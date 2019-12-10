 "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13%

Про це повідомляється в пресрелізі компанії, передає Цензор.НЕТ.
"У грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, становитиме 4277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року ", - йдеться в повідомленні.
"Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу. Цей рівень в поточних умовах не є ринковим і визначається формулою, що міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 №293. Ця постанова діє до кінця 2019 року. За домовленістю з МВФ, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті", - зазначили в "Нафтогазі".
В городе больше интересует цены на гар-воду и отопление.
Именно за них у нас стригут "не по детски".
Ты читать умеешь?
Когда у нас последний раз снижалась цена гор-воду не подскажешь?
При том, что цена на газ снижалась уже раз ПЯТЬ.
А ты ДУМАТЬ умеешь?
Когда у нас последний раз снижалась цена гор-воду не подскажешь?
При том, что цена на газ снижалась уже раз ПЯТЬ.
а пэця с гройманом по 13.20 за куб планировали)
мелочь, а приятно)
шо такие грустные свиноботы?) или вам пох у вас субсидии?
Это как раз тот случай, когда зеля ни при чем.
возможно из за того шо у гройсмана калькулятор поломаний був
пепе був такiй розумний))
а так то слышал канечно
уже третий год
Дядя Петя, ты дурак ?(с)
понять и простить(с)
Компанії Фукса і Кацуба отримали газові родовища у Полтавській області поза конкурсом - ЗМІ 2 листопада 2018,
или на 32 % к прошлому году. 32-13=19%
зачетное погоняло
ты мальчик или девочка?
чего окрысилась?))
но давай проходи мимо на этот раз))
без твоей помощи справлюсь)
слова не мальчика, но мужа(c)
томмi це як томос?) тiльки маленький?))
псы. мабуть зовсiм у Пепе справи кэпськи якщо маленьких iмбiцилiввербувати почав(
скiлькi цукерок вiн тобi пообицяв малий?)
кiне, i до бабцi не ходи))
ты в курсе шо лепить клонов это западло?))
и трое суток выдержать не можешь чушок?)
Если порохоботам газ предоставить вообще бесплатно, они все равно будут недовольны.
І аж на 1 (словами: один) місяць.
С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте", - отметили в "Нафтогазе". Источник: https://censor.net.ua/n3164507
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Почему
уп ы р ь Коболев
продавая нам Наш Украинский газ
получает
в 30 раз больше президента Трампа?
Так казав блаЗЄнський.
Так і з газом.