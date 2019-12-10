 Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

"За попередньою інформацією, громадян України серед загиблих і постраждалих немає", - написав він.

Раніше він повідомив, що консульство перевіряє, чи могли бути серед постраждалих громадяни України.

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Нагадаємо, вранці 10 грудня в університетській клініці чеського міста Острава чоловік застрелив шістьох осіб і поранив ще двох. Після цього він зник на сріблясто-сірому автомобілі Renault.

Пізніше стало відомо, що поліція провела спецоперацію із затримання можливого злочинця, але той застрелився, пустивши собі кулю в голову. Мотиви злочину поки невідомі.

Фотографії з місця події опублікувало агентство ЕРА.























