 Громадянина України затримали в Польщі: прийняв іслам і готував теракт, - Агентство внутрішньої безпеки

Громадянин України Максим С., який нещодавно прийняв іслам, обдумував вчинення теракту в торговому центрі в Пулавах (Люблінське воєводство), - вважають слідчі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Представник міністра координатора спецслужб Станіслав жарини у вівторок повідомив, що матеріали, зібрані слідчими з люблінської делегатури АВБ, дозволили затримати громадянина України 4 грудня.
Національна прокуратура в Любліні висунула йому обвинувачення, а суд підтримав клопотання про тримісячний арешт підозрюваного, - повідомила речниця Національної прокуратури прокурор Ева Бялік. Також вона зазначила, що українець Максим С. протягом двох місяців проживає у Польщі.
Повідомляється, що затриманий чоловік "своєю поведінкою у взаєминах з іншими викликав обґрунтовані побоювання, що він готується до здійснення експлозії вибухових матеріалів, що загрожують життю і здоров’ю багатьох осіб та майну у великих розмірах", - сказала Бялік.
Підготовка полягала у співпраці з іншими особами радикальних релігійних поглядів, готовності здійснити теракт, який мав би полягати у підриві автомобіля та отриманні засобів – грошей та зброї. За такі дії чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
Речник міністра координатора спецслужб сказав Польській прес-агенції, що зі слідства випливає, що чоловік обмірковував здійснити теракт з використанням автомобіля–пастки, вибухових матеріалів та вогнепальної зброї. "Замах щонайменше готувався з 1 жовтня у Пулавах та Варшаві", - повідомив речник.
"АВБ з’ясувала, що чоловік ознайомлювався з матеріалами терористичного характеру, а про свої плани розповідав співробітникам та особам зі свого оточення", - пояснив Жарин.
Згідно з інформацією АВБ, за останні тижні чоловік прийняв іслам та нове ім’я – Мухамат, при цьому він сильно радикалізувався. "Перебуваючи у Варшаві, чоловік був у товаристві іноземців, які мають радикальний підхід до ісламу. Він мав близькі контакти з іноземцями, серед інших, з Таджикистану, а також з громадянами Російської Федерації чеченської національності", - повідомив речник.
Підозрюваному висунули обвинувачення у підготовці дій, що загрожують життю та здоров’ю багатьох осіб і майну у великих розмірах, а також у погрозах, - випливає з інформації речника міністра координатора спецслужб.
Нормального человека общение с таджиками и чеченцами должно наоборот навести на мысль о том, шо шо-то в радикальном исламе не так.
Возможно товарищ Максим имеет соответствующее происхождение либо воспитание.
В чеченские войны было достаточно европейцев, которым помыли моск и они поехали воевать во имя Аллаха. В Сирию тоже такие ездили, не за деньги даже, а только из-за хорошо помытого моска. Ну и пару лет назад тема с бабами (в том числе из ВБритании, России и Бельгии), которые ехали в ИГИЛ в качестве жен для бородачей... тысячи их.
Также данный дебильный гражданин подружился с чехами и тоджыгами, и начал рассказывать коллегам шо хочет стать аллах-бабахом.
При том шо он ничего ещё не сделал, а только ляпал своим тупым языком - ему светит пять лет.
Также польская АБВ провела обыски у его друзей, чехов и тоджыгов которые (скорее всего) - не настоящие аллах-бабахи, а просто 3,14zдливые чучмеки.
Вот так и надо реагировать на потенциальные общественные угрозы.
Они люто ненавидят арабов (которых у них нет), так же как и евреев (которых у них тоже нет).
Вот одного аллах-бабаха за десять лет разоблачили - и тот украинцем оказался.
Идет еврей вдоль реки, смотрит - опускается НЛО.
Ну, еврей нарвал на полянке цветов и с букетом бегом встречать братьев по разуму.
Подбегает к тарелке, та открывается, оттуда выходят два зеленых таких гуманоида.
Еврей, радостно:
- Шалом, дгузья
Один инопланетянин другому:
- Вот блин, они и здесь есть...