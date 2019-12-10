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Все про:стрілянина (1089) Чехія (283) Перебийніс (25)

 Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс. ФОТОрепортаж

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що серед загиблих і постраждалих під час стрілянини в лікарні в Чехії не було українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

"За попередньою інформацією, громадян України серед загиблих і постраждалих немає", - написав він.

Раніше він повідомив, що консульство перевіряє, чи могли бути серед постраждалих громадяни України.

Читайте: Шестеро людей загинули унаслідок стрілянини в лікарні Чехії

Нагадаємо, вранці 10 грудня в університетській клініці чеського міста Острава чоловік застрелив шістьох осіб і поранив ще двох. Після цього він зник на сріблясто-сірому автомобілі Renault.

Пізніше стало відомо, що поліція провела спецоперацію із затримання можливого злочинця, але той застрелився, пустивши собі кулю в голову. Мотиви злочину поки невідомі.

Фотографії з місця події опублікувало агентство ЕРА.

Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 01
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 02
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 03
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 04
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 05
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 06
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 07
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 08
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 09
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 10
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 11
Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164502
 
 
 Топ коментарі
 
Не варто так про чехів. Їхню честь під час окупації в 1939р. врятував Карел Павлик, який, не виконав урядовий наказ про недопустимість опору. І порівняйте це з Кримом, де кадровики все чекали на якийсь "наказ" чинити опір і дочекалися до того, що кацапи їх поставили до стінки обличчям з розкаряченими ногами. А вони все чекали на "наказ".
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Я не про те. А про те, що в них "...знайшовся козак серед мільйона свинопасів...", адже він знав, що всю ту техніку не буде застосовано, але все одно дав ьій. А у нас таких в Криму не знайшлося. І не говоріть про "путіна". Вони самі злякалися.
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От жеж тупые чехи были.
Хорошо шо мы тогда от совка отбились.
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Недолічений, чи перелічений?
Була б лікарня, була б версія, що когось не врятувалии і він образився жорстко. Але це полікліника.
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Украинцев нет, это хорошо, если чехи есть это плохо. А хрюгавживотные есть?
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Судя по седьмом фото сверху..... чехи как всегда - даже имея подавляющее преимущество, сперва ищут памперсы, потом спрашивают что произошло, а потом щемят беззащитных.(навеяло "героизмом" чехов и прочих словаков в ВМВ - легли под совок)
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От жеж тупые чехи были.
Хорошо шо мы тогда от совка отбились.
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О, Финляндия, привет. Хорошо что вы воины, а не как некие украинцы - легли под Ленина и выложили 20-30(неважно ващет скока) млн. тушек)
А вы - Воины, это весь мир знает. Кстати, дайте кредит, а потом Путин вам отдаст, то есть Сорос отдаст, или кто там, главное - давай дэнги, дэнги давай Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 4179
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Не варто так про чехів. Їхню честь під час окупації в 1939р. врятував Карел Павлик, який, не виконав урядовий наказ про недопустимість опору. І порівняйте це з Кримом, де кадровики все чекали на якийсь "наказ" чинити опір і дочекалися до того, що кацапи їх поставили до стінки обличчям з розкаряченими ногами. А вони все чекали на "наказ".
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Та в Криму наших би роздавили, Путін же висрав шо мало не атомну війну був готовий розпочати.
А чехослобаки мали(Антиколорадос пише) стільки техніки, шо Вермахт, як Манштейн потім сказав - не пройшов би.
+ сранція-англія в спину били би
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Я не про те. А про те, що в них "...знайшовся козак серед мільйона свинопасів...", адже він знав, що всю ту техніку не буде застосовано, але все одно дав ьій. А у нас таких в Криму не знайшлося. І не говоріть про "путіна". Вони самі злякалися.
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та б*же - ті раби німців, але з пральними машинами, а совки - раби Сраліна, але з кулями в головах - ну просто одні інших вартують.
але у чехів був Ян Гус і Ян Жижка, а у нас - вова-гвалтівник, ярік-гніздо-роздрібник і ваня-олігарх-шведолиз

а то шо там хтось дав бій, то :
1. наклав на своїх солдіків(на їхніх рожалок)
2. напевно мав "щось за душею" що ризикнув

бо в пруській традиції = наказ рівний виконанню.(або розстріл)
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До чого тут пруська традиція? Чехи, принаймні, Карел Павлик, були виховані в австрійській традиції, що вже в часі WWI дала величезну тріщину. Чеські полки здавалися. Чи на пішло це на користь ї національній справі, сумнівно. Але факт залишаються таким: чехи поводилися так, як вважали за потрібне для блага своєї країни. І Павлик повівся саме так. А ще мав офіцерський гонор, звісно. І несприйняття чергової ганьби для чеської зброї в ньому переважило порушення присяги (невиконання наказу уряду). Він це вважав за меншу ганьбу.
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про ЯО - полный бред для лохтората! до мацквы 700 км! при попутном ветре им там был бы полный Чернобыль! потому писдеж это и провокация!!!
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А кто его запустит то?
Я "истинно говорю вам" шо Путин бы рванул что-то, и сразу бы раздался визг: "этоукропыпродалиигилубоезаряд".
А меркели-трампы бы сказали - Ой Стрілянина в лікарні Чехії: громадян України серед загиблих і постраждалих немає, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 1393
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