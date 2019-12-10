 Воїни 14-ї ОМБр Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота загинули в зоні ООС 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. ФОТО

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Загинули військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади:

- Андрій Володимирович Войтович, 1990 року народження, мешканець Луцька;

- Сергій Миколайович Сирота, 1997 року народження, мешканець села Щурин Рожищенського району Волинської області.

Сергій Сирота

- молодший сержант Віктор Федорович Пруський, 1970 року народження, житель Рівного.

"Віктор Пруський загинув учора ввечері після детонації протитанкового мінного шлагбаума. Детонація відбулася внаслідок обстрілу противника. Пруський зазнав множинних вогнепальних осколкових поранень, не сумісних із життям", - повідомляє rivne1.tv.

"9 грудня війна забрала у нас трьох побратимів… Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження, старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження… Слів немає. Не існує слів, аби висловити наш біль… Є тільки горе, неосяжне чорне горе... І пекуче прагнення помсти – найменше, що можна зробити… Спочивайте з миром, браття… Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих… Перебуваємо в скорботі разом із вами…", - повідомила пізніше пресслужба 14-ї ОМБр.

Войтович, Пруський, Сирота

Більш детальна інформація, а також дата та час прощання будуть повідомлені додатково.