 Дискусії щодо концентрації землі в одних руках ведуться навколо 50 тис. га, - Разумков

"Питання, яке неоднозначно сприймалося українським суспільством, - це питання концентрації землі в одних руках, і між першим і другим читанням ця цифра буде істотно зменшена. Назвати точну цифру не можу, але дискусія ведеться щодо 50 тис. га в одні руки - це більш ніж учетверо менше від тієї позиції, яка була запропонована", - сказав він в інтерв'ю телеканалу UA: Житомир, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що ще одна позиція, яка в суспільстві насторожено сприймається, - це проведення референдуму щодо залучення іноземців до ринку землі.

"Спочатку повинні прийняти законопроєкт щодо референдуму, сам же референдум буде проходити тільки після ухвалення закону про землю", - зазначив Разумков.

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