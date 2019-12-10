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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:омбудсмен (228) українська мова (311) мова (377) Тетяна Монахова (3)

 Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава

Держава регулюватиме лише мову спілкування між громадянами і державою. У сферу персонального спілкування і релігії вона не втручається.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова на брифінгу.

"Нам потрібно консолідуватися навколо української мови. Вона має слугувати чинником об'єднання, а не розколу", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз дуже важливо запустити Закон про українську мову і почати його юридичний захист, - Монахова

Реагувати на скарги щодо порушення мовного закону Монахова буде уповноважена лише через пів року, проте, за її словами, ознайомлюватиметься із ситуацією і отримуватиме звернення.

Наразі формується секретаріат омбудсмена.

Нагадаємо, Тетяна Монахова була призначена на посаду Уповноваженого із захисту державної мови 27 листопада поточного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164494
 
 
 Топ коментарі
 
Украинская речь - это идентификатор нации. Больше ничего придумывать не надо.
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Українська мова дурепа ...язиг засунь в жопу!
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Все какие то внешние посылы, про язык, про минские договоренности, про переименования улиц, национализм. Когда уже Украинцы самостоятельно начнут строить свою государственность без оглядки на восток и запад? Почему то никто не вспоминает про Будапештский меморандум, про все договора о дружбе и сотрудничестве, в ООН кладут хер на все и вся. Вот только Украинцы все кому то что то должны, обсуждается сутками всякая муть...
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Українська мова дурепа ...язиг засунь в жопу!
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она и Бужанский запели сразу после Нормандии! Совпадение?
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Так уже земрази хотят отменить закон о мове. Зеленые враги Украины и всех украинцев.
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А тепер, скажи це на нормальнiй мовi. Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 1321
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Ыды отсюдого пыдлога краынЫ. Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава - Цензор.НЕТ 9400 Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава - Цензор.НЕТ 9400
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Все какие то внешние посылы, про язык, про минские договоренности, про переименования улиц, национализм. Когда уже Украинцы самостоятельно начнут строить свою государственность без оглядки на восток и запад? Почему то никто не вспоминает про Будапештский меморандум, про все договора о дружбе и сотрудничестве, в ООН кладут хер на все и вся. Вот только Украинцы все кому то что то должны, обсуждается сутками всякая муть...
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Тут очередной виток истерии на счет Минских договоренностей, что Украина их должна выполнять, вах-вах-вах. Люди, разуйте глаза, кто их подписал, Зурабов, Кучма и Захарченко с Плотницким, кто эти люди, где они!? Все это делалось только для затягиания времени в трудый момент борьбы. Почему никто не выполняет Будапешт, почему все начхали на договоренности о границах Украины, о договорах про дбрососедство? Сколько можно оставаться безропотным быдлом, которое все учат как оно должно жить?
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Це вiн до кого?
До тих, хто сьогоднi розiйшлися по домiвках? Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 1702
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украинского языка нет! є українська мова!
даже говоря на руцком по-отношению к мове не применяется - "язык" , можно сказать - я говорю по украински... я знаю украинский... в переводе на украинский...


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А в iнших мовах? Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 5031
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та мабудь є і в інших (я навів цей приклад, щоби не тулили язык до мови)))
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Тебя пугает само слово?
А как ты реагируешь на Ё и Ъ? Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство - Цензор.НЕТ 5192
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ґы-ґы. Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава - Цензор.НЕТ 9545

Кажется так, это звучит по-украински?
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Мова як і газ - основні бойові ресурси уйла.
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Крым и Донбасс захватывали словарями и газовыми плитами, или всё таки это была росиянская армия?
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Львів і Франківськ чомусь не захопили як Крим.
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Украинская речь - это идентификатор нации. Больше ничего придумывать не надо.
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Увидел группу азерханов, общающихся на азербайджанском языке, на вопрос почему не на украинском, ответили нам на родном сподручнее.
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Ти їх спитав азербайджанською мовою? Чи єдиною доступною тобі - свинособачою?
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"Государство будет регулировать только язык общения между гражданами и государством.Источник: https://censor.net.ua/n3164494"
А кто против? Но как тогда быть с регламентированием объема мовы в частных СМИ, в частных магазинах и частных учебных заведениях?
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то есть если ко мне подойдет некое чмо и будет возмущаться что я говорю с ним по-украински - это чмо не накажут?
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Це значить с"ка зелена сказала. "какая разніца"
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Стара істина - якщо хочеш зліквідувати чи пригнобити якусь ідею - доручи це апологету цієї ідеї...І він буде знищувати її,щоб довести свою лояльність...У Львові комісію по перейменуванню вулиць очолював екс перший секретар райкому комсомолу і ярий комуняка,під час німецької окупаціі найбільшими тиранами єврейського населення були самі євреї з Юденрату...це я,влане,до того,що викорінювати російську мову в Україні доручено рафінованій москальці Монаховій...І вона вже постарається...
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Украина заканчивается там, где заканчивается украинська мова....помните об этом, украинцы! ,а всю эту заблудившуюся здесь кацапскую плесень, законы нам свои пытающуюся втюхать-в рыло с ноги и ф топку нах Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава - Цензор.НЕТ 1877...по другому они не понимают...Майдан постоянно у всех входных дверей верховной рады стоять должен, а крысиные тропы подземные закрыть и бетоном залить. Все. кто посмеет притронуться к этому закону- пи*жены должны быть чем попало, где встречены. Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава - Цензор.НЕТ 1877
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Червоні лінії "нібито -ЗЕбіл не перетнув: і активісти пішли з Банкової. Активісти, які проводили біля будівлі антиукраїнського лігва - офіса... резидента ЗЕбіла капітулянта, акцію" Варта на Банковій ", розібрали наметове містечко і пішли. Шкода, і напевно зарано видно проклятий фашист )(уйло і продажний ЗЕбіл - капітулянт приховано злочинно домовилися ще про знищення української мови, і про бандитський статус ордло і видно наш ексклоун - резидент остаточно похєрив питання негайного повернення окупованого кремлем українського Криму. Важко сказати скільки ще разної гидоти для України ці тварі повирішували зробити на своїй закритій антиукраїнській нормандській змові.
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Мовою розмовляють, а вот "языка" берут наши парни на передовой...
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Монахова! А коли це українська мова була чинником розколу і для кого???
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А телебачення, радіо, сайти - це про спілкування з державою чи між громадянами???
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там де немає української мови , - там війна !

москальська говірка - роз'єднує й несе безлад, сльози та смерть !!!
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Не грайтеся з мовою. Скільки століть можна знущатись з мови української, забороняти друкувати книжки, говорити, в школах викладати, висміювати..... НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ, УКРАЇНСЬКУ МОВУ Московіти ВБИВАЛИ 4 СТОЛІТТЯ. Тому цей закон ще дуже м'який. Ви, запроданці мокші, що пропонуєте державну мову України зробити московську!? Поважаю громадян які знають, вміють і розмовляють мовою країни де народився і живе, поважає її і лілеїть. Рідна мова це є рідна і тут без питань зобов'язаний знати , розмовляти. А таких екземплярів які зневажають мову держави де живуть треба ізолювати і позбавляти громадянства.
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