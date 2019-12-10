 Формат "нормандських переговорів" може бути змінений, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Россия", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Кремль не відкидає можливості зміни "нормандського формату", про який говорив Президент України Володимир Зеленський.
Однак, за словами Пєскова, "змінювати формат без узгодження з усіма учасниками неможливо і навряд чи це можна робити".
Зазначається, що на "нормандських переговорах" велика частина питань стосувалася позиції самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", які "представлені на переговорах не були".
"Без їхніх думок і врахування їхніх точок зору, а головне без контакту Києва з їхніми представниками - знайти рішення надто складно", - вважає Пєсков.
Самое печальное, что этот гоблин, который сейчас занимает пост Президента ведется на все это и например на Нормандском формате не требовал вывода расейских войск и называл их "сепаратистами на которых имеет влияние Путин". Все это упорно переводят в формат "нас там нет и разбирайся Украина сама с "гражданским конфликтом", за свой счет все восстанавливай... "
вместе со своими орками
и сепаров тоже плавно начинайте в ипеня свои сказочные эвакуировать
хер вам кто украинскую кровь простит ссуки позорные
"Без их мнений и учета их точек зрений, а главное без контакта Киева с их представителями - найти решение весьма и весьма сложно", - считает Песков."
Источник: https://censor.net.ua/n3164527
Разве преЗедент просил о присоединении лугандонцев к переговорам?
Украинцам об этом ничего не известно.
Але вони, нажаль, не впливають на те, що відбувається на окупованих територіях.
Поки преЗедент "остріт" на цю тему, той же Аваков збирається патрулювати кордон разом із представниками "териториальних громад" нині окупованих територій.
Головне не слова, а справи.
https://censor.net.ua/ua/video_news/3164421/**********************************************************************************************************
Я от теж хвилююся - з ним там нічого не трапилося?..
Секретные протоколы подписал-уже не нужен
Вместо него лугандоновцев Сивохо-в представлять будет
..рожи корчить
До речі, а де Моторола, з ним там нічого не сталося?
Голосували "За" Україну: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Фінляндія, Грузія, Німеччина, Угорщина, Італія, Ізраїль, Японія, Латвія, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Туреччина, США та багато інших.
Підтримали Росію (голосували "проти"): Бурунді, Камбоджа, Куба, Іран, Киргизтан, Лао, Бірма, Нікарагуа, Сербія, Росія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве...
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-donbass-sam-vstanet-na-koleny-pered-ukraynoi-y-budet-prosytsia-obratno--flint-306180.html
https://twitter.com/stnowait/status/1204359420156743682
Дивно, як це вона ще не позбавилась такого страшного носа.
а) доця лютого ворога України
б) ніс
...
Згоден, але однієї суки явно замало.
Треба дуже багато злих собак - і не обов'язково сук, можна й кобелів )))
(там про білого господаря та тубільців)
Я считаю, что Пескову надо начистить **...ло, потому что он несет ахинею.
Интересно, если сделать голосование, кто считает правильно, кто победит!?