 У будівлі згорілого коледжу не знайшли жодного вогнегасника, вони були під ліжком у коменданта, - глава поліції Одещини Бех

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", про це в ході брифінгу повідомив глава ГУНП в Одеській області Олег Бех.

За його словами, в результаті пошуково-рятувальних дій на території коледжу не було витягнуто жодного вогнегасника.

"Водночас значну частину вогнегасників ми виявили під ліжком у коменданта", - зазначив він.

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Також Олег Бех зазначив, що вчора було вручено першу підозру - її отримала директор коледжу Любов Кочерга, яку звинувачують у службовій недбалості. Зараз поліція розглядає ще одну версію того, що сталося, - необережне поводження з вогнем.

За словами Олега Беха, після отримання результатів експертиз, можливо, будуть вручені підозри ще кільком людям.

Крім того, поліція здійснить моніторинг витрачання коштів керівництвом коледжу.

"Понад 600 студентів, кожен з яких платив від 10 до 14 тисяч гривень на рік. Кошти були, і ми з'ясуємо, на що вони витрачалися і чого вони не витрачалися на протипожежну безпеку", - зазначив Олег Бех та додав, що сигналізації з виходом на пульт ДСНС не було, а сповіщення про небезпеку здійснювалося ручним натисканням кнопки на застарілу сигналізацію типу "Ревун", яка розміщувалася на першому поверсі.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.