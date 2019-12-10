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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (882) полонені (585) Чернєв (8)

 Після обміну полоненими і припинення вогню має відбутися відновлення контролю над кордоном, - глава української делегації в ПА НАТО Чернєв

Позитивним результатом зустрічі в нормандському форматі стало те, що були озвучені "червоні лінії" на найвищому рівні.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив глава української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Добре, що були озвучені "червоні лінії" на найвищому рівні. І про Крим, і про неприпустимість федералізації, і про власне самовизначення України з вектором руху. Це вже непорушні відправні точки", - зазначив він.

Чернєв додав, що очікує виконання пунктів ухваленого комюніке.

"(Пунктів. - Ред.) про обмін полоненими і абсолютне припинення вогню (що складно і малоймовірно через постійне порушення з боку терористів). Ну, а потім подивимося. Думаю, найважливішим буде питання повернення контролю над кордоном. І воно або розблокує подальший рух, або заморозить", - зазначив нардеп.

Читайте також: Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт

Більше думок експертів про зустріч у Парижі читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Нормандська зустріч: зрада, прорив чи тупцювання на місці?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164486
 
 
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***** вам чітко сказав - ніякого контролю над кордоном. Поки він вибори не проведе, Конституцію не змінять, а які зміни він бажає ми вже чули - право вето ОРДЛО на рішення, що стосуються зовнішньої політики.
Яка різниця що зараз буде співати зебільна підтанцовка?
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Напоминает всё это обделавшегося младенца: пока тепло и жидко, и в животе легче, и даже улыбается широко, но уже начинает подванивать ...
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Ще один балабол... Те не буде курва жодного прекращения агня , ну не тупить хлопаки !!
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Ви якось пропустили виведення мордорських військ і озброєння. Ну а потім вже роброєння сепарських формувань і притягнення їх до відповідальності
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ДОЛЖНО!!!А путин и сепары дадут это сделать?!
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