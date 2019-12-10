 Передчасно стверджувати, що напад на Мірошниченка було скоєно на ґрунті ненависті до української мови, - мовний омбудсмен Монахова

Про це вона сказала на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Монахова рекомендує почекати результатів слідства.
"Як людина, я дуже співчуваю цій трагедії. Але як політик я мушу зважувати формулювання. Бо якщо слідство доведе, що мотив був іншим, а я вже зробила заяву, то це відповідальність. Тому потрібно дочекатися результатів слідства", - зазначила вона.
Своє публічне нереагування на цю ситуацію Монахова пояснила тим, що фактично випала з інформаційного простору.
"Я зараз живу між двома містами - Києвом і Миколаєвом. Мої документи ще перебувають у Миколаєві, я приймаю сесію у студентів, передаю справи. І в Києві теж багато інформації. Тому пауза була суто технічною. До того ж мені довелося закрити сторінку на фейсбуці. Вона завжди була відкритою, тож з моменту оголошення моєї кандидатури почалися коментарі різного рівня адекватності. Я вирішила, що буде офіційна сторінка омбудсмена, яка буде відкрита для всіх. Там ми реагуватимемо миттєво", - заявила Монахова.
Щодо гуманітарної роботи на Донбасі вона заявила: "Захист української мови може здійснюватися в різних формах. Популяризація має бути однією з них. Якщо проводити культурну, роз'яснювальну політику, особливо працювати з молоддю, робити соціальну рекламу, якісний український контент, то можна рухатися до людей і мотивувати їх змінювати ставлення до державної мови з негативного на нейтральне, а потім - на позитивне".
На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.
6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.
Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.
У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.
Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.
Пока кто-то одна живёт между Киевом и Николаевом, кто-то другой хочет сменить место регмстрации жителей Харьковской области с Харьковом на Россию.
Просто так,для примера
В концлагере соседних животных сдуру живет дето 4 миллиона украинцев.
Там нету НИ ОДНОЙ украинской школы.
Можно снова браться за язык.
Надо же как-то подогревать соеголовых.
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх! Саме вони здебільшого ненавидять українців та все українське. Ну і ще євреї.
От багатьох киян знаю: бабуся з дідусем говорять українською, діти - вже 50 на 50, а внуки - російськомовні...
С таким же успехом она могла стать замминистра сельского хозяйства
От коли всі інші варіянти не спрацюють, то й прийде час.
Кстате , в тот трагический день боевиков вечером ублажал Зеленский и его Квартал-95
"Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства - общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником", - пишет Монахова. Кстати, ждем ее реакцию на высказывание об украинском языке боевого гея Бужанского.
ают крайне редко.
Вони зможуть навіть довести що це Мірошнеченко напав на тих уродів які розмоляли на московському діалекті (матюках ) та змушував їх перейти на мову.
Адже основний свідок уже не заговорить.