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 Політика України
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Все про:Укравтодор (175) Голик (50)

 Іноземні компанії контролюватимуть ремонт доріг в Україні, - радник прем'єра Голик

Ремонт і будівництво доріг, замовником робіт на яких є "Укравтодор", контролюватимуть іноземні компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Це різко зменшить кількість любителів обдурити долю і змусить їх навіть не дивитися в бік доріг. І це не останній "сюрприз". Будуть ще", - написав він у Facebook.

Цього тижня глава "Укравтодору" Олександр Кубрак провів зустріч з експертами австрійської iC consulenten і представниками служб автодоріг у Донецькій і Запорізькій областях. Головною темою розмови було залучення незалежних експертів з міжнародним досвідом до контролю за якістю робіт на українських дорогах.

Як повідомив сам Кубрак, поки сторони обговорюють можливість співпраці в рамках пілотного проєкту - на дорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь, роботи на якій завершилися недавно. В результаті "Укравтодор" планує отримати рекомендації і план дій щодо поліпшення контролю за виконаними роботами з урахуванням досвіду країн ЄС.

"Уже наступного року якість виконання всіх ключових дорожніх проєктів буде контролюватися незалежними міжнародними компаніями, експертиза яких визнана світом", - зазначив Кубрак.

Раніше Юрій Голик повідомив, що з наступного року всі дороги "Укравтодору" будуть ремонтуватися протягом одного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164492
 
   
 Топ коментарі
 
А где тут петя то? Вижу трактор, вижу рабочих, и зевак. Как минимум 73% из них голосовали за Зеленского.
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Вчера такое видел при Зебиле ))
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Хамло,я стосунку до державних коштів ніколи не мав і не маю..
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- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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Тут с тобой соглашусь - якийсь пэтя,точніше ніхто
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Ну может и нет. Хотя если это ФДА, то однозначно.
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То може нехай вони все в нас "контролюють". Навіщо ці пожирачі бюджетних коштів, як прокуратура, сбу, поліція, антикорупційне бюро і т.д. Якщо іноземні компанії в нас "проконтролюють" будівництво доріг, то вони проконтролюють все!
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При петре такого не было.Поцоны сами все контролировали землей.
Иностранные компании будут контролировать ремонт дорог в Украине, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 8086
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слява,ну шо тебе ответить на твой пук ?! Разве шо только Иностранные компании будут контролировать ремонт дорог в Украине, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 5527
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А где тут петя то? Вижу трактор, вижу рабочих, и зевак. Как минимум 73% из них голосовали за Зеленского.
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Неможетбыть. То специально организованная пэтром правакация!
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Не,у тебя в ямало-ненецком субъекте расийской народной риспублики
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