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 Економіка, Суспільство
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Все про:доходи (125) гральний бізнес (102)

 Легалізація грального бізнесу принесе до держбюджету мільярди гривень щорічно, - Візіров

До заборони в 2009 році гральний бізнес приносив у скарбницю держави близько 3-4 мільярдів гривень щорічно.

Якщо вивести цей бізнес із тіні, врегулювати його і контролювати належним чином, це піде на користь державі, впевнений експерт у сфері фінансів та держуправління Борис Візіров.

Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

Візіров вважає, що зараз необхідно знайти способи повернути гральний бізнес у рамки закону і стягувати належні податки, поповнюючи державну скарбницю.

"Необхідно не тільки врегулювати цю діяльність, але і вирішити суміжні проблеми - і соціальні, і корупцію в органах нагляду і в лавах правоохоронних органах. Держава також має забезпечити економічну і побутову безпеку бізнесу", - прокоментував Візіров.

За його словами, приблизні обороти грального бізнесу, який уже 10 років працює в тіні, можна оцінити в 2-3 мільярди доларів на рік. Але до 2009 року він працював за чітко прописаними ліцензійними умовами, а суми, що надходять до держбюджету від сплати таких ліцензій, обчислювалися 3-4 мільярдами гривень щорічно.

"За 10 років ми втратили набагато більше, ніж 40 мільярдів гривень доходу до держбюджету. Держава втратила робочі місця, систему контролю над цією сферою діяльності в цілому. Державі не вигідно втрачати контроль над такими прибутковими сферами", - підкреслив Візіров.

Він також зазначає, що зараз щодо легалізації гральних закладів є два законопроєкти - один від Кабміну, другий - альтернативний (депутатська ініціатива). У них передбачається розмістити гральні клуби у певних готелях.

Обмеження пропонується ввести за кількістю ліцензій на той чи інший вид діяльності. Визначено приблизні суми, які збираються стягувати з власників грального бізнесу.

Але, на думку Візірова, можна додати до цього ще один пункт - механізм контролю над гравцями. У світовій практиці це питання вирішують, через реєстрацію гравця перед допуском до ігрового залу. Реєстрація - це один із способів боротьби з незадекларованими доходами, відмиванням грошей і тіньовим оборотом.

Щодо ідеї створення окремих гральних зон за межами населених пунктів - так званих "лас-вегасів", то, вважає Візіров, вона має право на існування. Але є нюанси.

"Питання в тому, чи готова Україна в умовах конфлікту, анексії, нестабільної ситуації, відсутності безпеки виділити цілу зону для грального бізнесу? Спочатку потрібно створити там необхідну інфраструктуру: дороги, аеропорти ... поки в Україні немає територій з уже готовою інфраструктурою. Щоб у нас з'явилися великі оператори, нам потрібно облаштувати території. Тоді ми зможемо сказати, що ось, ми створили майданчик, а від вас чекаємо інвестицій на гральний заклад. І це великі гроші, мільярди", - резюмував Візіров.

Як повідомляли Українські Новини, без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164516
 
   
 Топ коментарі
 
Страшно навіть уявити, скульки принесе у бюджет легалізаія проституції та важких наркотиків!
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а сколько унесет из семейного бюджета ?
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И, соответственно, ежегодно вынесет миллиарды гривен из карманов граждан, многие из которых зависимы.
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Визирову - 100% принесёт , а вот государству ?!
Не смешите мои тапочки - бо в мире десятки куда менее коррумпированных (на порядок менее) стран не могли десятки лет привести данный род "бизнеса" в легальное русло .
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Тут цей чиновник, як завжди, сказав лише половину правди. Зате не сказав, звідки віз муться ці мільярди. А візьмуться вони з кишень залежних від гри людей, не всі з яких є багачами. Величезна частина цих грошей буде яирвана з нікчемних пенсій, "дитячих" виплат і мвзерних зарплат. Ці заяви вкотре оголюють проблему з некомпетентність слуг народу, які не знають інших способів наповнення б'юджету, таких, як стимулювання ведення бізнесу, чи розвиток економіки, а тупо лізуть у кишені не найбагатших громадян.
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а сколько унесет из семейного бюджета ?
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А зараз типу " не вносить". То може хай працюють офіційно і платять податки, заробляють стаж.
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Зараз це до того часу поки прпвоохороннці не почнуть працювати належним чином! Не пишіть дурню.
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И принесет она эти миллиарды из карманов наивных идиотов и наркоманов в карманы олигархов и прочих дельцов!!! Продолжаем грабить???
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Страшно навіть уявити, скульки принесе у бюджет легалізаія проституції та важких наркотиків!
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а заказные убийства? Ввести акциз 5000 Евро на каждое, это ж сколько можно "накосить" в бюджет!
А еще можно легализовать взятки, торговлю органами, мошенничество.
Странно, а как Петя умудрялся наполнять бюджет без всяких "гелализаций" да еще так что и на "розкрадати" оставалось?
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Эксперт, мля.
Опять претендует на хлебное место?
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И, соответственно, ежегодно вынесет миллиарды гривен из карманов граждан, многие из которых зависимы.
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Вот же придурки! В 2008 и квартиры покупали по 120$ на окраине города, а сегодня в центре за 60$ "Х" продашь! Зубожилое лошье выдернет золотой зуб и побежит играть.
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Самое омерзительное , что эта вонючая ****** смеет рассказывать украинцам , как было всё классно до 2009 года !!!

Ёпсель , мерзота наверное никогда не сталкивалась, что однорукие бандиты были на каждом углу и там работяги просаживали детские пособия , школьников подсаживали на наркоту .

Дай этой мерзоте волю , так оно легализует торговлю героином и торговлю органами беспризорных детишек .
А как насчёт легализации гоп-стопа ?! Выдавать лецензии на убийства . Педофилийные бордели легализовать ?!
Педофилы , как с ними не борись , всё равно рождаются . И дети , которые за бабки захотят - тоже .

Нахер полиция вообще нужна - дармоеды , только конкретным пацанам мешают зарабатывать !
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Прибыль, это когда добавляется то, чего не было. А игорный бизнес - это когда из всех остальных сфер изымается и только малая часть возвращается в бюджет.
Это как в анекдоте про папу алкоголика и его сына.

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Старый, советский анекдот эпохи Горбачева.
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Если переводить все в плоскость пополнений бюджета то нужна легализация проституции и марихуаны. А что, что-то не так?
Пополнять так пополнять, только на одних пирожках с маком можно подняться до высот ведущих стран.
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Проблемма в том, что если легализовать все, что людям хочется делать и что они делают нелегально то настанет Содом и Гоморра. Так что, пополнять худой бюджет, я думаю, лучше всетаки по другому, как в нормальных странах.
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А також десятки тисяч зруйнованих сімей, тисячі самогубств та інші ніштяки.
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Це лібертаріянсььььтфффо !
Приклад , якщо в тебе в команді нема тих , хто знає на віповідному рівні математику , ти (як влада) берешь й відміняєшь вимоги по математиці при вступі в виші , в тому числі й інженерні . А кому вона потрібно - нехай йдуть й вивчають її окремим курсом на платних курсах .
Так й з копами - навіщо державі відповідати за тим, що в приватному порядку зроблять мовляв краще ?!
Кому не вистачає беспеки , лібертаріянці запропонуют за властний кошт наймати приватну охорону !
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Не. Тепер вони вже соціалісти і ліберали, одночасно
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От поясніть мені: чому тисячі самогубств?
До Юлі бізнес працював. Все було добре, аж поки кацапія не заборонила (******* кацапи все забороняти) та путін попросив Юлю заборонити цей бізнес в Україні щоб кацапські бізнесмени не залишали гроші в Києві. Юля поставилася з розумінням. Просто їсти не могла через гральний бізнес. Легалізація грального бізнесу принесе до держбюджету мільярди гривень щорічно, - Візіров - Цензор.НЕТ 4893
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Ну до Юща бизнес работал легально. Затем человек- космос и бабка Юля "вдруг" резко озаботились... правда не знаю чем конкретно- то ли кошельками населения, то ли казной, то ли уже подготовившемуся к беспрепятственному входу на "почищенную" от украинских игровых компаний (да да, именно так) нишу. И вообще- игровой бизнес те же качели, что качают все, не имеющие ничего существенного предложить, но желающие пропиариться или срубить бабла.
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Вы ещё расскажите народу , как прекрасно жилось неким "людям" во времена бандита Сивохи ....
Вы только забыли уточнить, что хорошо было только бандитом ... но недолго , бо век бандита был мал и большинство не дожило до тех времён , когда стало так плохо, что игро-автоматы вынесли из каждого второго ларька !
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"Уряд очікує отримати від легалізації грального бізнесу до 2,5 млрд грн АЖ Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров - Цензор.НЕТ 8314 - Гончарук". Це всього на 5 млрдів гривень меньше, чим віддали Коломойському. Скільки буде потрачено бабла на ліквідацію наслідків спричинених легалізацією грального бізнеса?
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Вони недолугі , так мислити стратегічно жодному лібертаріянцу не вдавалось .
Якщо б серед них були люди з подібними здібностями , то вони б так й залишилися в 19 столітті як антикваріат .
Але ж кожна епоха все народжує недолугих й народжує . Які далі крім примитивної бухгалтерської операції рахувати не вміють !
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По Визирову доход составит 75 миллиардов гривен, из них 3-4 миллиарда гривен государству, остальное - в офшоры, причем без признаков криминала. Такая себе стиральная машинка.
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выиграл у соседа в триньку 14 грн. Куда платить налог?
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Підтримую легалізацію грального бізнесу.
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Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров

А Ликвидация - в три раза больше!
Надо искать нового Пиночета или Хрущева...
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Пану Ввізірову , очевидно дуже накласти на моральний бік питання, та на підьйом хвилі самогубств слабких людей, бо на жаль таких дуже багато (до 70 %), до того ж підьйом хвилі розлучень та алкоголізму. Владі це подовається, бо таким бидлом легше керувати. А от канабіс для лікування то ні, то не можна. А я вважаю що треба лігалезувати проституцію, кокаїн, але на сам перед продаж зброї. Оце гроші гребти будуть, лопатою. Щоб розвивати економіку, займаються якоюсь муйньою. Довбні не розуміють, що вони не Голандія і не Штати. МИ бананова республіка і треба багато працювати, а не намагатися грати на людських слабкостях. Нічого доброго від цієї влади я і не чекав. Бо нема кому працювати нів уряді , ні в Раді. А на чолі стоїть не краще.
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Если смотреть на поступления в бюджет, скоро зеледятлы и рынок наркотиков легализируют - деньги большие светятся на горизонте! Игральный бизнес закрыли по просьбе матерей и жен, поэтому у них и надо спрашивать, а можно ли легализировать или нет.
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вы что!!
но ведь тогда менты недополучат эти милиарды!!
незззя
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Чтобы до бюджета дошло 3-4 млрд. из карманов психически нестабильных граждан нужно выкачать 20-30 млрд., обрекая этих граждан и их семьи на десоциализацию со всеми производными. Что в сущности есть социально-опосредствованный каннибализм.
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і сотні тисяч зруйнованих людських доль
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