421/**********************************************************************************************************
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Я б на місці української сторони погодився, але з однією умовою - перемовником з боку динири має бути Захарченко, доречі де він?
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Він ще досяг рівня (грунтового) Захарченка.
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Ага. Зєля на піаніно, а він - соло на гудкє.
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Останнього разу бачили в кафе "Сепар", на поминках Кабздона.
Я от теж хвилююся - з ним там нічого не трапилося?..
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Кажуть що він розкинув мозгами на замінованому столику, але я в це не вірю... ну, на рахунок мозгів, тобто тиск у черепі і за його межами вирівнявся. Формат "нормандських переговорів" може бути змінений, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4238
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А чего Басаева убили ? И Дудаева. Теперь нам советуете своих тараканов.
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Уберут Зеленского
Секретные протоколы подписал-уже не нужен
Вместо него лугандоновцев Сивохо-в представлять будет
..рожи корчить
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..пральна песок бает..давно пора в будапештский входить.... без амеров и бритов. может и китаиса(не уверен), в норманском делать больше неча... Формат "нормандских переговоров" может быть изменен, - Песков - Цензор.НЕТ 3218...
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"которые представлены на переговорах не были". Так привезли бы бюст Захера из Донецка.
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І якісь деталі від міжповерхового дротоходу притарабанили.
До речі, а де Моторола, з ним там нічого не сталося?
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Телефон, кажуть, скористався соціальнім ліфтом. Був гучний успіх.
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Ми його будемо згадувати як героя, котрий 72 рази брав аероврот.
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ДА КОНЕЧНО ИЗМЕНЕН ШТАТЫ ПОДКЛЮЧИМ ПОСМОТРИМ КАК МЫЧАТЬ БУДЕТЕ
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ООН прийняла резолюцію про "виведення російських військ з анексованого Криму та припинення окупації Донбасу". За - 63 країни, проти - 16, утрималися - 66.
Голосували "За" Україну: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Фінляндія, Грузія, Німеччина, Угорщина, Італія, Ізраїль, Японія, Латвія, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Туреччина, США та багато інших.

Підтримали Росію (голосували "проти"): Бурунді, Камбоджа, Куба, Іран, Киргизтан, Лао, Бірма, Нікарагуа, Сербія, Росія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве...
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"Тут ко мне обратились с двумя вопросами. 1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки? 2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?" - пише у своєму блозі Олександр Флінт, передають Патріоти України, і продовжує: 1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут. Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё. Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.» ...
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-donbass-sam-vstanet-na-koleny-pered-ukraynoi-y-budet-prosytsia-obratno--flint-306180.html
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"слуга уродов" погоняло "юзик" приплыло в Одессу поглазеть на пожарище. припарковалось как умело. спасатели сказали "дуже дякуемо"
https://twitter.com/stnowait/status/1204359420156743682
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Письков, а давайте Штаты и Британию включим в состав, а не этих ваших кукол ручных!
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Ну так лахтинская ботоферма полным ходом строчит за зеленского. Теперь подключат и рашутудей
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Не очкуй, хафкін муж, наступного разу Янелох візьме з собою Пєніса Душиліна.
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Хай тоді йоршик доцю бере. Душиліну дівка сподобається, зуб даю...

Формат "нормандських переговорів" може бути змінений, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8106
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Звичайно, що сподобається. Така сексі-лєдя не може не сподобатись.
Дивно, як це вона ще не позбавилась такого страшного носа.
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Ніж, це дівчинка, але дуже-дуже страшна. Вся в батька.
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До речі, той випадок, коли НАЧЕБТО (!) дівка має бути цілком сексапільна (блонді, з фігурою все норм...) - але з першого ж погляду лише антипатія. І причини дві:
а) доця лютого ворога України
б) ніс
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****, рів, стіна і все забули!!! Нехай буде їм днр лнр. Наша ціль зберегти, розвинути, та зміцнити те що є. А без ракової пухлини все ж легше жити ніж з нею. Є гарна мудрість хочеш повернути, відпусти. Тільки повністю, ніякий пенсій, безкоштовних енергоресурсів, товарообігу. Глуха сіра зона свист вітру і виття вовків.
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100% . Все рівно вони ніколи не стануть УКРАМИ , та й не були ніколи (переважна більшість)
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****, рів, стіна і все забули!!!

...
Згоден, але однієї суки явно замало.
Треба дуже багато злих собак - і не обов'язково сук, можна й кобелів )))
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зачем? зачем лакеев приглашать за барский стол?
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Я б ще одне порівняння зробив - але не будемо без потреби затівати расизм...
(там про білого господаря та тубільців)


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если деинсталлировать дыныры и лыныры, эти самопровозглашённые виртуальные реальности, то все глюки ими вызываемые исчезнут сами по себе ))
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«2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины. Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально. Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно. Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.»
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Войска, п@доры, выводите из крысма и бамбаса, а потом меняйте форматы как хотите.
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Песков считает, что нужен контакт с ДНР/ЛНР.
Я считаю, что Пескову надо начистить **...ло, потому что он несет ахинею.

Интересно, если сделать голосование, кто считает правильно, кто победит!?
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