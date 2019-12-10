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 Політика України
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Все про:Зеленський (3775) Путін (3359) нормандська четвірка (882) Рахманін (27)

 Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди"

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін вважає, що заяви за результатами "нормандського саміту" доводять вкотре, що Мінські угоди є шляхом у нікуди.

Як повідомляє пресслужба фракції в Facebook, про це Рахманін заявив в ефірі "Свободи слова" 9 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що ми зараз почули, ще раз обґрунтовує, що Мінські угоди - це шлях у нікуди. Тому що, якщо ви слухали Володимира Зеленського та Володимира Путіна, могло скластися враження, що вони були на різних заходах. Це означає, що точки зору - абсолютно непримиренні. Україна і Росія не зрушили у своїх поглядах. Вони можуть зустрічатися ще у квітні, в жовтні, ще багато разів, але ні до чого стосовно Мінських угод вони не прийдуть", - сказав Рахманін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164485
 
   
 Топ коментарі
 
Хто здатен мислити, від початку був переконаний, що мінські домовленості - шлях в нікуди.
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Раньше - это была перемога. Ни тебе митингов, ни клеймения за зраду-зрадную. Прозрели? На три года онемели, потребляя брехливые ура-патриотичные лозунги про мову, виру и армию, на фоне которых убивали страну свиньи всех мастей. Свою всеядность и равнодушие вините.
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Скажите это соевой брыдоте с синим носом. Это его детище.
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А че ты в войну не захотел избратся президентоми все порешать?
Именно от своего имени,а не презервативом на обрезанной шняге каломойши?
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Слышь порохнявая, кто этот гандон и зачем тыего постишь? Ляпни сама что нибудь, мы хоть поржем!
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А тебя,дебилоидную зеленочную тварь не научили поиском пользоватся? ТОгда иди утопись в параше,это лучшее,что ты можеш сделать,баран тупой
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Быдлячек, если я буду каждое говно исследовать то быстро устану. Понял, выродок ШАКАЛАдный?
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И все боятся сказать главное, Украине необходимо ядерное оружие!!!
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ахаха, а тебе необходима диета из репы(полгода), диета из травы(полгода), диета из коры(3 мес.). диета из детей (2 мес.), диета из "Томагавков"(пара дней).
зачем ты такое пишешь то? либо тролль, либо - извините, вам уже надо идти, на уколы то.
сорри если шо
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ты против наличия у Украины ядерного оружия?
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Привет санкции.

1. ты жрешь Мивину - 7 мес.
2. ты жрешь "суповые наборы" по карточкам - мес.
3 ты жрешь крапиву - 3мес.
4. ты жрешь свою дочь - 1 мес.
5. ты наслаждаешься что у тя есть Я.О(1 месяц)., но очередной Овощ его вывез на Ростов(ВНЕЗАПНО), ////////////либо Рашка взорвала Даунецк и вскукарекнула: это фошисты, это хунта, это они взорвали, а вот у нас как раз тут на границе учения были и полмиллиона пушмяса освободят Киев от Муссолини(Меркель и Микрон хлопают ладошами).
(ЗСУ бомбят совместно USAF и Говнокосмитские парашные жестянки)
............
........
....
Ты отправляешь последнюю дочь ....... американцам, так как у них вкусные консервы.
Понял, нет? Иди, делай Я.О.
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а шо сказал з цього поводу лидар евросвинарчукiв?))
сподобилося як президент Зеленский провiв зустрич?
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он в запое
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Не, таки бухает, с горя, ведь обосрался!
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Не, таки бухает, с горя, ведь обосрался!
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интересно на радостях или с горя
у рыгов тоже с утра истерика на 112 и ньюс ван
когда Баканов их уже закроет?
мне даже всё равно кого раньше за жопу возьмут
Порошенко или Медведчука
нужна сакральная жертва Рахманин о заявлениях после "нормадского саммита": "То, что мы услышали, еще раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда" - Цензор.НЕТ 3351
иначе Владимир Александрович до апреля не удержится
с экономикой то полное очко(
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мвф во время кредит подкинул
выбрали бы Юлю был бы по 10
если ты взрослый то должен помнить
как за одну ночь доллар стал из 12 по 5
псы. имхо сегодня доллар сильно переоценен, искусственно завышен экспортерами
реальный курс меньше 20, где то в районе 15-16 ... что не мешает ему в один прекрасный день рвануть до 30, или 34 как уже было боагодаря гонтаревой, когда они с парашенко банкротили банки и бабло в офшоры выводили скупая валюту
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А вот ты,тупое насекомое,серешь без остановки. Абсолютно тупые,односложные посты. То их столько - что наверное ты поштучно получаеш? Да,дебилоидное?
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Бывший советник Ельцина: Россия в 1991 году уступила Крым Украине из-за ядерного оружия
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кто не с нами тот против нас ... такова догма руской политики , и пока мы будем стремится на запад , расея будет тянуть нас в зад , вонючий , депрессивный совковый зад , не о чем с ними говорить ... стройте стену
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Дошло наконец.
А зеро никто не принуждал добиваться переговоров с пуйлом - сам вызвался делать мир на условиях агрессора. Русский мир
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Для критики много ума не нужно, язык без костей! Что предлагает гаспадин Рахманин?!
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минские договорыподошли к концу, вместо того что бы хоть попытаться изменить их зекоманда специально пошла на их осуществление. Ни разу не сказал что рефия страна террорист, только какой то там конфликт. Короче сдулся зелох.
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А что, надо изменять гениальные Петины соглашения?
Чем же тогда порохоботы хвастаться будут?
Ведь по их мнению именно Петя спас страну в Минске, согласившись на унизительные, капитулянские для Украины соглашения?
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Говорить - одно, делать - другое. ***** с 2014 года говорит, что русских войск на Донбассе нет, Меркель говорит, что СП2 - чисто политический проект, венгры говорят, что переживают за венгров, проживающих на нашей территории. Всем верить наслово? Петя подписал херню. Но Украина была в таких условиях, что не подписывать было просто нельзя. И так уж получилось, что нас уже никто не обязывал нас их выполнять, а в мире все четче звучало "Рашка - агрессор". Одноклеточные думают, что все случилось само собой. Но нет - это последовательная работа наших дипломатов на различных площадках, суды в конце концов. А потом какие-то клоуны решили, что можно быстро договориться. Можно... если сдаваться. Слышал вчера от Макрона и Меркель про выборы под контролем ОБСЕ? Вот при Порошенко такая тема даже не поднималась, точнее поднималась, но глохла сразу. А сейчас это заявили на пресс-конференции "наши союзники". Что это значит? Нет у нас больше союзников. Вову на 4 месяца отправили выполнять домашнее задание. Так что ублюдок не Петя, а те 73%, которые проголосовали за бесхребетного клоуна во время войны.
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В минских почти ничего менять не надо - просто назвать главным в пунктах не последовательность выполнения , а их перечень . И призвать к поддержке уравновешенного закона от ВР-как главного законодателя о статусе Донбасса, в обмен на не признание догмами того , что подписал Порошенко в режиме горячей стадии войны , что противоречит международному праву . А в замен этого напомнить , как мир простил ***** невыполнении будапештских. Так что по статусу выше минские или будапештские? Если в минских ***** завуалировано как глава государства -участницы, то в будапештских Россия один из них.
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К чёрту последовательность . В соглашениях стоят пункты действий , и не написано нигде что эти пункты нужно выполнять в какой то последовательности . Это кацапы хотят - чтоб было в последовательности . Но руководствоваться нужно , в первую очередь , - логикой . Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди" - Цензор.НЕТ 5989.
Вся загвоздка там в одном - в пунктах по безопасности . Украина и Европа настаивают что сначала безопасность ( а это означает разоружение боевиков и контроль границы ), а потом выборы и всё остальное ( что есть абсолютно логичным ) . Кацапы же хотят чтоб было наоборот , тоесть - чтобы Украина , в период выборов и формирования местной власти , на неподконтрольных территориях не присутствовала . Нонсенс , и полный бред . Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди" - Цензор.НЕТ 6519 .
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Можно и так! Макарошки с последователями Меркель должны захотеть читать так
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Главное сильным мира честно захотеть этого , а пути найдут сразу.
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К сожалению, петя стока наваял во вред Украине на международном фронте, сдавая интересы страны, что переломить ситуацию будет оченно непросто. За пять лет его токсичного правления, мир свыкся с безальтернативностью этой погани - минских договорняков. Ничего взамен, этот великий патриот и выдающийся дипломат, за все годы своего беспорочного правления, так и не удосужился предложить миру. Слава богу, есть теперь кому приписывать все свои косяки, митинги организовывать, красные линии очерчивать. Был ..., тем и остался. Простите, одни матюки остались, но нонче мы цивилизованные.
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Голосистый, т.е. Минские соглашения никак не помогли Украине?

Тогда выскажи предположение, голосистый, - какие бы соглашения подписал *****?
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Было два варианта минских договорняков: один - авторства порошенко, один - путлера. Угадайте с двух раз, чей был более проукраинский? Правильно - путлеровский. То, что позашивал в своём варианте петя, путлер и во сне не видел. Кто не верит, сравните оригиналы.
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Еще раз для особо одаренных. Петя под давлением подписывал, но не выполнил из подписанного ничего. Рашка получила сынкции, мы - возможность развития и укрепления армии. Срок действия закона об особом статусе истекал в декабре этого года! Мы пошли на какие -то уступки? Нет! Так что не перекидывай с больной головы на здоровую. Сейчас уже не получится изобразить, что в штаны по-прежнему вам срет Петя.
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Ах вот оно что ,, так мы х.йлу ещё и кланяться должны , спасибо говорить Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди" - Цензор.НЕТ 2567 . .!! Ахвигеть просто . Рахманін про заяви після "нормандського саміту": "Те, що ми почули, ще раз доводить, що Мінські угоди - це шлях у нікуди" - Цензор.НЕТ 7324 .
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ты 100 %-ый идиот, как и шмаркля, которая Моника Янелох, 42 года.
логика не твое, не тужься зря.
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Резюме- шмаркля обіцяла і далі здавати українські інтереси, відступати в чисте поле, залишаючи українську землю та облаштовані позиції манкуртській та колаборантській сволоті і рашистським оркам за їх спинами, а через чотири місяці дурне знову поїде в турне, щоб вже домовлятися про вибори і легітимізацію ордло, не отримавши контролю над кордоном та без виведення їхтамнєтов...
При цьому пуйло не обіцяло нічого, єдине ніби домовились, що протягом місяця домовляться про обмін всіх на всіх...Сцарьок зрозумів, що Моніка НеЛох, 42 роки, зробить все, що потрібно буде обісРашці та ще й бігом, з придуркуватою посмішкою та завзяттям клінічного ідіота, а паРаші нічим поступатися не потрібно...

Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это произошло благодаря мужеству Украины(идиотизму шмаркли, согласившейся провести выборы без решения вопроса о границе, выводе рашистской срани и при продолжающихся смертях украинских воинов, т.е. предавший интересы Украины, согласившейся легитимизировать коллаборантскую и манкуртскую сволочь на условиях паРаши) и потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", - сказала она.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении!!!(той предательской хрени, которую подписала шмаркля, а вовсе не Порошенко) к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе..
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Коли Порох був головнокоманлубчим, це був шлях поступового руху укранськох арміі на схід і поступового посилення санкцій, поступового рощвалу економіки фєдєрастів... Як пр йшов янелох, армія прчала відступати, санкції, у вигляді штанмаєра, вже на нас накоалаютт, а хутін молодець... Мінські дрмовленості інструмент, ким тре вміти працювати, але якщо дятлу дати в пуки молоток, то він повідбиває собі пальці, зруйнує меблі у квартирі і скаже, що цей молоток поганий, тре сокиру, чи кувадлу...
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путь в никуда организовал лолита. 5 лет методично истребляя украинский народ.. выполняя инструкции *****
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