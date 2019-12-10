 Легалізація грального бізнесу принесе до держбюджету мільярди гривень щорічно, - Візіров

Якщо вивести цей бізнес із тіні, врегулювати його і контролювати належним чином, це піде на користь державі, впевнений експерт у сфері фінансів та держуправління Борис Візіров.
Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.
Візіров вважає, що зараз необхідно знайти способи повернути гральний бізнес у рамки закону і стягувати належні податки, поповнюючи державну скарбницю.
"Необхідно не тільки врегулювати цю діяльність, але і вирішити суміжні проблеми - і соціальні, і корупцію в органах нагляду і в лавах правоохоронних органах. Держава також має забезпечити економічну і побутову безпеку бізнесу", - прокоментував Візіров.
За його словами, приблизні обороти грального бізнесу, який уже 10 років працює в тіні, можна оцінити в 2-3 мільярди доларів на рік. Але до 2009 року він працював за чітко прописаними ліцензійними умовами, а суми, що надходять до держбюджету від сплати таких ліцензій, обчислювалися 3-4 мільярдами гривень щорічно.
"За 10 років ми втратили набагато більше, ніж 40 мільярдів гривень доходу до держбюджету. Держава втратила робочі місця, систему контролю над цією сферою діяльності в цілому. Державі не вигідно втрачати контроль над такими прибутковими сферами", - підкреслив Візіров.
Він також зазначає, що зараз щодо легалізації гральних закладів є два законопроєкти - один від Кабміну, другий - альтернативний (депутатська ініціатива). У них передбачається розмістити гральні клуби у певних готелях.
Обмеження пропонується ввести за кількістю ліцензій на той чи інший вид діяльності. Визначено приблизні суми, які збираються стягувати з власників грального бізнесу.
Але, на думку Візірова, можна додати до цього ще один пункт - механізм контролю над гравцями. У світовій практиці це питання вирішують, через реєстрацію гравця перед допуском до ігрового залу. Реєстрація - це один із способів боротьби з незадекларованими доходами, відмиванням грошей і тіньовим оборотом.
Щодо ідеї створення окремих гральних зон за межами населених пунктів - так званих "лас-вегасів", то, вважає Візіров, вона має право на існування. Але є нюанси.
"Питання в тому, чи готова Україна в умовах конфлікту, анексії, нестабільної ситуації, відсутності безпеки виділити цілу зону для грального бізнесу? Спочатку потрібно створити там необхідну інфраструктуру: дороги, аеропорти ... поки в Україні немає територій з уже готовою інфраструктурою. Щоб у нас з'явилися великі оператори, нам потрібно облаштувати території. Тоді ми зможемо сказати, що ось, ми створили майданчик, а від вас чекаємо інвестицій на гральний заклад. І це великі гроші, мільярди", - резюмував Візіров.
Як повідомляли Українські Новини, без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс.
Не смешите мои тапочки - бо в мире десятки куда менее коррумпированных (на порядок менее) стран не могли десятки лет привести данный род "бизнеса" в легальное русло .
А еще можно легализовать взятки, торговлю органами, мошенничество.
Странно, а как Петя умудрялся наполнять бюджет без всяких "гелализаций" да еще так что и на "розкрадати" оставалось?
Опять претендует на хлебное место?
Ёпсель , мерзота наверное никогда не сталкивалась, что однорукие бандиты были на каждом углу и там работяги просаживали детские пособия , школьников подсаживали на наркоту .
Дай этой мерзоте волю , так оно легализует торговлю героином и торговлю органами беспризорных детишек .
А как насчёт легализации гоп-стопа ?! Выдавать лецензии на убийства . Педофилийные бордели легализовать ?!
Педофилы , как с ними не борись , всё равно рождаются . И дети , которые за бабки захотят - тоже .
Нахер полиция вообще нужна - дармоеды , только конкретным пацанам мешают зарабатывать !
Это как в анекдоте про папу алкоголика и его сына.
Пополнять так пополнять, только на одних пирожках с маком можно подняться до высот ведущих стран.
Приклад , якщо в тебе в команді нема тих , хто знає на віповідному рівні математику , ти (як влада) берешь й відміняєшь вимоги по математиці при вступі в виші , в тому числі й інженерні . А кому вона потрібно - нехай йдуть й вивчають її окремим курсом на платних курсах .
Так й з копами - навіщо державі відповідати за тим, що в приватному порядку зроблять мовляв краще ?!
Кому не вистачає беспеки , лібертаріянці запропонуют за властний кошт наймати приватну охорону !
До Юлі бізнес працював. Все було добре, аж поки кацапія не заборонила (******* кацапи все забороняти) та путін попросив Юлю заборонити цей бізнес в Україні щоб кацапські бізнесмени не залишали гроші в Києві. Юля поставилася з розумінням. Просто їсти не могла через гральний бізнес.
Вы только забыли уточнить, что хорошо было только бандитом ... но недолго , бо век бандита был мал и большинство не дожило до тех времён , когда стало так плохо, что игро-автоматы вынесли из каждого второго ларька !
Якщо б серед них були люди з подібними здібностями , то вони б так й залишилися в 19 столітті як антикваріат .
Але ж кожна епоха все народжує недолугих й народжує . Які далі крім примитивної бухгалтерської операції рахувати не вміють !
А Ликвидация - в три раза больше!
Надо искать нового Пиночета или Хрущева...
но ведь тогда менты недополучат эти милиарды!!
незззя