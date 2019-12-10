 Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні презентували Нову митницю. Це не просто зміна назв. Це знищення старого корупційного "органу", про який у країні ходили легенди!" - зазначив прем'єр.
Він розповів про кроки, зроблені перед запуском новоствореного відомства.
"Перед запуском Нової митниці ми вирішили низку питань, зокрема: понад 500 старих керівників різних рівнів, до яких були питання, ми не допустимо в нову структуру; товари, що не пройшли митний контроль, будуть продаватися виключно через ProZorro.Продажі; до кінця тижня в пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи з боротьби з контрабандою. До кінця року мають запрацювати ще п'ять", - повідомив Гончарук
"Попереджаю хабарників та контрабандистів, які заробляли статки на митниці, а по суті заробляли їх на українцях, ми це припиняємо. Україні потрібна сучасна, прозора, працююча в інтересах громадян митниця. І завдання Максима Нефьодова, щоб саме такою Нова митниця і була", - додав прем'єр.
наслышаны )))
А.с Півроку не чіпав Зе і Ко, але проста триндьож уже починає набридати...
Митниця апріорі контрабанду кришувати не може, атже сама по собі, являється структурою яку нагне раком будь який орган зазначений мною вище...
Тому все сказане прем'єром звичайнісінька нісенітниця.
Везде "зрада" от Парижа до таможни, которая ни дня не проработала!
И даже Пецю огульно дерьмом не поливаю, а только цифрами и фактами.
P.S. Кое-кому не повезло с соотечественниками
Скажи скільки твої три сусіда мільярдів доларів за кордон вивели?) А діти їх в Оксфорді чи Кембріджі вчаться?) Чи в тій же школі де і твої?)
Д'дворци' це скільки тисяч квадратів?)
Вот коли таких як ти заставлять працювати... То може толк і буде.
Тепер з новими митниками збори впадуть ще більше(треба ж відбити бабки за куплену посаду).
2. Можно без конкурса занять место на ранг ниже.
Шах и мат Гончарук.
А че ***, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, ***, если да? Вот так вот - раз, и да??"
Семен Слепаков