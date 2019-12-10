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 Політика України, Суспільство
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Все про:мова (377) штраф (320) Тетяна Монахова (3)

 Штрафи за порушення закону про державну мову почнуть діяти через 2-3 роки. Їхній розмір - від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн, - мовний омбудсмен Монахова

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова нагадала, що штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної почнуть діяти через 2-3 роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Монахова сказала сьогодні на пресконференції.

Вона порадила всім, хто побоюється, що їх примусять розмовляти українською в родинах чи з друзями, прочитати закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Монахова нагадала, що законом не передбачено використання української мови у приватній сфері.

"Якою мовою розмовляти з дітьми чи батьками, друзями, писати листи, дописи у соцмережах - це особистий вибір людини. Однак у публічній сфері, коли людина звертається до держави: "Захисти мене, навчи мене, вилікуй мене, дай мені роботу", то тут держава вимагає використання державної мови", - наголосила мовний омбудсмен.

Також Монахова нагадала, що кримінальна відповідальність за порушення мовного закону не передбачена, натомість запроваджена адміністративна відповідальність, але, адміністративне покарання — штрафи — стягуватимуть лише через два-три роки.

"Штрафи різного розміру - від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (доходів громадян), тобто приблизно від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн. Але система штрафів не починає діяти прямо зараз. Вони відтерміновані в середньому на два-три роки", - сказала мовний омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закривати ЗМІ, які виходять не українською мовою, не будуть, - мовний омбудсмен Монахова. ВIДЕО

Крім того, Монахова повідомила, що коли запрацює Офіс уповноваженого із захисту державної мови, громадяни зможуть скаржитися на порушення їхніх мовних прав, а офіс відповідно реагуватиме: спочатку роз’яснюватиме та попереджатиме, а, в разі повторного порушення мовних прав, звертатиметься до суду, щоб притягнути порушників до адміністративної відповідальності.

"У нас буде створено секретаріат, юридичний відділ, відділ лінгвістичної експертизи, який визначатиме, чи принижує той чи інший вислів українську мову у публічному просторі. Також будуть створені сторінки Офісу мовного омбудсмена у соцмережах, буде створено громадську колегію", - зазначила Монахова.

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", набув чинності 16 липня 2019 року. 27 листопада Кабінет Міністрів призначив Монахову уповноваженим із захисту державної мови. Сьогодні, 10 грудня, Монахова повідомила, що Офіс мовного омбудсмена запрацює лише через пів року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164524
 
 
 Топ коментарі
 
А сина Петра Олексiйовича штрафувати будуть? https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
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пани.возьмите опыт СЛОВАКИИ
много курсов бесплатных и платных
учебники великолепные помог создать евросоюз
на работу - только сдав экзамен по языку (или предоставление диплома )
на ФМ в основном только песни на словацком
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Штрафы хорошие, введение наказаний начинать со следующего года !
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А сина Петра Олексiйовича штрафувати будуть? https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
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А яку державну посаду зараз обіймає син_Порошенка?
Не лякайте "лєнку_с_мамой_рімой". Бо ще закричать "путін_ввЄді_вАйска". Штрафи за порушення закону про державну мову почнуть діяти через 2-3 роки. Їхній розмір - від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 553
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Это который в футболке РОССОССИЯ бегал?
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Ч что так быстро? Почему не через 10 лет?)))
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непонятно, при каких обстоятельствах будут назначать штрафы. Русско-язычные СМИ эта же жегнщина обещает не трогать.
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Будуть перевіряти "чЄлюсть". Якщо вона, відповідно до антропометричних даних, не зможе розмовляти українською, то до "чєлюстноВо_ортопеда", а якщо може й не розмовляє, то платитиме грошове стягнення. It's easy. Оця, що в ролику, не платитиме:

русскоязычная челюсть
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пани.возьмите опыт СЛОВАКИИ
много курсов бесплатных и платных
учебники великолепные помог создать евросоюз
на работу - только сдав экзамен по языку (или предоставление диплома )
на ФМ в основном только песни на словацком
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словаки в начале прошлого века вЫШЛИ ИЗ ПОД ВЕНГЕРСКОГО И АВСТРИЙСКОГО ВЛИЯНИЯ
в начале этого века вышли из под чешского вляиния
ТЕПЕРЬ ГОВОРИТЬ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ .КРОМЕ СЛОВАЦКОГО СЧИТАЕТСЯ ДУРНЫМ ТОНОМ
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Ви вважаєте, що вони не розмовляють українською, бо курсів нема?
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остановят полицейские на дороге
буду молчать, шоп пацаноф не подставлять
или вызову переводчика
за 10 000 гривасов думаю и мiй друже Гыг пiдйиде если шо
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Маргінале, твой висери мене не цікавлять. СПАМ.
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опять кацапсина со своей срувесной пришла. ванька, вали назад в свою немытую, водки здесь нет.
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То есть, когда "попадёшь" и начнёшь волать: "памагите" - то вполне оштрафуют, если спасёшься сам. А якщо: "рятуйтэ" - то может и помогут) Государство - оно такое. Беспощадное...
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Помогут или нет - вопрос, а оштрафовать - обязаны!
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Такими темпами Гитлер до сих пор бы объединял Германию. И был бы отстранен на пенсию за невыполнение обещаний.Правда, войны не было бы.А Германия была бы поглощена Францией с Польшей.
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Сделайте премию за обучающую литературу имени погибщего недавно изза украинского языка
пусть его имя будет увековечено
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словацкие учебники для иностранцев .при помощи ЕС разработаны
5 млн граждан СЛОВАКИИ в стране

Штрафы за нарушение закона о государственном языке начнут действовать через 2-3 года. Их размер от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн., - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 1539
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Зе-скот скоро отменит этот закон, тема закрыта.
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Кожен українець має право бути обсуженим в магазині,готелі,кафе,ресторані українською,що робити з хамами,які не бажають обслуговувати українською мовою?
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