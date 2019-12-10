 Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter .
"За попередньою інформацією, громадян України серед загиблих і постраждалих немає", - написав він.
Раніше він повідомив, що консульство перевіряє, чи могли бути серед постраждалих громадяни України.
Нагадаємо, вранці 10 грудня в університетській клініці чеського міста Острава чоловік застрелив шістьох осіб і поранив ще двох. Після цього він зник на сріблясто-сірому автомобілі Renault.
Пізніше стало відомо, що поліція провела спецоперацію із затримання можливого злочинця, але той застрелився, пустивши собі кулю в голову. Мотиви злочину поки невідомі.
Фотографії з місця події опублікувало агентство ЕРА.
Була б лікарня, була б версія, що когось не врятувалии і він образився жорстко. Але це полікліника.
Хорошо шо мы тогда от совка отбились.
А вы - Воины, это весь мир знает. Кстати, дайте кредит, а потом Путин вам отдаст, то есть Сорос отдаст, или кто там, главное - давай дэнги, дэнги давай
А чехослобаки мали(Антиколорадос пише) стільки техніки, шо Вермахт, як Манштейн потім сказав - не пройшов би.
+ сранція-англія в спину били би
але у чехів був Ян Гус і Ян Жижка, а у нас - вова-гвалтівник, ярік-гніздо-роздрібник і ваня-олігарх-шведолиз
а то шо там хтось дав бій, то :
1. наклав на своїх солдіків(на їхніх рожалок)
2. напевно мав "щось за душею" що ризикнув
бо в пруській традиції = наказ рівний виконанню.(або розстріл)
Я "истинно говорю вам" шо Путин бы рванул что-то, и сразу бы раздался визг: "этоукропыпродалиигилубоезаряд".
А меркели-трампы бы сказали - Ой