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Все про:Крим (6880) Лужков (1) смерть (3686) українофобія (31)

 Помер українофоб і прихильник окупації Криму Лужков

Колишній мер Москви Юрій Лужков, один з відкритих українофобів у російській владі, помер у клініці міста Мюнхена, де йому робили операцію на серці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Юрій Лужков обіймав пост мера Москви з 1992-го по 2010 рік.

Зазначимо, що Лужков був відомий антиукраїнськими заявами. Він закликав до анексії Криму за багато років до того, як Росія дійсно пішла на цей крок.

У 2001-му він заявив, що Україна "повинна визнати росіян державотворчою нацією". Потім підтримав силове захоплення Криму Росією, а до того відвідував півострів і дозволяв собі там антиукраїнські висловлювання. У 2008 і 2009 році він був оголошений персоною нон грата в Україні за висловлювання, які підривають територіальну цілісність України та її суверенітет.

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У 2014 році указом Володимира Путіна був нагороджений медаллю "За визволення Криму і Севастополя" з формулюванням "за особистий внесок у повернення Криму до Росії".

У 2016 році Лужков став довіреною особою кандидата в депутати від КПРФ адмірала Володимира Комоєдова, який очолив список комуністів по окупованому Криму, Севастополю і Калінінградській області.

У 2019 році Лужков говорив, що Севастополь "ніколи не належав Україні ні за законом, ні за міжнародним правом", і що Кремль "по-дурному, по п'яні єльцинській" щорічно платив Україні за право розміщення там ЧФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164493
 
   
 Топ коментарі
 
земля стекловатой этой мрази
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Приємної йому подорожі в Унтервельт. До лихих парфумів на пекельні борошна! Умер украинофоб и сторонник оккупации Крыма Лужков - Цензор.НЕТ 7724

Умер украинофоб и сторонник оккупации Крыма Лужков - Цензор.НЕТ 6960
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Мир хоть и русский, а подыхать в Мюнхен поехал.
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Не по христиански,не по людски,но туда ему и дорога,ничего другого выдавить из себя не могу!
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Учение Конфуция намного умнее и справедливее Христового... "Спросили Учителя ученики:
- Правильно-ли говорят христиане, что за зло следует платить добром?
Учитель ответил:
- Если за зло платить добром, то чем же платить за добро? За зло следует платить по справедливости..."
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- Если за зло платить добром, то чем же платить за добро? За зло следует платить по справедливости...

Разговор подвыпившего грузина (я стоял рядом на остановке)

Мой атец мне говорил-сделал человек тебе плохо-а ты сделай ему хорошо!
Второй раз сделал тебе плохо-а ты сделай ему хорошо!
Третий раз сделал тебе плохо- убей сынок этого человека,он не должен жить!
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жирнющий украиноневистник, мега-вор и тварь, разжигавшая сепаратизм и коллаборационизм в Крыму, подох. земля стекловатой!




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После взрывов домов на Каширке и улице Гурьянова покойник сказал так около развалин,это чеченские террористы взрывают Москву.за 20 лет никого не посадили за те дома.Сидели карачаево-черкесы,но не чечены.Бог ему судья
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да этот красный сатанист пол-центра москвы старой сжег, все ему на стакан бояры не хватало, конченая тварь!
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комменты с двумя мм.)
а представь, как будут "глумиться" в Украине и во всем мире, когда подохнет Сцарёк-лысогном...тоже грех будет, придурок? а теперь, пшло НХ.
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Я-бы, на Вашем месте, прочитав все эти постеры- застелился-бы)))
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Кацап, іди стань у куток, і серйозно, дуже серйозно, заображайся на нас, "біздуховних біндєравцев". А поки у спамі посидь, гнида косовороточна.
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Умер украинофоб и сторонник оккупации Крыма Лужков - Цензор.НЕТ 8418

- к нам приехал...к нам приехал...юриймихалыч дарагой...
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Хорошо иметь дружков
По фамилии Лужков (с)
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Абсолютно не радостно. Прожил долго и безбедно. Вот если бы его повесили, вместе с другими кандонами, в том же Крыму, уже НЕ оккупированном, тогда другое дело.
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А захід, чудово розуміючи, що ця гнида вкрала всі свої мільярди, що один Бог зна, скільки крові на його руках, дозволив йому, його курві (це її фірма збудувала з гімна і палок аквапарк, в якому загинули десятки людей) та його ********* жити в королівському комфорті в Льондоні.
Нехай пекло забере не тільки його, але й всіх тих, хто дозволив йому жити не в тюрмі, а в британських палацах. Нехай кроваві кацапські мільярди ллються в західні глотки, аж вони всі захлинуться кров'ю.
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..вот что значит жизнь прожить красной имперской *****!..ни одного коммента сочувствия!..здешним красным и синежопым ублюдкам есть над чем задуматься, а нацику руцке-земля бетоном марки 600!. ..
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"Это же какой нужно быть сволочью, чтобы твоей смерти радовались миллионы!!!".
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По разному бывает. В Великобритании много людей праздновали смерть Тетчер.
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нет английские шоколадные
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Ее в бывших шахтерских регионах люто не любили, потому что шахты закрывала. Экономическая политика Тетчер заключалась в том, что государство не должно поддерживать отрасли, которые не приносят прибыль в бюджет. Как следствие стремительный рост безработицы и появление депрессивных районов.
PS Я не даю оценку ее действиям, это оценка британцев. Кто-то ее любит, кто-то ненавидит до сих пор. Там даже памятник один ей долго не могли решить где и как поставить из-за опасений, что он станет объектом постоянных нападений.
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Покажи мне тех, кто скорбит по Лужкову... (Учитывая, что он "воровал по-чёрному", а таких людей всегда окружают такие же воры... А воры могут скорбеть по умершему неспособны - они могут лишь сожалеть лишь о том, что не успели украсть, под его "крышей", больше...).
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На россии 73% Лушковых,столько же и у нас

Та да, слова Павла о Петре говорят больше о Павле...
Барыга,бойки,вилкулы,гепы добкины-вот главные враги государства...
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Грех о покойниках - плохо, но я всегда звал его: Ж-опа в кепке! Кстати, именно ЕГО все эти журфиксы а-ля "Севастополь - город Русской славы, город Русских моряков" очень много внесли тогда в активы "колорадских"! Этот мокшанских "Ж-опа в кепке" из Крыма тогда просто НЕ ВЫЛАЗИЛ!
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Много разных тостов сказано этому чорту присоединяюсь к сказаному
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не вижу повода не выпить за такое! гори в аду
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А якщо привід такий: ще на одного москаля (та ще й на якого) менше стало то три чарки аж бігом
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Очень показательно для ватоцифалов..... Подохла свинособака, ни в крымской больнице, которую анексировала вместе с Крымом..... а в Мюнхенской в Германии..... "победу" над которой празднуют каждое 9 мая....
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Фашисти зарезали патрийота русского фашизма
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Так так.., пам,ятаю як ця курва (коли Крим був ще наш) мукала у Севасі - Сивастопаль горад рускай славьі ! Заспівай но там з Кабздоном Єтат день пабеди а чорти поапладують
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Наследнички наверняка радостно захрюкали.. Помер українофоб і прихильник окупації Криму Лужков - Цензор.НЕТ 2834
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Молодці німці - зарізали ворога нашого!
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<******* следующее на операцию.


нужно и Сцарьку поправить здоровье, а то вчера никакой был. готовьте скальпеля!


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Давно черти заждались, в аду уже прогулы ставили .... В добрый путь.
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так передохнут все сторонники кровавого рускага "мира"
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Щось запізнилися чорти з московського раю з приставкою "по" до слова "мер".)(.йло сказало "усі до раю!" - значить усі встали і пішли до раю. Дарма тільки німців напружували щоб гальванізували трупака наостанок.
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сподіваюсь чорти цьому виродку приготували окреме місце у пеклі !
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козёл!1 Основной виновник развала в крыму!! Что бы ты сгорел в аду ,жидяря!!
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ага, значит не наши керманычи виноваты, что про**срали Крым, а покойник Лужков...
всЕ, виновник найден, дело по Крыму можно закрывать.. ))
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О дохлых кацапах только хорошо-хорошо,что сдох
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Нагадало...
Зустічаються лужков і братки.
Братки: Ти хто?
Лужков: Я мер лужков.
Братки: какіх такіх лужков?
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Такая солидарность только радует. Есть в стране общие интересы.
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О ЕЩЕ ОДИН ПАТРИОТ ПУЙЛА ОТПРАВИЛСЯ НА КОНЦЕРТ К КОБЗОНУ! УРА!
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ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК (БЕЗ "ЗАСЛУГ").
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Ну шо ж, раз таке дило...то дай йому Бог здоровья!
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Одно не понятно...почему Лужков так рвал попу и за Московию и за руцкий Севастополь-а поехал жить в Австрию????!!!!!
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