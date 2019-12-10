 Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди"

Як повідомляє пресслужба фракції в Facebook, про це Рахманін заявив в ефірі "Свободи слова" 9 грудня, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що ми зараз почули, ще раз обґрунтовує, що Мінські угоди - це шлях у нікуди. Тому що, якщо ви слухали Володимира Зеленського та Володимира Путіна, могло скластися враження, що вони були на різних заходах. Це означає, що точки зору - абсолютно непримиренні. Україна і Росія не зрушили у своїх поглядах. Вони можуть зустрічатися ще у квітні, в жовтні, ще багато разів, але ні до чого стосовно Мінських угод вони не прийдуть", - сказав Рахманін.
Именно от своего имени,а не презервативом на обрезанной шняге каломойши?
зачем ты такое пишешь то? либо тролль, либо - извините, вам уже надо идти, на уколы то.
сорри если шо
1. ты жрешь Мивину - 7 мес.
2. ты жрешь "суповые наборы" по карточкам - мес.
3 ты жрешь крапиву - 3мес.
4. ты жрешь свою дочь - 1 мес.
5. ты наслаждаешься что у тя есть Я.О(1 месяц)., но очередной Овощ его вывез на Ростов(ВНЕЗАПНО), ////////////либо Рашка взорвала Даунецк и вскукарекнула: это фошисты, это хунта, это они взорвали, а вот у нас как раз тут на границе учения были и полмиллиона пушмяса освободят Киев от Муссолини(Меркель и Микрон хлопают ладошами).
(ЗСУ бомбят совместно USAF и Говнокосмитские парашные жестянки)
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Ты отправляешь последнюю дочь ....... американцам, так как у них вкусные консервы.
Понял, нет? Иди, делай Я.О.
сподобилося як президент Зеленский провiв зустрич?
у рыгов тоже с утра истерика на 112 и ньюс ван
когда Баканов их уже закроет?
мне даже всё равно кого раньше за жопу возьмут
Порошенко или Медведчука
нужна сакральная жертва
иначе Владимир Александрович до апреля не удержится
с экономикой то полное очко(
выбрали бы Юлю был бы по 10
если ты взрослый то должен помнить
как за одну ночь доллар стал из 12 по 5
псы. имхо сегодня доллар сильно переоценен, искусственно завышен экспортерами
реальный курс меньше 20, где то в районе 15-16 ... что не мешает ему в один прекрасный день рвануть до 30, или 34 как уже было боагодаря гонтаревой, когда они с парашенко банкротили банки и бабло в офшоры выводили скупая валюту
жгёшь мокшанин))
нахерэто на восток =))
А зеро никто не принуждал добиваться переговоров с пуйлом - сам вызвался делать мир на условиях агрессора. Русский мир
Чем же тогда порохоботы хвастаться будут?
Ведь по их мнению именно Петя спас страну в Минске, согласившись на унизительные, капитулянские для Украины соглашения?
Вся загвоздка там в одном - в пунктах по безопасности . Украина и Европа настаивают что сначала безопасность ( а это означает разоружение боевиков и контроль границы ), а потом выборы и всё остальное ( что есть абсолютно логичным ) . Кацапы же хотят чтоб было наоборот , тоесть - чтобы Украина , в период выборов и формирования местной власти , на неподконтрольных территориях не присутствовала . Нонсенс , и полный бред . .
Тогда выскажи предположение, голосистый, - какие бы соглашения подписал *****?
логика не твое, не тужься зря.
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватою посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...
Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.
Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..