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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1268) ВМС (466) моряки (773) Воронченко (69)

 Вони пройшли курс реабілітації. Щодо здоров'я вже всі "в нормі". Приступили до виконання своїх обов'язків, - Воронченко розповів, де служитимуть повернуті з російського полону моряки

Українські моряки, які були звільнені з російського полону на початку вересня, пройшли курс реабілітації, повернулися до виконання службових обов'язків, дехто з них має намір навчатися у військових вишах, перейти на інші посади

Про це розповів командувач ВМС України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони пройшли курс реабілітації. Щодо здоров’я вже всі "в нормі", приступили до виконання своїх обов’язків. Дехто з моряків, які повернулися з полону, мають намір продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах, дехто захотів підвищити свій фаховий рівень і перейти на інші класи кораблів. Дехто лишився у своїх екіпажах. Вони в нашій сім’ї, вони загартовані, налаштовані на нові звершення та перемоги", - сказав адмірал Воронченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі, - Воронченко

Командувач ВМС України подякував усім, хто докладав зусиль для повернення українських моряків.

"Дякую всім, хто боровся за якнайшвидше визволення моїх підлеглих. 7 вересня зусиллями Президента, всієї спільноти України вони були повернуті додому", - сказав адмірал Воронченко.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Нагадаємо, звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, серед іншого, зникла навіть його спідня білизна.

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164483
 
   
 Топ коментарі
 
та щас...они заняли почетное место в экспозиции музея морской боевой славы на рашке )))))
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Сплошной позор. Тупость и предательство. Как власти так и исполнителей.
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Пусть идут служить в торговый флот, они не солдаты,которые могут отдать жизнь за нашу Родину,а простые моряки с торгового флота и это они доказали.
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А может просто православные и Яхве(подкуплен Путиным?) сказал им шо "низзяпраливатькрофьправаслапную" и т.д.?)))
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Кстати, морячки тоже должны обладать боевым духом, вот, вчера прочитал:
(это об итальянских ВМС против англ. авиации)

https://defence-line.org/2019/12/vyvody-pravilnye-i-ostalnye-chast-1/
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Nickol Nickols, ты - дурак !

провокация задуманная хитромудрым Петром удалась на 90%:
1. кацапы с Азовским морем приутихли
2. моряки целы,

3. корадли вернули

если бы не Зеленая Шмаркля, которая слилась,
Путя стоял бы сейчас на Гамбургском счетчике
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1. кацапы с Азовским морем приутихли,ну да приутихли и видя что ответки нет полезут дальше,ты бы меньше Киселёва смотрел
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Моряки з торговельного флота безбройні колись відбились біля берегів Африки від озброених сомалійских піратів і не дали захопити корабель ... Так що справа не у тому на якому ти флоті а чи є в тебе яйця чи ні
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та щас...они заняли почетное место в экспозиции музея морской боевой славы на рашке )))))
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Сплошной позор. Тупость и предательство. Как власти так и исполнителей.
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Совковый бронадмирал берегового флота что-то высрал.... Я бы ему сказал - ээээ, сейчас нету совка, и необязательно фапать на совковые шабаши и можно знать шо "фошисты" это не немцы, чмошник.
И скажите что он не завербован? Может и нет, но только в силу своей тупости и бронелобости.
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Я навіть знаю де вони далі будуть "служити" в Міністерстві оборони і обовязково з доступом до державної таємниці....
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они закаленные, настроенные на новые свершения и победы..... Цим все сказано... Безнадійний народ, гниле болото.
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Моряки - красавцы и герои, но ещё больше будет героем тот, кто им в глаза скажет что они перхоть ***********. Как продвигается процесс заселения в новые квартиры? Держите нас в курсе.
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Под новостью высказались сплошные герои - нахимовы и суворовы. Ну, по крайней мере, наполеоны.
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