 Ухвалена на "нормандському саміті" декларація виключає кримських татар з майбутнього обміну утримуваними особами, - Чубаров

Про це сказав Чубаров під час "Національної правозахисної неКонференції", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учорашнє комюніке, яке було підписано (за підсумками нормандського саміту. – Ред.), відкидає всіх кримських політичних в'язнів із обміну... так, як воно виписане", - сказав Чубаров.
"Я знаю, що переговори велися, я знаю, що намагалися... Але чи треба було його підписувати, з огляду на почуття сотень і сотень людей? Якщо більш ніж 100 політв'язнів із Криму - у них є рідні, діти, дружини, батьки. Це сотні людей", - сказав лідер Меджлісу.
За його словами, Меджліс уже отримує дзвінки від кримських татар.
"І ці люди кажуть: а ми хто для України, якщо нас там немає в цьому комюніке", - додав Чубаров.
Ему оплаченно кричать-усё пропало!
Вот он и кричит.
Будет другая команда-будут другие крики...
Ті, що утримуються у Криму та кацапстані, в цей обмін взагалі не потрапили.
Если же они получили кацапский аусвайс, то кто им доктор?
Наши из 3 спецназа в Макеевке уже второй год, и тишина про них на переговорах.
https://censor.net.ua/news/3164423/iz_plena_naemnikov_rf_na_donbasse_mogut_osvobodit_72_ukrainskih_zalojnika_zelenskiyi
Тож включати чи не включати при подальших конкретних переговорах в свій персональний обмінний список кримських татар залежить виключно від України.
І наші переговорники цілком можуть зайняти позицію: або так, або нікак: "Раз вже обмін всіх на всіх, то мають бути звільнені всі затримані або засуджені проукраїнські громадяни як в ОРДЛО, так і в РФ, а то ми можемо й повернути війська в 3-х пунктах розведення і назад".