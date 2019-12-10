 Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні презентували Нову митницю. Це не просто зміна назв. Це знищення старого корупційного "органу", про який у країні ходили легенди!" - зазначив прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року. ВIДЕО

Він розповів про кроки, зроблені перед запуском новоствореного відомства.

"Перед запуском Нової митниці ми вирішили низку питань, зокрема: понад 500 старих керівників різних рівнів, до яких були питання, ми не допустимо в нову структуру; товари, що не пройшли митний контроль, будуть продаватися виключно через ProZorro.Продажі; до кінця тижня в пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи з боротьби з контрабандою. До кінця року мають запрацювати ще п'ять", - повідомив Гончарук

"Попереджаю хабарників та контрабандистів, які заробляли статки на митниці, а по суті заробляли їх на українцях, ми це припиняємо. Україні потрібна сучасна, прозора, працююча в інтересах громадян митниця. І завдання Максима Нефьодова, щоб саме такою Нова митниця і була", - додав прем'єр.