 Помер українофоб і прихильник окупації Криму Лужков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Юрій Лужков обіймав пост мера Москви з 1992-го по 2010 рік.
Зазначимо, що Лужков був відомий антиукраїнськими заявами. Він закликав до анексії Криму за багато років до того, як Росія дійсно пішла на цей крок.
У 2001-му він заявив, що Україна "повинна визнати росіян державотворчою нацією". Потім підтримав силове захоплення Криму Росією, а до того відвідував півострів і дозволяв собі там антиукраїнські висловлювання. У 2008 і 2009 році він був оголошений персоною нон грата в Україні за висловлювання, які підривають територіальну цілісність України та її суверенітет.
У 2014 році указом Володимира Путіна був нагороджений медаллю "За визволення Криму і Севастополя" з формулюванням "за особистий внесок у повернення Криму до Росії".
У 2016 році Лужков став довіреною особою кандидата в депутати від КПРФ адмірала Володимира Комоєдова, який очолив список комуністів по окупованому Криму, Севастополю і Калінінградській області.
У 2019 році Лужков говорив, що Севастополь "ніколи не належав Україні ні за законом, ні за міжнародним правом", і що Кремль "по-дурному, по п'яні єльцинській" щорічно платив Україні за право розміщення там ЧФ.
- Правильно-ли говорят христиане, что за зло следует платить добром?
Учитель ответил:
- Если за зло платить добром, то чем же платить за добро? За зло следует платить по справедливости..."
Разговор подвыпившего грузина (я стоял рядом на остановке)
Мой атец мне говорил-сделал человек тебе плохо-а ты сделай ему хорошо!
Второй раз сделал тебе плохо-а ты сделай ему хорошо!
Третий раз сделал тебе плохо- убей сынок этого человека,он не должен жить!
а представь, как будут "глумиться" в Украине и во всем мире, когда подохнет Сцарёк-лысогном...тоже грех будет, придурок? а теперь, пшло НХ.
- к нам приехал...к нам приехал...юриймихалыч дарагой...
По фамилии Лужков (с)
Нехай пекло забере не тільки його, але й всіх тих, хто дозволив йому жити не в тюрмі, а в британських палацах. Нехай кроваві кацапські мільярди ллються в західні глотки, аж вони всі захлинуться кров'ю.
PS Я не даю оценку ее действиям, это оценка британцев. Кто-то ее любит, кто-то ненавидит до сих пор. Там даже памятник один ей долго не могли решить где и как поставить из-за опасений, что он станет объектом постоянных нападений.
Та да, слова Павла о Петре говорят больше о Павле...
Барыга,бойки,вилкулы,гепы добкины-вот главные враги государства...
нужно и Сцарьку поправить здоровье, а то вчера никакой был. готовьте скальпеля!
всЕ, виновник найден, дело по Крыму можно закрывать.. ))
или ты, докажешь обратное?
И путин сдохнет.
Зустічаються лужков і братки.
Братки: Ти хто?
Лужков: Я мер лужков.
Братки: какіх такіх лужков?