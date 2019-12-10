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 18-річний хлопець влаштував бійку в барі на Одещині, а потім покусав поліцейських. Йому загрожує п'ять років в'язниці

У Подольську 18-річному хулігану, який чинив опір поліцейським, загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Подільський відділ поліції в Одеській області.

Після опівночі наряд поліції охорони виїхав в один з барів міста, де спрацювала "тривожна кнопка". За словами працівників закладу, в залі відпочинку сталася бійка між двома відвідувачами. Побачивши людей у формі, призвідник бійки кинувся тікати. Коли поліцейські наздогнали молодика, він почав висловлювати у їх бік погрози про розправу та кинувся чинити фізичний опір, пошкодивши формений одяг. Щоб припинити незаконні дії правопорушника поліцейські були змушені застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби.

"Молодик не тільки не припинив незаконні дії, а й завдав поліцейським травми, покусавши їх за руки. Причиною такої поведінки хлопця, скоріше за все, стало алкогольне сп’яніння. В рамках провадження будуть встановлені всі обставини події і дана оцінка як діям правопорушника, так і самих правоохоронців. Зараз підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України до обрання запобіжного заходу", - прокоментував подію начальник Подільського ВП Олександр Ноздратенко.

Хлопцеві повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство).

Дивіться також: Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164515
 
 
 Топ коментарі
 
а теперь копчикам мало того что уколы от бешенства и столбняка, так еще и анализы на СПИД и гепатит делать придется
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Он явный поклонник обсоса моргенштерна...
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5 лет тюряги - сурово !
А мы-то думали , что будка и мозговая косточка !
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а теперь копчикам мало того что уколы от бешенства и столбняка, так еще и анализы на СПИД и гепатит делать придется
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Перефразуючи пісеньку з мультфільму - "Пацан бывает кусачий только от жизни собачьей..." 18-річний хлопець влаштував бійку в барі на Одещині, а потім покусав поліцейських. Йому загрожує п'ять років в'язниці - Цензор.НЕТ 4454
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или же - Пацан бывает кусачий только от жизни... бродячей ))))
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Он явный поклонник обсоса моргенштерна...
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Выбить зубы и поламать руки и отпустить. Почему налогоплательщики должны содержать на одного имбецила больше.
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А скільки світить отому засранцю, котрий проукраїнського активіста убив, і зараз під домашнім арештом?
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Та наверное т.н. "спайсы".
1 россиянин скушал часть дочки и чуть не убил жену - спокойный парень, таксист.
ну и в принципе неплохо - меньше к нам тварей приедет.
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Типичное поведение зелёного электората.
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А за вивство українця, кинуться відмазувати, навіть мовний омбудсмен Монахова, і під домашній арешт
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