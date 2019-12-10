 Дискусії щодо концентрації землі в одних руках ведуться навколо 50 тис. га, - Разумков

"Питання, яке неоднозначно сприймалося українським суспільством, - це питання концентрації землі в одних руках, і між першим і другим читанням ця цифра буде істотно зменшена. Назвати точну цифру не можу, але дискусія ведеться щодо 50 тис. га в одні руки - це більш ніж учетверо менше від тієї позиції, яка була запропонована", - сказав він в інтерв'ю телеканалу UA: Житомир, передає Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що ще одна позиція, яка в суспільстві насторожено сприймається, - це проведення референдуму щодо залучення іноземців до ринку землі.
"Спочатку повинні прийняти законопроєкт щодо референдуму, сам же референдум буде проходити тільки після ухвалення закону про землю", - зазначив Разумков.
В США John Malone володіє 2 200 000 акрами землі, що дорівнює майже 900 тис га
А якщо ще один майдан замутити, то може до 10-15 га знизять? Менш до рук прилине.
Велесова Книга (17-В)
ЗАСТЕРІГАЄМО ВЛАДУ УКРАЇНИ, ЩО В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЗВИЧАЄВИХ УКРАЇНСЬКИХ НОРМ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ, БУДЕ НАКЛИКАНЕ ДОВІЧНЕ ПРОКЛЯТТЯ НА ГОЛОВИ ТИХ МОЖНОВЛАДЦІВ, ХТО ЗАХОЧЕ ЗРАДИТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ПРОДАТИ ЧУЖИНЦЯМ СВЯЩЕННУ ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ-РУСІ, ТА НА ГОЛОВИ ЇХНІХ НАЩАДКІВ НА ВІКИ ВІЧНІ! Як сказано у Велесовій Книзі: "поглине їх та земля і здохнуть в Марі, і Мор їх візьме"!
50000га = 500км²
площа Львова = 182 км²
площа Одеси = 162 км²
площа Харькова = 350 км²
площа Дніпра = 415 км²
площа Київа = 848 км²
Питання: Вони там не оху***?
площа Братіслави = 367,6 км²
площа Праги = 496 км²
площа Будапешта = 525,2 км²
Видно землеволодіння Острозьких і Вишневецьких їм спокою не дають.
Але ж в Україні і меньших землевласників вирізали цілими родинами.
Побічний ефект цього було перманентний хаос і відсутність своєї держави. Ну скільки можна ставати на ті самі граблі?
Все правильно, кроме того, что владеть должен народ, а управлять - государство.
Сколько в Польше?
..
всем селом ! до убийства вроде не дошло...но до рукопашной доходило!
Есть смысл обсуждать куда бежать из огня восставшей Украины эти Лейбы и Цилечки будут, а не сколько кто сможет унести на тот свет нашей земли.
А хер вам в дупу мрійники з "Голосу" !!!
50 тисяч гектар в одни соросячи руки й "ми ж вам пійшли на зустріч" .
"Ось тобі бабуся й Ййййййур"єв день" - тобто усім мрійникам в перший закон ЗЕ про РИГхферендуми присвячується !!!
У Стародавньому Римі - велике (головним чином скотарське) господарство, засноване на рабській праці. Пліній Старший пише про те, що «латифундії погубили Італію та провінції»[1].
В Україні латифундіями називали великі магнатські маєтки з тисячами десятин землі[2]. У ******** Україні термін застосовується для позначення тих величезних масивів земель сільськогосподарського призначення, які сконцентрували у своїх руках аграрні фірми[3][4] [5]. П. Гай-Нижник пише, що в Україні починаючи з 1990-х років «тривало зрощення олігархії землевласників-ладифундистів, промислових концернів, мафії та банківських магнатів у нововідроджену систему ******** васальної залежності (новітня форма майорату), що породило неофеодальну систему влади в країні з продажно-залежними бюрократією, судами, прокуратурою та каральними службами»[6].
Слід зазначити, у ********* світі латифундизм характерний передусім для країн третього світу. Сільське господарство переважної більшості розвинених країн базується на фермах.
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136 тис.га українські земельні феодали
Назва компанії
Хто володіє або контролює
Оренда, тис. га
1
«Українські аграрні інвестиції»,
«Ренесанс Груп», Росія
Стівен Дженнінгс, основний власник та голова правління "Ренесанс Груп"
300
2
«Ленд Вест», «Дакор»
Данило та Михайло Корилкевичі, власники агрохолдингу "Ленд Вест компанії" та цукрового холдингу "Західна компанія "Дакор"
300
3
ММК ім. Ілліча
Володимир Бойко, генеральний директор ММЛ ім.Ілліча
240
4
«Нафком-Агро»
Олександр Кравчук, син першого президента Леоніда Кравчука, контролює компанію "Нафком"
220
5
Американська корпорація New Century Holdings
Джорж Рор, володіє декількома десятками агрогосподарств через мажоритарні частки в трьох українських СП
220
6
«Миронівський хлібопродукт»,
ТМ «Наша Ряба»
Юрій Косюк, власник групи підприємств "Миронівський хлібопродукт"; Ігор Тарасюк (ДУС), Юрій Мельник, міністр АПК
180
7
«Астарта-Київ»
Віктор Іванчик, Валерій Коротков -основні власники цукрового холдингу "Астрата-Київ" Олександр Садиков*
165
8
«Агротон»
Юрій Журавльов, власник групи "Агротон", в яку інтегровано 25 агропідприємств
150
9
Агрохолдинг «Мрія»
Іван Гута, власник агрохолдингу "Мрія"
150
10
«ПриватАгроХолдинг»
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136
11
«Райз-Агро»
Віталій Цехмістренко,екс-депутат від НУ, власник холдингу "Райз"
135
12
Landcom International Plc
Ричард Спінкс, один із засновників групи "Райз"
115
13
«Євроінвестбуд»
Анатолій Камінський, віце-президент групи "Інсеко", екс-депутат облради від ПР, екс- голова Рівненської райдержадміністрації
107
14
«Агропродінвест»
Петро та Олексій Порошенко, контролюють групу "Укрпромінвест"
100
15
НПФ «Сінтал Д»
Микола Толмачів, співвласник Sintal Agriculture Public Ltd, основний бізнес будівельна компанія ТММ
100
16
«Цукровий союз «Укррос»
Сергій Федоренко , голова спостережної ради
100
17
«Укрзернопром-Агро»
Євген Ленг, Антон Шишкін -засновник холдингу "Укрзернопром"
100
18
Лотуре-Агро
Олександр Милай, контролює корпорацію "Лотуре"
90
19
Індустріальна молочна компанія
Олександр Петров, здійснює контроль
86
20
«Кернел»
Андрій Веревський -мажоритарний власник агрохолдингу "Кернер Груп", нар.деп. від БЮТ
85
21
Нібулон
Олексій Вадатурський, засновник та директор компанії "Нібулон"
80
22
«Західна компанія «Дакор»
Мирослав Поліо -голова правління
80
23
Сварог Вест Груп
Сергій Буряк, голова ДПАУ, Олександр Буряк, народний депутат від БЮТ - близькі до агрокорпорації "Сварог Вест Груп"
75
24
Агрофірма АТК
Володимир Школьник, співвласник бізнес-центрів "Форум" та мережі супермаркетів "Фуршет"
65
25
Агрофірма «Шахтар»
Юхим Звягільський, почесний голова ради директорів АП "Шахта ім..Засядьмо" нар.деп.. від ПР
60
26
«Агромарс»,
ТМ «Гаврилівські курчата»
Євген Сігал , власник компанії, народний депутат БЮТ
35
27
«ТАС»
Сергій Тігіпко, контролює групу ТАС, радник прем`єр-міністра
30
28
Богдан Губський
Депутат БЮТ
16**
29
ІСД
Сергій Тарута, власник ІСД
13
30
«Смарт-холдинг»
Вадим Новинський, президент холдингу
5
І на жаль, що нас може чекати незабаром.
Хочешь узнать кто организовал расстрел Майдана ? Посмотри кто организовывает распродажу Земли.
Под єто преподнесут и отсрочку покупки земли иностранцами - типа прислушались к народу, а по сути пока игорь валерьичи с паяльниками и утюгами не прикупят себе "лимит" в полобласти...
этих подонков в зРаде надо сажать на осиновые колы.