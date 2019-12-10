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Все про:Міноборони (2944) обстріл (5778) Донбас (12629) операція Об'єднаних сил (1849)

 Від початку доби найманці РФ один раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З 08:40 до 09:35 ворог випустив 6 мін калібру 82 мм, і вів вогонь із гранатометів і стрілецької зброї по наших захисниках у Лебединському. Обстріл окупанти вели від Саханки. Українські воїни застосовували у відповідь стрілецьке озброєння.

Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок цього обстрілу немає.

Нагадаємо, вчора, 9 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, вчора внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманців РФ помічено на ділянці розведення в Станиці Луганській, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164495
 
 
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А вчера в день "встречи" вот так "случайно" совпало, в результате обстрелов погибло четверо украинских воинов.
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Конечно - "потерь нет"... Так сейчас "надо" говорить! А ребята все гибнут от подрывов "на неизвестных устройствах"! Типа, детишки петарду оставили... Гадко это, мрази "замполитовские"!
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каких потерь нет, что за бред вы несете?
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