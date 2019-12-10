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 Політика України
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Все про:Нафтогаз (646) Тарифи на газ (154)

 "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13%

НАК "Нафтогаз України" знизив на грудень ціну на газ для населення і теплокомуненерго на 13% порівняно з ціною в листопаді - до 4,277 тис. грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів).

Про це повідомляється в пресрелізі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, становитиме 4277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року ", - йдеться в повідомленні.

"Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу. Цей рівень в поточних умовах не є ринковим і визначається формулою, що міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 №293. Ця постанова діє до кінця 2019 року. За домовленістю з МВФ, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті", - зазначили в "Нафтогазі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми домовилися продовжувати домовлятися", - Вітренко про газові переговори в Парижі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164507
 
 
 Топ коментарі
 
"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13% - Цензор.НЕТ 7663
а пэця с гройманом по 13.20 за куб планировали)

мелочь, а приятно)

шо такие грустные свиноботы?) или вам пох у вас субсидии?
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Правда это без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов и в последний раз. Но ты свой перожок отрабатывай, макшанская ботва
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ЛОЛ. Понизили цену!!! Пэрэмога!!! Правда эта цена не рыночная, и так её можно установить последний раз (мелкий шрифт)
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Цена газа интересна только в частных домах.
В городе больше интересует цены на гар-воду и отопление.
Именно за них у нас стригут "не по детски".
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НАК "Нафтогаз Украины" снизил на декабрь цену на газ для населения и теплокоммунэнергоИсточник:https://censor.net.ua/n3164507

Ты читать умеешь?
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Уже были снижения еще летом, но куб горячей воды от этого в городе дешевле не стал, как был 90 с копейками, так и остался, меняется цена газа, но не меняются тарифы.
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А ты ДУМАТЬ умеешь?
Когда у нас последний раз снижалась цена гор-воду не подскажешь?
При том, что цена на газ снижалась уже раз ПЯТЬ.
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Это ты не у меня, а у своего папередника спроси. "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 2936
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И сколько тебя еще от "папередника" свербить будет - все пять лет?
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Small Jerboa
А ты ДУМАТЬ умеешь?
Когда у нас последний раз снижалась цена гор-воду не подскажешь?
При том, что цена на газ снижалась уже раз ПЯТЬ.
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Это они так заменили выражение "сам дурак".
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Стрижуть і там і там. В мене навіть в совєцкому б-кв. будинку газове автономне. В новобудовах в основному так само. От приватні якраз на тверде паливо злазять і їх вже перестає цікавити вся ця барижна муть, тому то й на електрику ціни задиратимуть.
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За листопад (середньомісячна +7 ) платіжка лише за опалення 1760 грн за 60 м.кв. А що буде, коли морози притиснуть?
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"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13% - Цензор.НЕТ 7663
а пэця с гройманом по 13.20 за куб планировали)

мелочь, а приятно)

шо такие грустные свиноботы?) или вам пох у вас субсидии?
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Правда это без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов и в последний раз. Но ты свой перожок отрабатывай, макшанская ботва
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определяется формулой, содержащейся в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293.Источник: https://censor.net.ua/n3164507
Это как раз тот случай, когда зеля ни при чем.
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странно шо при Пэце эта формула работала только в одну сторону
возможно из за того шо у гройсмана калькулятор поломаний був
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При Пєцє ця формула працювала з 03 по 16.04.2019.
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коти тепло стало)
пепе був такiй розумний))
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Ты слышал о том, что цены на газ во всем мире падают?
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думал ты знаешь
а так то слышал канечно
уже третий год
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А сколько лет как у нас функционирует рынок газа, ты там не находил? И в каком году построили LNG терминал для принятия дишового газа из Америки?
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Хто тобi сказав, шо у америцi дийшовий газ?)

Дядя Петя, ты дурак ?(с)
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Мокшанский бот, скрапленый газ из Америки, дешевле трубного из рашки, потому он дешевый. Так что, научись читать и понималь а не сам с собой говори. Хотя сорри... ты же бот
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На Титан треба переселятись, там метан взагалі безкоштовний.
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а ти чув про газ українського видобутку та фукса зі злочевським?
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Может в Сумах и так, а на юге - 7,090998. В том же ноябре...
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на "юге" треба підвішувати мерів-сепарів за яйця а не терпіти регулярні погорілля
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правда в том что стоимость газа снижается, а не поднимается как при барыге
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Правда в том, макшанская ботва, что цены на газ во всем мире падают, и не изза Зе!ли
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правда в том що отримавшу 4 річну відстрочку платежів по боргам петя 5 років підвищував ціну на блакитне палиуво бо мвф нападе
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да просто мальдивы ***** такие дорогие, а за свои от продажи цукерок жаба давить
понять и простить(с)
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Цена должна быть рыночная, претендент на звание мокшанской ботвы, иначе понятно, что ктото эту разницу будет компенсировать и ктото на ней наживаться. Если нынешняя цена не рыночная, а она такая и есть, так как рынка газа полноценного в Украине нету, то все эти понижения-повышения - просто игры в чьюто пользу. Но достигшие звания мокшанских ботов могут конечно рассказать, что это все благодеяния Зе!ли
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щоб ціна була ринковою потрібно створити ринкові умови; конкуренцію,справедливі суди,прозорі конкурси що петя робив 5 років?
Компанії Фукса і Кацуба отримали газові родовища у Полтавській області поза конкурсом - ЗМІ 2 листопада 2018,
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Ок, макшанский бот. Когда Зе!ля так или иначе закончит, мы спросим у него теже вопросы которые задаешь ты.
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звідки у "мокшанського" бота скрін з кабінету сумигаззбут?
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Макшанский бот может сидеть в любом кабинете. Это мировозрение.
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порохоботи слідом за ватниками впали в дитинство
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и судя по выводам венецианской комиссии по поводу его судебной "реформы", ответа у него небудет
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венеційська комісія краще хай переймається російським кривосуддям,коррумповані щурі в мантіях,такі ж як і вада рашку треба було покарати набагато жорсткіше якби на ії місті була б Україна покарали років на 20 а спортсменів пожиттєво.
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Мне, и вообще украинцам, все равно на суды в рашке, но не все равно на суды тут. А макшанская ботва все переводит стрелки, то с зели на петю, то с зели на рашку.
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я про те що венеційська комісія не істина в останній інстанції ,італійський суд Марків сам загуглиш?
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Для меня это показатель, потому как веры зеле, или местным судам, или комуто отсюда у меня нету. А что тебе истина мне на то фсе равно
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малорос, диагностируется не по языку или кабинету или по месту проживания, а по ценностям, менталитету и мировозрению, мокшанский бот
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цена российского ТГ (трубного газа) опустилась до минимума за последние 15 лет.
или на 32 % к прошлому году. 32-13=19%
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Онаж не просто так опустилась. А вынужденно, потому, что есть предложение дешевого американского. И когда американцы настроят танкеров для перевозки, рашка вылетит в трубу
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я даже хз... тут 5 комментов всего... у тебя грустные свиноботы головного мозга?
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ьля это типа @ля?
зачетное погоняло "Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13% - Цензор.НЕТ 1010
ты мальчик или девочка?
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тебе-то какая разница, вонючий грызун?
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если спрашиваю, значит есть)
чего окрысилась?))
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ьля правильно каже, бо чомусь зебіли стрибають з радості, забуваючи, що ця знижка закладена урядом Гройсмана відповідною постановою. ЗІ В тебе нік теж стрьомний. "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 7423
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Орлик, ты канечно бот авторитетный)
но давай проходи мимо на этот раз))
без твоей помощи справлюсь)
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Виблюєш ти ще колись цю мЄлоч зі своєю тхорячою смердючою кров'ю.
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вау
слова не мальчика, но мужа(c)
томмi це як томос?) тiльки маленький?)) "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 7459
псы. мабуть зовсiм у Пепе справи кэпськи якщо маленьких iмбiцилiввербувати почав(
скiлькi цукерок вiн тобi пообицяв малий?)
кiне, i до бабцi не ходи))
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Обсосня ты голимая, нужно не цены на газ слюнявить, а зарабатывать, что бы этот вопрос не беспокоил! Иди мудилло копай яму, мешай цемент, носи доски, если ничего нормального делать не умеешь. Сидишь ишак в своем ларьке, скулишь про жизнь убогую.
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тебя шо забанили лошара?))
ты в курсе шо лепить клонов это западло?))
и трое суток выдержать не можешь чушок?)
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У меня 3 ника, потому что вафлистки типа тебя куда то там жалуются, опускаю тебя чмошницу барыжную без перерывов. Как лифоны, идут? Может тюбетейки нарежешь, лето уже скоро, подготовься.
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Уверен на 100%!!!
Если порохоботам газ предоставить вообще бесплатно, они все равно будут недовольны.
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Зебіл, прокоментуй: "тот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, содержащейся в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293. Это постановление действует до конца 2019 года". Гройся - порохобот до цих пір руліт. "Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13% - Цензор.НЕТ 7068
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То есть, когда твои свиновальцы хрюкали про то, что ввели с 2015 года рынкови цины, они как всегда брехали?
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Я вважаю, що це популістське рішення Гройсмана, але до цього рішення нинішні очільники не мають ніякого відношення.
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Цап цабэ, когда начнешь платить за комуналку, тогда и поговорим. Посмотри хоть скрин выше от Владимир Николенко 123e1460 сколько стоит газ. Тебе нассали полный рот, а ты кричишь, что это нектар. "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 1515 Правда ботоферма? "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 216
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для этих любой успех Зеленского - это серпом по яйцам.
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Для тебя и восход солнца - успех кловуна. Ботва, что взять
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Ціну обраховано згідно з постановою Ґройсмана, прийнятою ще за Порошенка.
І аж на 1 (словами: один) місяць.
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У Трускавці не вчать читати? Цю ціну обраховано згідно з "постановою КМУ від 03.04.2019". У вас у всіх пам'ять та мозок, як у рибок ґуппі, тому підказую: президентом тоді був Порошенко, а прем'єром - Ґройсман. Це постановою Ґройсмана тобі будуть трохи дешевше продавати газ протягом аж одного місяця, до 1 січня.
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Содержать свору таких слуг это к психиатру хозяевам надо.
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Может она и будет падать, так как во всем мире падает. Но только это явно не Зе!лина заслуга.
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Неужели ликвидируют Нафтогаз, как госструктуру и Коболевкая кампашка будет на равных со всеми предлагать свои услуги по продаже газа . "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 5691
С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте", - отметили в "Нафтогазе". Источник: https://censor.net.ua/n3164507
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Я теж вважаю Гройсмана найуспішнішим премьєром.
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а маму кобилєва найуспішнішою мамою вважаєш?
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Дивлячись наскільки вона любить швидкість.
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Чужими мамами интересуешься, геронтофил мордовский?
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Судя по горячей воде, цена как была одна при 8 грн, так и не упала, хотя газ стал по 6, такое же и в платежках за отопление в ноябре, посчитали точно по прошлогодней цене, хотя газ около 7, пахнет от этого лохотроном, кто-то хорошо разводит
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Главная фишка скрыта в "транспортных расходах". "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 8151
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"Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 5237
*****
Почему
уп ы р ь Коболев
продавая нам Наш Украинский газ
получает
в 30 раз больше президента Трампа?
"Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 8447
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Почему затраты на зелю больше чем на президентов в нормальных странах,
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...кому подобається, коли на державні посади ви (Порошенку) ставите своїх друзів... (с)
Так казав блаЗЄнський. "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 9432
Так і з газом. "Нафтогаз" на грудень знизив ціну на газ для населення на 13% - Цензор.НЕТ 9432
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