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 Політика України, За кордоном
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Все про:Геращенко Ірина (961) пропаганда (1281) нормандська четвірка (882)

 Пропагандистська машина РФ геть-чисто виграла інформаційний раунд, - Ірина Геращенко про нормандський саміт

Пресслужба президента Володимира Зеленського програла російській пропаганді інфобій у контексті саміту нормандської четвірки, який відбувся учора.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Він (Путін. - Ред.) не дозволив обговорювати тему Криму і зробив все для того, щоб питання безпеки відійшли на другий план, по суті, відкладаючи завершення конфлікту. Війна не закінчиться завтра. Вона не завершиться швидко. Це його мета. Паризька зустріч ніяк не порушувала цей його наратив, як і його мантру про "нас там немає". І до того ж, російська пропагандистська машина геть-чисто виграла раунд інформаційний, пресслужба українського президента програла цей інфобій гібридної війни", - зазначила вона.

Також, за словами Геращенко, погано і те, що українська переговорна команда відійшла від ідеї дорожньої карти, де б крок за кроком повинні були зафіксувати питання безпеки, припинення вогню, виведення російської зброї і техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт

Більше думок експертів про зустріч у Парижі читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Нормандська зустріч: зрада, прорив чи тупцювання на місці?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164501
 
   
 Топ коментарі
 
Шерлок, кто это воет на болотах? Порохоботы, сер .
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А что ещё можно было услышать от ПЕСов?
Только вой. Пропагандистская машина РФ вчистую выиграла информационный раунд, - Ирина Геращенко о нормандском саммите - Цензор.НЕТ 4669
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не тебе это комментировать..уже нацарювалысь..победуны..
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Без Херащинки как без рук... Она бы всех пабедила! А если бы Парашанко подалючился тада путе было бы ОЙ!
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Хочется уточнить Геращенко болеет за державу Украина или за рейтинг Блока Панамских Патриотов?
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В Кремле заявили, что Путин не согласен с формулировкой Зеленского об оккупированном Донбассе

"Владимир Зеленский после саммита лидеров «нормандской четверки» заявил, что на следующей встрече лидеров «нормандского формата», которая должна состояться через четыре месяца, поднимет вопрос оккупированного Россией Крыма."
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Не влияющая ни на что в стране коза не преминула выскочить со своими замечаниями на народ. Она вообще что-нибудь хорошее отмечала в действиях Зеленского за последние пол года? Только шипение.
Да. Коза и шипение это иннресный симбиоз у депутат-ки из псины. Новый вид животного.
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