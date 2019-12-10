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 Політика України
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Все про:контрабанда (1056) митниця (633) Гончарук_Олексій (354)

 Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що сьогодні відбулася презентація Нової митниці України.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні презентували Нову митницю. Це не просто зміна назв. Це знищення старого корупційного "органу", про який у країні ходили легенди!" - зазначив прем'єр.

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Він розповів про кроки, зроблені перед запуском новоствореного відомства.

"Перед запуском Нової митниці ми вирішили низку питань, зокрема: понад 500 старих керівників різних рівнів, до яких були питання, ми не допустимо в нову структуру; товари, що не пройшли митний контроль, будуть продаватися виключно через ProZorro.Продажі; до кінця тижня в пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи з боротьби з контрабандою. До кінця року мають запрацювати ще п'ять", - повідомив Гончарук

"Попереджаю хабарників та контрабандистів, які заробляли статки на митниці, а по суті заробляли їх на українцях, ми це припиняємо. Україні потрібна сучасна, прозора, працююча в інтересах громадян митниця. І завдання Максима Нефьодова, щоб саме такою Нова митниця і була", - додав прем'єр.

Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164520
 
   
 Топ коментарі
 
Сие высказывание Гончарука очередной раз свидетельствует, что ничего не поминяется. Что значит были вопросы? Что такое не попадут? Если эти 500 таможенников крышивали контрабанду, осуществляли поборы их надо под следствие. а то мало ли у кого к кому возникают вопросы Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы - Цензор.НЕТ 8506
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А я "к нашим баранам". У меня в райцентре есть трое таможенников. "Трудятся" с середины 90-х! Простые таможенники, без должностей особых... Живу-у-у-ут... Крез и Рокфелер нервно курят в стороне! При ВСЕХ Президентах! Не видел на их лицах обеспокоенности по поводу "коронации" очередного ... ВОТ КАК ВЫГОНЯТ ЭТИХ "ВЕЧНЫХ" ТАМОЖЕННИКОВ, ДА ЗАБЕРУТ ИХ ДВОРЦЫ, записанные на мам и братьев, ТОГДА ЗАЯВЛЯЙТЕ О РЕФОРМЕ на таможне! Таможенников надо увольнять ВСЕХ и СРАЗУ! Граница пару недель под присмотром погранцов побудет! Набрать все 100% из выпускников ВУЗ-ов! Только не из потомственных чиновников!Ё
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Давайте вже показуйте результат. Сто одна триндьож.
А.с Півроку не чіпав Зе і Ко, але проста триндьож уже починає набридати...
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Тому і обісрався на виборах, бо брехав і крав. Хочете щоб і з зеленими таке було.
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А тебе дураку от таких "преобразований" бесплатный рецепт выпишут? Объединили несколько управлений, открыли книгу жалоб в электронном виде, и центр по продаже конфиската через Прозоро. Что тут оригинального ? ))))) Лохам лапша на уХи.
Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання - Цензор.НЕТ 1027
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Приватизация таможни! Отличный бизнес который поможет премьеру решить проблему долга за коммуналку.
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Сие высказывание Гончарука очередной раз свидетельствует, что ничего не поминяется. Что значит были вопросы? Что такое не попадут? Если эти 500 таможенников крышивали контрабанду, осуществляли поборы их надо под следствие. а то мало ли у кого к кому возникают вопросы Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы - Цензор.НЕТ 8506
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Запам'ятайте контрабанду може кришувати адміністрація президента, верховна рада, уряд, правоохоронні органи, бандити...

Митниця апріорі контрабанду кришувати не може, атже сама по собі, являється структурою яку нагне раком будь який орган зазначений мною вище...
Тому все сказане прем'єром звичайнісінька нісенітниця.
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Як казав Леонід Макарович: "теля ще мокре, а з довбнею вже стоять".
Везде "зрада" от Парижа до таможни, которая ни дня не проработала!
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Та какое теля.. вонючий, разложившийся труп давно подохшей коровы.
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Только не бейтесь в истерике, но я считаю иначе.
И даже Пецю огульно дерьмом не поливаю, а только цифрами и фактами.
P.S. Кое-кому не повезло с соотечественниками
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А тебе что от этого? Они будут сидеть, а налогоплательщики содержать.
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А они преступники? Преступник ты, и все тут сопливые борцы, которые каждый день нарушают закон, от ПДД, до неуплаты налогов, барыжат во время войны, и мародерят, но пальцем тычат куда то в небеса. Налоговая должна работать так-у тебя машина за 10$, по законодательству от этой суммы должно быть уплачено подоходного налога примерно 40%. Покажите квитанцию. Нет? Налог и штраф на сумму неуплаты=8$. И заткнетесь все сразу!
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интересное обвинение - к которым были вопросы..
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а какие такие вопросы...если они продолжают работать?
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А я "к нашим баранам". У меня в райцентре есть трое таможенников. "Трудятся" с середины 90-х! Простые таможенники, без должностей особых... Живу-у-у-ут... Крез и Рокфелер нервно курят в стороне! При ВСЕХ Президентах! Не видел на их лицах обеспокоенности по поводу "коронации" очередного ... ВОТ КАК ВЫГОНЯТ ЭТИХ "ВЕЧНЫХ" ТАМОЖЕННИКОВ, ДА ЗАБЕРУТ ИХ ДВОРЦЫ, записанные на мам и братьев, ТОГДА ЗАЯВЛЯЙТЕ О РЕФОРМЕ на таможне! Таможенников надо увольнять ВСЕХ и СРАЗУ! Граница пару недель под присмотром погранцов побудет! Набрать все 100% из выпускников ВУЗ-ов! Только не из потомственных чиновников!Ё
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Завидуешь)))) Кто тебе мешал на такое злачное место устроиться? Нужно было учиться, получить образование, а не пиво пить и мастурбировать.
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Образование? У ЭТИХ?! Да, как и у тебя точно - ЦПШ и "волосатая лапа"...
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Тебе треба в нквд... Ти видно 'потомствєнний'
Скажи скільки твої три сусіда мільярдів доларів за кордон вивели?) А діти їх в Оксфорді чи Кембріджі вчаться?) Чи в тій же школі де і твої?)
Д'дворци' це скільки тисяч квадратів?)
Вот коли таких як ти заставлять працювати... То може толк і буде.
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достатньо кількох посадити для прикладу і все запрацює як годинник
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После назначения Авакака и повышения генерала Хомячка - как то смешно такое читать Гончарук про Нову митницю: До відомства не потраплять понад 500 старих керівників, до яких були питання - Цензор.НЕТ 6285
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Желательно, что бы эти "вопросы" им задавали и суде.
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В тому що на митниці вже на протязі десятиліть твориться "беспредел" винні найбільше перші особи в державі а вже потім митники і контрабандисти.
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Ага.В парламенті вже замінили старих на нових.Чесних і незаплямованих.
Тепер з новими митниками збори впадуть ще більше(треба ж відбити бабки за куплену посаду).
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1. Суд восстановит.
2. Можно без конкурса занять место на ранг ниже.
Шах и мат Гончарук.
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"Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че ***, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, ***, если да? Вот так вот - раз, и да??"

Семен Слепаков
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Народ, ну все же согласны, что набирать десантников нельзя из ботаников! И те, и те - нужны, на своем месте! Почему же мы пытаемся скрестить "ежа и ужа", в угоду 1-2% наших сограждан, когда таможенников отбираем из любителей красивой жизни! Красиво жить не запретишь - НЕ СПОРЮ! Но таможенники тут при чем? На таможню надо ИЗНАЧАЛЬНО отбирать людей не мечтающих "о Мазератт-ях" и яхтах с дворцами! Это - САМАЯ ОБЫЧНАЯ ПРОФЕССИЯ... А мы все пытаемся совместить аппетиты обитателей "Конче_Засп" с профессией таможенника! БРЕД ЭТО, БРЕД!
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