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 Політика України
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Все про:Держгеокадастр (76) Башлик (1)

 Башлик відсторонив керівництво всіх головних управлінь Держгеокадастру

Новопризначений глава Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик на виконання доручення Кабміну наказав усунути заступників і керівників головних управлінь відомства в областях і Києві з метою комплексної перевірки роботи органу.

Про це повідомив пресцентр Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірка відомства проводитиметься в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.

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Нагадаємо, Дениса Башлика призначили главою Держгеокадастру 20 листопада 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164491
 
 
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До чого б це? Мабудь, до дерибану української землі
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"Земля и люди" Хочешь торговать землей - меняй почаще людей. А там: Цыган понЯл, зачем коней менял... Еще бы малость - одна б уздечка осталась. И вот: кто меняет - тот воняет.
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