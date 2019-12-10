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 Суспільство
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Все про:омбудсмен (228) Тетяна Монахова (3) Мірошниченко Артем (6)

 Передчасно стверджувати, що напад на Мірошниченка було скоєно на ґрунті ненависті до української мови, - мовний омбудсмен Монахова

Мовний омбудсмен Тетяна Монахова вважає передчасним стверджувати, що напад на Артема Мірошниченка, який від побоїв помер, було скоєно на ґрунті ненависті до української мови.

Про це вона сказала на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Монахова рекомендує почекати результатів слідства.

"Як людина, я дуже співчуваю цій трагедії. Але як політик я мушу зважувати формулювання. Бо якщо слідство доведе, що мотив був іншим, а я вже зробила заяву, то це відповідальність. Тому потрібно дочекатися результатів слідства", - зазначила вона.

Своє публічне нереагування на цю ситуацію Монахова пояснила тим, що фактично випала з інформаційного простору.

"Я зараз живу між двома містами - Києвом і Миколаєвом. Мої документи ще перебувають у Миколаєві, я приймаю сесію у студентів, передаю справи. І в Києві теж багато інформації. Тому пауза була суто технічною. До того ж мені довелося закрити сторінку на фейсбуці. Вона завжди була відкритою, тож з моменту оголошення моєї кандидатури почалися коментарі різного рівня адекватності. Я вирішила, що буде офіційна сторінка омбудсмена, яка буде відкрита для всіх. Там ми реагуватимемо миттєво", - заявила Монахова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмутського волонтера Мірошниченка вбили не через українську мову, - суд

Щодо гуманітарної роботи на Донбасі вона заявила: "Захист української мови може здійснюватися в різних формах. Популяризація має бути однією з них. Якщо проводити культурну, роз'яснювальну політику, особливо працювати з молоддю, робити соціальну рекламу, якісний український контент, то можна рухатися до людей і мотивувати їх змінювати ставлення до державної мови з негативного на нейтральне, а потім - на позитивне".

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164497
 
 
 Топ коментарі
 
"Свое публичное нереагирование на данную ситуацию Монахова объяснила тем, что фактически выпала из информационного пространства" - и сильно ударилась головой.
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Двое нацистских украинских молодчика ночью напали на рускоговорящего подростка, который не пожелал отвечать на мове, за что был зверски убит. - тьотя, так звучить краще?
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У нас немає "рускаязичнава насєлєнія"!
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!

Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
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"Свое публичное нереагирование на данную ситуацию Монахова объяснила тем, что фактически выпала из информационного пространства" - и сильно ударилась головой.
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Вчера мою адвокатессу-клиентку чуть не повязали местные полицейские только за то, что она к ним обратилась по-украински и попросила у них ответить, где в Харькове можно найти I-BOX (терминал принятия денег для оплаты телефона и других услуг) с возможностью введения текста на украинском языке, т.к. нужно было ввести в реквизитах название фирмы на украинском с использованием "і" и "ї".

Пока кто-то одна живёт между Киевом и Николаевом, кто-то другой хочет сменить место регмстрации жителей Харьковской области с Харьковом на Россию.
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Двое нацистских украинских молодчика ночью напали на рускоговорящего подростка, который не пожелал отвечать на мове, за что был зверски убит. - тьотя, так звучить краще?
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Так вот какой язык оказывается требует защиты в Украине.
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Ага, это очень невыгодно для роспропаганды.
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Да. Там закрыли последнюю кацапскую школу.
Просто так,для примера
В концлагере соседних животных сдуру живет дето 4 миллиона украинцев.
Там нету НИ ОДНОЙ украинской школы.
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Все, переговоры прошли...
Можно снова браться за язык.
Надо же как-то подогревать соеголовых.
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Да,гораздо лучше занятся отловом зеленых жаб
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У нас немає "рускаязичнава насєлєнія"!
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!

Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
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Ну да, у дуже багатьох нібито русскаязичних якщо не батьки, то баба з дідом були українськомовними...

От багатьох киян знаю: бабуся з дідусем говорять українською, діти - вже 50 на 50, а внуки - російськомовні...
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Ще треба подумати чий внесок більший в цій ненависті до украінців - євреів чи кацапів. Скоріш за все вони одні других доповнюють.
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Вона кацапка, вона не може захищати українську мову!
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А чого цей омбудсмен по "языку" дає публічне пояснення рассейською мовою ? Чи вона захищає "русскагаварящих"? Про відмазування вбивць покидьків я вже мовчу...
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Очередная плять насосала себе в слуге урода должность.
С таким же успехом она могла стать замминистра сельского хозяйства
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Такі, да, "преждевременно", ще не використані усі варіянти це заперечити.

От коли всі інші варіянти не спрацюють, то й прийде час.
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И часто тебя так колбасит? Преждевременно утверждать, что нападение на Мирошниченко было совершено на почве ненависти к украинскому языку, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 8796
Преждевременно утверждать, что нападение на Мирошниченко было совершено на почве ненависти к украинскому языку, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 3279

Преждевременно утверждать, что нападение на Мирошниченко было совершено на почве ненависти к украинскому языку, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 2085
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А вспаривали животы депутату Рібаку и студенту КПИ в Горловке тоже для развлечения , а не за украинский язык?
Кстате , в тот трагический день боевиков вечером ублажал Зеленский и его Квартал-95
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Так, например, она считает, что украинизация не просто нужна - ее кроме пряника нужно проводить и кнутом. А украинское общество Монахова мечтает видеть "гомогенным".
"Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства - общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником", - пишет Монахова. Кстати, ждем ее реакцию на высказывание об украинском языке боевого гея Бужанского.
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Вiд Монаховой-кацапки ,iншего i не очiкував...
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Нет!Не преждевременно! если какой то неизвестный очевидец со слов какого то неизвестного журналиста сказал, значит правда, это подтверждается сотней публикаций в разных СМИ, они не могут врать, это не наш стиль.
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Саме тому, "нещасний сором'язливий підліток, майбутній педахох" і його адвокат, попросили перекладача з української мови на мордорську
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І ця бичка поставлена захищати українську мову? Це люьтий пістець.. Зелена худоба, бодай ти ви повиздихали
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Этот вброс сделал какой-то активист в фейсбуке, ссылаясь на местных журналистов, не назвав их имён. И пропал. Не понятно, что спонукало подонка избить парня до смерти. Но у активиста есть своя не подтверждённая версия. Убили за мову. По другим причинам конфликты заканчивающиеся убийством в Украине возник

ают крайне редко.
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Кацапе, для нас твоя думка дуже важлива.
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Доунбаські слідчі такі ....
Вони зможуть навіть довести що це Мірошнеченко напав на тих уродів які розмоляли на московському діалекті (матюках ) та змушував їх перейти на мову.
Адже основний свідок уже не заговорить.
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БИДЛОТА ЗЕЛЕНА ЩОБ ВИ ПОДАВИЛИСЬ! ЗЛИВАЮТЬ УКРАЇНУ ху..лу! Хочуть, що була нестабільність в середині країни! Бужанського в зад в "беробіджан" там його батьківщина! Українцям в своїй країні немає місця, немає можливості слухать рідну мову, повсюду мокшанське мекання!
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Жидам потрібно виставляти українців в ролі фашистів , а інші варіанти їхні ЗМІ не пропустять .
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