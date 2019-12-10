EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  754  44
Матеріали за темою:
Все про:українська мова (311) мова (377) Донбас (12629) Тетяна Монахова (3)

 На Донбасі існує проблема відсутності української мови в публічних сферах, - мовний омбудсмен Монахова

Урядова уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова констатує, що на Донбасі справді існує проблема фактичної відсутності державної мови в тих публічних сферах, які передбачені законом.

"Справді там (на Донбасі. - Ред.) існує проблема фактичної відсутності державної мови в тих публічних сферах, які передбачені законом, і очевидно, що ми будемо розробляти цілу стратегію гуманітарних, культурних заходів. Потрібно людей не лише штрафувати, це передбачено законом, але й мотивувати переходити на українську мову, вчити державну мову і застосовувати її там, де передбачено законом", - сказала вона на пресконференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується питання непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, то Монахова зазначила, що мовна політика, спрямована на людей, які там проживають, також необхідна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передчасно стверджувати, що напад на Мірошниченка було скоєно на ґрунті ненависті до української мови, - мовний омбудсмен Монахова

"Ми зараз усіма засобами, які є в нашому арсеналі, транслюватимемо меседжі, звертатимемося, спілкуватимемося з цими людьми. Як тільки з'явиться юридична можливість, політична можливість, ми будемо залучати їх в україномовний простір", - додала вона.

На думку омбудсмена, українська мова має стати чинником об'єднання, а не розколу в суспільстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164518
 
 
 Топ коментарі
 
Колись, ще при Ющу, один ходячий шлунок з Бамбасу сказав: зробіть калбасу по 2-20 і мьі загаварім по украінскі. В цьому весь Бамбас.
 показати весь коментар
 
У нас немає "рускаязичнава насєлєнія"!
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
 показати весь коментар
 
Как так получается, в городе говорят на русском, а в селах вокруг этих городов на украинском?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Может потому что там для подавляющего большинства русский является родным?
 показати весь коментар
 
 
Ні фіга не логічно, що для українськомовних на Донбасі взагалі немає нічого. Хай навіть вони там у меншості, але вони там є.
 показати весь коментар
 
 
А для русскоязычных в Тернополе и Львове есть все??
 показати весь коментар
 
Більшість газет та журналів, половина радіо та телебачення, 90% інтернету.
 показати весь коментар
 
 
есть Россия, что равняется - = - На Донбасі існує проблема відсутності української мови в публічних сферах, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 4720
никто не обязан лелеять потенциальных террористов
 показати весь коментар
 
У нас немає "рускаязичнава насєлєнія"!
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
 показати весь коментар
 
 
Особенно Сиверщина, которая (1) в составе Московии 500 лет и (2) говорит на своём диалекте "сечке".
 показати весь коментар
 
Как так получается, в городе говорят на русском, а в селах вокруг этих городов на украинском?
 показати весь коментар
 
 
Раньше сёла меньше контролировались кгбэшниками
 показати весь коментар
 
 
місто - центр оккупації в яке переселяли мокшан ще з часів Б.Хмельницького кацапські гарнізони стали в декількох містах нібито для захисту від татар,насправді були центрами окупаційної влади та використовувались для придушення антикацапських повстань так наприклад гарнізон москалів Києва під час повстання І.Виговського виходив на рейди та палив будинки місцевих жителів,вбивав козаків,гвалтувли козачок.Після відміни магдебурзького права процес російщення українських міст ще більш посилився.
 показати весь коментар
 
 
Прогнать нехороших городских, заселить правильными сельскими. Где -то это уже было... Пол Пот? Депортация Поляков из Лемберга?
 показати весь коментар
 
о любитель распятых мальчиков подтянулся
просто викинути изик на смітник історії як изик оккупантів та вбивць України.
цікаво послухати про депортацію поляків з Лембергу де ти ,мокшанятко ,такого наслухалося? на пікабу ру?
до речі пол пот наслідував сраліна якого поважає абсолютна більшість ******** мокшан
 показати весь коментар
 
 
Отсутствие = 0.
подавляющего большинства <> 100 %

Так ферштейн?

Чому різницю заповнює лише рос. мова?
 показати весь коментар
 
Все діловиробництво, документацію вести державною мовою і ніякого насилля. Самі вивчать хто не знає.
 показати весь коментар
 
 
Так и было до 2014, единственное что документы местного уровня(которые не направлялись в Киев) оформлялись на русском.
 показати весь коментар
 
тому що була політика русифікації українську мову або не вивчали зовсім або з 5 класу
я,особисто вчив "родную речь" з 1 кл а мене хтось питав яка для мене рідна мова?
 показати весь коментар
 
 
читав українські книжки а у 3 класі взяв книжку пригоди електроніка почав читати і кинув бо нічого не зрозумів
 показати весь коментар
 
 
а чо її вчити?

в мене однокласник - тупо все дивився фільми і знає норм.
А на рахунок то шо "подобається", то не раз я щось перекладаю, слово, в Гуглі - так одне слово має з 10 визначень, і навпаки.
В англ. мові, самі носії - не раз перепитують своїх же громадян, бо слова ті ж але звучать в контексті - зівсім по-іншому
 показати весь коментар
 
 
читаєш раз на день газету в автобусі до роботи - будеш знати.
ну ясно шо пару сотень слів знати потрібно.
там в повсякденному спілкуванні, вчені писали, шо 400 слв = ти норм. себе почуваєш.
ну так, легка мова, але я ж кажу - в перекладі Гуглу - одне і те ж саме слово = зовсім різне, часто.
плюс амерівська англійська не зовсім така як в ВБ. а за Австралію й не кажу, бо там ....... павуки до того всього, змії, дінго, кенгуру і праворулька.
 показати весь коментар
 
После проекта "закона о йазыке" слуг урода то же самое будет и во Львове. На Донбассе существует проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 8971
 показати весь коментар
 
 
Колись, ще при Ющу, один ходячий шлунок з Бамбасу сказав: зробіть калбасу по 2-20 і мьі загаварім по украінскі. В цьому весь Бамбас.
 показати весь коментар
 
 
Не знаешь государственный язык - пнх с поста, на котором его знание обязательно... Не надо изобретать велосипед...
 показати весь коментар
 
 
Спочатку ввели там регіональне нарєчіє. Але доводилось дамбасятам тримати купу перекладачів для перекладу документації з дамбасяцької на українську і навпаки. Потім зажадали другою державною нарєчіє в Конституцію. З цього все і почалось. Вони ж вперті як віслюки.
 показати весь коментар
 
Бред лугандонський....Перед репресіями 37 року Донбас переважно розмовляв украінською , жодних нарєчий не було , звичайно то була інша мова відрізнялась від інших регіонів але то була мова , не наречиє . Мій дід коли сидів десятку як ворог народу товаришував з двумя ЗєКа , вони були один з Горловки другй не пам,ятаю звідки але з Донбасу і вони спілкувалися украінською , дідусь й не був здивований
 показати весь коментар
 
 
О такоі ! Велікоруское наречіе рус язика )
 показати весь коментар
 
это не только проблема Донбасса...не надо из них делать самых ущемленных и обиженных...
от центра на восток по мегаполисам везде так...но! но документооборот прекрасно идет на украинском - государственном! теле и радио передачи - аж бегом! просто не навязывать а прививать... не заставлять а необострять...
нет проблемы! есть те кто на ней спекулирует и те, кто принципиально глуп в своей злобе...
 показати весь коментар
 
 
Я до 14 года жил и работал в Донецке, вся докумениация на украинском языке была, никакой проблемы с украинским языком нет, это надуманная проблема, которая пошла с росийской стороны и радостно подхваченая нашей.
 показати весь коментар
 
 
нашей 5 колонной царевими,колесніченками зараз бойками
 показати весь коментар
 
 
Когда не могут решить другие проблемы, вспоминают про язык.
 показати весь коментар
 
російська мова -угрофінська , дуже складна, мова оккупантів,вона взагалі не потрібна треба вчити українську та англійську єто я говорю как русскоязічній и наполовину русский На Донбасі існує проблема відсутності української мови в публічних сферах, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 3623 украинец.
 показати весь коментар
 
Пока Украина не станет Нэнькой для своих граждан.Пока не откроет бесплатные мовные курсы ,пока вместо штрафов не начнет выпускать модный контент на мове.Пока молодеж не насчет считать мову продвинутой и трендовой ...............ничего не будет.(Они думают что всего можно добиться терором.Нет.Нет.Только лаской)
 показати весь коментар
 
коли хохли-терпіли почнуть поважати себе і перестануть розмовляти на мові оккупанта,чого добилися хахли бомбасса-зони та геноциду.
 показати весь коментар
 
На Донбассе существует проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах, - языковой омбудсмен Монахова

Давайте сделаем как в Латвии.

Право натурализоваться и получить латвийское гражданство есть у любого лица:

старше 15 лет,
постоянно проживающего в Латвии не менее 5 лет с постоянным видом на жительство, считая со дня получения вида на жительство,
сдавшего проверки на натурализацию - знание языка, конституции, истории и гимна,способного подтвердить легальные источники своих доходов или доходов своего кормильца,
готового отказаться от гражданства своей страны.

Латвийской гражданство не дают лицам, которые:

являются должностными лицами государственных, муниципальных или правоохранительных органов другого государства,
выступали против независимости Латвии, выражали идеи тоталитаризма или подстрекали к расовой ненависти и другим существенным нарушениям, установленным приговором суда,
служат в вооруженных силах, внутренних войсках, службе безопасности или полиции другой страны,
были сотрудниками, информаторами, агентами Комитета государственной безопасности бывшего СССР или другой службы безопасности иностранного государства, разведки или других особых служб,
получили наказание в Латвии или другой стране за совершение уголовного преступления, которое является преступлением и в Латвии.
 показати весь коментар
 
 
Смотрим советский фильм Молодая Гвардия. Там Ульяна Громова говорит, ребята, давайте нашу любимую песню, и поют Дивлюсь я на небо
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору