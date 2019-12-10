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 Події, За кордоном
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Все про:затримання (3081) Польща (2023) теракт (694)

 Громадянина України затримали в Польщі: прийняв іслам і готував теракт, - Агентство внутрішньої безпеки

Агентство внутрішньої безпеки (АВБ) затримало громадянина України, підозрюваного в підготовці теракту.

Громадянин України Максим С., який нещодавно прийняв іслам, обдумував вчинення теракту в торговому центрі в Пулавах (Люблінське воєводство), - вважають слідчі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Представник міністра координатора спецслужб Станіслав жарини у вівторок повідомив, що матеріали, зібрані слідчими з люблінської делегатури АВБ, дозволили затримати громадянина України 4 грудня.

Національна прокуратура в Любліні висунула йому обвинувачення, а суд підтримав клопотання про тримісячний арешт підозрюваного, - повідомила речниця Національної прокуратури прокурор Ева Бялік. Також вона зазначила, що українець Максим С. протягом двох місяців проживає у Польщі.

Повідомляється, що затриманий чоловік "своєю поведінкою у взаєминах з іншими викликав обґрунтовані побоювання, що він готується до здійснення експлозії вибухових матеріалів, що загрожують життю і здоров’ю багатьох осіб та майну у великих розмірах", - сказала Бялік.

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Підготовка полягала у співпраці з іншими особами радикальних релігійних поглядів, готовності здійснити теракт, який мав би полягати у підриві автомобіля та отриманні засобів – грошей та зброї. За такі дії чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Речник міністра координатора спецслужб сказав Польській прес-агенції, що зі слідства випливає, що чоловік обмірковував здійснити теракт з використанням автомобіля–пастки, вибухових матеріалів та вогнепальної зброї. "Замах щонайменше готувався з 1 жовтня у Пулавах та Варшаві", - повідомив речник.

"АВБ з’ясувала, що чоловік ознайомлювався з матеріалами терористичного характеру, а про свої плани розповідав співробітникам та особам зі свого оточення", - пояснив Жарин.

Згідно з інформацією АВБ, за останні тижні чоловік прийняв іслам та нове ім’я – Мухамат, при цьому він сильно радикалізувався. "Перебуваючи у Варшаві, чоловік був у товаристві іноземців, які мають радикальний підхід до ісламу. Він мав близькі контакти з іноземцями, серед інших, з Таджикистану, а також з громадянами Російської Федерації чеченської національності", - повідомив речник.

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Підозрюваному висунули обвинувачення у підготовці дій, що загрожують життю та здоров’ю багатьох осіб і майну у великих розмірах, а також у погрозах, - випливає з інформації речника міністра координатора спецслужб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164511
 
 
 Топ коментарі
 
Очень странный гражданин.
Нормального человека общение с таджиками и чеченцами должно наоборот навести на мысль о том, шо шо-то в радикальном исламе не так.
Возможно товарищ Максим имеет соответствующее происхождение либо воспитание.
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вот а говорят не надо графа НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.... МАКСИМ понятно кацап 100%....
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Та хто зна чи тре.....як один казав -: Мішя бьют не па паспорту бьют по роже !)
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Удивительный и уникальный случай ))
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щас вышивата начнет искать руку москвы
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вылезло очко москвы, пованивает говном.
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какой ужас... Сходи к проктологу.
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проблемы не у меня, ты просто рот закрой и запахнет фиалками, срузке анус.
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Прийняв - іслам, готував - теракт. Дивись, не переплутай, Кутузов!
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подурели петюки
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Очень странный гражданин.
Нормального человека общение с таджиками и чеченцами должно наоборот навести на мысль о том, шо шо-то в радикальном исламе не так.
Возможно товарищ Максим имеет соответствующее происхождение либо воспитание.
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та ты шо, а как по поводу Натальи Никофоровой - "Амины Окуевой", тут прям банили за мысли что с ней "что-то не так".
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а она общалась с таджико-кацапами и чечено-кацапами?
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Я не общался с Окуевой, я общался с большим количеством других чеченцев и дагестанцев.
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Дело в психологической неустойчивости. Некую Грету Тунберг запаяло на теме климата, например. А если б её окучивал "правильный" мулла - она бы планировала терракты.
В чеченские войны было достаточно европейцев, которым помыли моск и они поехали воевать во имя Аллаха. В Сирию тоже такие ездили, не за деньги даже, а только из-за хорошо помытого моска. Ну и пару лет назад тема с бабами (в том числе из ВБритании, России и Бельгии), которые ехали в ИГИЛ в качестве жен для бородачей... тысячи их.
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Уверен, его новые друзья, за глаза его Лохоматом называли.
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а от руцкие принимают бояру, а боярами так и не становятся )
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нашли всё-таки орки дебила для картинки
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Однако данный случай примечателен тем, шо олигофрен Максим никого ещё не взорвал, и даже бомбу не склеил, а только гуглил в интернете как эту бомбу сделать, и где купить АК-47 подешевле.
Также данный дебильный гражданин подружился с чехами и тоджыгами, и начал рассказывать коллегам шо хочет стать аллах-бабахом.
При том шо он ничего ещё не сделал, а только ляпал своим тупым языком - ему светит пять лет.
Также польская АБВ провела обыски у его друзей, чехов и тоджыгов которые (скорее всего) - не настоящие аллах-бабахи, а просто 3,14zдливые чучмеки.
Вот так и надо реагировать на потенциальные общественные угрозы.
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А без ислама что, теракт не получится? Недостаточно быть с "русским миром" в голове?
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Поляки вообще очень плохо реагируют на ислам, иудаизм, и даже, как ни странно, на буддизм.
Они люто ненавидят арабов (которых у них нет), так же как и евреев (которых у них тоже нет).
Вот одного аллах-бабаха за десять лет разоблачили - и тот украинцем оказался.
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Евреи есть везде... Как в анекдоте:

Идет еврей вдоль реки, смотрит - опускается НЛО.
Ну, еврей нарвал на полянке цветов и с букетом бегом встречать братьев по разуму.
Подбегает к тарелке, та открывается, оттуда выходят два зеленых таких гуманоида.
Еврей, радостно:
- Шалом, дгузья
Один инопланетянин другому:
- Вот блин, они и здесь есть...
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100 пудово кацап! Треба полякам нагадати, що кацап це не національність.
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В ******** реаліях гражданіном України, може бути кримський чи дамбаский зрадник сепаратист, або просто агент кремля, тому я думаю на цьому наголошувати не варто.
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