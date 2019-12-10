 Штрафи за порушення закону про державну мову почнуть діяти через 2-3 роки. Їхній розмір - від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн, - мовний омбудсмен Монахова

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Монахова сказала сьогодні на пресконференції.

Вона порадила всім, хто побоюється, що їх примусять розмовляти українською в родинах чи з друзями, прочитати закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Монахова нагадала, що законом не передбачено використання української мови у приватній сфері.



"Якою мовою розмовляти з дітьми чи батьками, друзями, писати листи, дописи у соцмережах - це особистий вибір людини. Однак у публічній сфері, коли людина звертається до держави: "Захисти мене, навчи мене, вилікуй мене, дай мені роботу", то тут держава вимагає використання державної мови", - наголосила мовний омбудсмен.

Також Монахова нагадала, що кримінальна відповідальність за порушення мовного закону не передбачена, натомість запроваджена адміністративна відповідальність, але, адміністративне покарання — штрафи — стягуватимуть лише через два-три роки.

"Штрафи різного розміру - від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (доходів громадян), тобто приблизно від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн. Але система штрафів не починає діяти прямо зараз. Вони відтерміновані в середньому на два-три роки", - сказала мовний омбудсмен.

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Крім того, Монахова повідомила, що коли запрацює Офіс уповноваженого із захисту державної мови, громадяни зможуть скаржитися на порушення їхніх мовних прав, а офіс відповідно реагуватиме: спочатку роз’яснюватиме та попереджатиме, а, в разі повторного порушення мовних прав, звертатиметься до суду, щоб притягнути порушників до адміністративної відповідальності.



"У нас буде створено секретаріат, юридичний відділ, відділ лінгвістичної експертизи, який визначатиме, чи принижує той чи інший вислів українську мову у публічному просторі. Також будуть створені сторінки Офісу мовного омбудсмена у соцмережах, буде створено громадську колегію", - зазначила Монахова.

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", набув чинності 16 липня 2019 року. 27 листопада Кабінет Міністрів призначив Монахову уповноваженим із захисту державної мови. Сьогодні, 10 грудня, Монахова повідомила, що Офіс мовного омбудсмена запрацює лише через пів року.