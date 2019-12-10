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Все про:Одеса (2226) пожежа (1929) Нацполіція (8624) Бех Олег (18)

 У будівлі згорілого коледжу не знайшли жодного вогнегасника, вони були під ліжком у коменданта, - глава поліції Одещини Бех

У будівлі згорілого коледжу економіки, права та ресторанно-готельного бізнесу були грубо порушені норми протипожежної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", про це в ході брифінгу повідомив глава ГУНП в Одеській області Олег Бех.

За його словами, в результаті пошуково-рятувальних дій на території коледжу не було витягнуто жодного вогнегасника.

"Водночас значну частину вогнегасників ми виявили під ліжком у коменданта", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стіни будівлі одеського коледжу, яка горіла, зміцнять металевим каркасом, щоб рятувальники могли продовжувати пошукові роботи, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

Також Олег Бех зазначив, що вчора було вручено першу підозру - її отримала директор коледжу Любов Кочерга, яку звинувачують у службовій недбалості. Зараз поліція розглядає ще одну версію того, що сталося, - необережне поводження з вогнем.

За словами Олега Беха, після отримання результатів експертиз, можливо, будуть вручені підозри ще кільком людям.

Крім того, поліція здійснить моніторинг витрачання коштів керівництвом коледжу.

"Понад 600 студентів, кожен з яких платив від 10 до 14 тисяч гривень на рік. Кошти були, і ми з'ясуємо, на що вони витрачалися і чого вони не витрачалися на протипожежну безпеку", - зазначив Олег Бех та додав, що сигналізації з виходом на пульт ДСНС не було, а сповіщення про небезпеку здійснювалося ручним натисканням кнопки на застарілу сигналізацію типу "Ревун", яка розміщувалася на першому поверсі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдиректора табору "Вікторія" Саркісяна випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт через стан здоров'я

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164513
 
 
 Топ коментарі
 
Дебил, это прерогатива не "питра сизоликого", а Верховной Рады и Кабинета Министров!!! Когда вам, "пыльным мешком из-за угла накрытым...", "сизоликий" в штаны срать перестанет?!...
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После хостела Токио пошли массовые пожарные проверки по всем учреждениям Одессы. Накануне была проверка и в этом колледже... Вдумайтесь: ПОСЛЕ ПОЖАРА с массовыми жертвами по свежим следами была проверка и СНОВА ПОЖАР. Или это редкий талпайопизм или пох.изм...
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"Пелядь" - это рыба семейства сигов... Очень вкусная... А "приседает" "сизоносый", пока, только в ваших "влажных мечтах"... Не "клоуну", с 95-м кварталом", его сажать... "Сажалка" ещё, у них, не выросла...
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Нихера. У нас лежат по кабинетам и реально регулярно проверяются и перезаправляются.
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Коменданта сжечь живьем вместе с кроватью и огнетушителями.
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Ничему жизнь не учит. Сколько уже погибших в пожарах, а "авось" и дальше - наше всё.
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Комендантові та інспекторам пожежникам тре по 10 років впаяти бо це збродня , натуральна збродня
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Пожарные иинспекторы - взяточники, никто не спорит. Но согласитесь, даже если предположить, что проверка прошла без взятки, без нарушений, а завхоз засунул огнетушители под кровать... виноваты ли инспекторы в таком случае?
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Там взагалі не було пожежн сгналізаціі , не знаю чи повина бути за законами Украіни , якщо так то пожежників розстріляти нах !
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ось першого винного вже знайшли цапа відбувайла..
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я думаю його вина теж є...чому він хранив там вогнегасники? чому не розніс їх по поверхам і кабінетам? можливо це комусь таки і врятувало б життя...
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Ну а как иначе? А если кто украдет огнетушитель? А у коменданта, между прочим, материальная ответственность. А огнетушители, между прочим, немалых денег стоят. И за бюджетные деньги куплены. Вот в целях сохранности бюджетных средств огнетушители и лежали под кроватью.
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ну...получается там им и место (главное что по бумагам они есть - есть...в наличии есть - есть...а фсе! где они есть - то уже второстепенно! так ведь?)
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Правильно мыслишь. Только во время проверки их ненадолго разносят по кабинетам, а после проверки собирают и складывают назад под кроватку.
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Почему? Директриса сама заявила, что увидела дым, закрыла с перепугу кабинет и "пошла искать помощь". Хотя бы предупредила людей на этаже....
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Это мрак. В любой инструкции, для любого объекта, учреждения, предприятия Первым пунктом написано " О возникновении пожара сообщите в пожарную охрану". Значит в колледже вопросами пожарной безопасности вообще никто не занимался
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После хостела Токио пошли массовые пожарные проверки по всем учреждениям Одессы. Накануне была проверка и в этом колледже... Вдумайтесь: ПОСЛЕ ПОЖАРА с массовыми жертвами по свежим следами была проверка и СНОВА ПОЖАР. Или это редкий талпайопизм или пох.изм...
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Спасибо питру сизоликому за то,шо отменил проверку всех учереждений
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Він і санаторій "Вікторія" із трухановим "відкривав"
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в учебных и детских заведениях не отменял (это к слову)
наоборот, ввели паспорт (акт) готовности учреждения к новому учебному году...
правда, судя по пожару, в божественной Одессе о них не слышали...
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Дебил, это прерогатива не "питра сизоликого", а Верховной Рады и Кабинета Министров!!! Когда вам, "пыльным мешком из-за угла накрытым...", "сизоликий" в штаны срать перестанет?!...
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"Пелядь" - это рыба семейства сигов... Очень вкусная... А "приседает" "сизоносый", пока, только в ваших "влажных мечтах"... Не "клоуну", с 95-м кварталом", его сажать... "Сажалка" ещё, у них, не выросла...
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Ну,тогда - чмо,и имуществоё своё переоформляет на сынулю-миномётчика.Совпадение? Не,шухер жопам чувствует.
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Ты не съезжай с темы... Мы тут о пожаре рассуждаем...
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А беня как жопой чувствовал, когда все имущество в США, купленное на уворованные деньги вкладчиков Привата, на сына записывал? Теперь он его (сына) в Днепре прячет от ФБР У будівлі згорілого коледжу не знайшли жодного вогнегасника, вони були під ліжком у коменданта, - глава поліції Одещини Бех - Цензор.НЕТ 1454
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Ідіоте, кожен навчальний заклад, кожен його кабінет на початок навчального року отримує акт-дозвіл, згідно якого компетентна комісія перевіряє його готовність, в тому числі, і протипожежну безпеку, електробезпеку, санітарний стан і т.д.. Без цього акту розпочинати заняття НЕ МОЖНА. І так кожного року! Хто підписав ці акти, яка тварюка заховала вогнегасники, які мають періодично перезаряджатись і без наявності яких проводити заняття ЗАБОРОНЕНО?! Це сизоликий, чи самі ж недолугі одесити? Та ні, самі ж одесити - директор закладу, його заступники, представник управління освіти, представник МНС... Ну якого ж хера ви таку херню постійно творите? Чи вам мало пожеж і трупів. Ідіоти ви там, чи що?
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Та во время проверки все огнетушители были на местах. А потом были собраны в целях сохранности от кражи.
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Ну, пілять, а чому в нас вони по кабінетах і НІХТО ЇХ НЕ КРАДЕ! Мало того, їх ще й перевіряють і перезряджають, щоб справні були.
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ну от проверки ни хрена не зависит - забашлял и все "ок", опять-же что отменили проверку "+" - безопасность должна быть соблюденна отвественным лицом того или иного заведения, если не соблюдена то получит срок
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Пока не привлекут чинуш выдавших соответствие нормам пожарной безопасности
Плюс затем проверяющие
Все это только показуха
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Сомневаюсь конечно что там эти огнетушители помогли бы.
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Да не в этом дело. Пожар по всей видимости быстро распространился, что огнетушители там были бы уже бесполезны. Огнетушитель это так ликвидировать очаг возгорания если он сразу был выявлен. В данном случае значительно больше пользы было от нормальной, работающей, пожарной сигнализации.
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Потому что стоимость одного огнетушителя БОЛЬШЕ, чем штраф за нарушение правил пожарной безопасности
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Интересно, из гневно тут комментирующих, сколько человек умеют обращаться с огнетушителями? Многое знают правила поведения при пожаре, читают план эвакуации, в автобусе, троллейбусе, метро, поезде, ресторане, клубе и т.д. Найти виноватого дядю -проще простого.
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Согласно "Кодекса гражданской защиты" и "Правил пожарной безопасности" в Украине, лица не прошедшие специального обучения по программе пож-тех. минимума и не сдавшие зачеты к работе не допускаются
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Заметьте о пожарной сигнализации ни слова или ее вообще не было?Так что в первую очередь на скамье подсудимых должны оказаться инспектора пожарной безопастности.
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Директор коледжу. Пожежники приписи лише пишуть, а от директор ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ їх виконувати. Але ж все ж рішається, пілять?! Порішали, всі задоволені. Правда 16 трупів, на додачу десяти травмованих і попелище коледжу.
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Проведите эксперимент в похожем здании! Какие огнетушители - это тер акт!!!! Скорость распространения и площадь!!!!!! Бред!!! Это как Зимняя Вишня в Кемерово Р.Ф
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Тоже думаю что жто терракт- скорость распространения огня слишком большая
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Начали бы увольнять руководителей МЧС с волчьим билетом - живо бы всю противопожарные мероприятия заработали
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