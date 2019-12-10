 "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови"

Про це він написав на своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Друзі, вніс до парламенту законопроєкт про визнання Закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії. Ми всі прекрасно розуміємо, що нічого спільного із захистом і розвитком української мови, чинний закон не має. Що закон цей спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови. Що закон цей безпосередньо завдає шкоди нашій державі, виштовхуючи наших громадян з нашого інформаційного поля в чуже. Що цей закон вбиває і принижує нашу україномовну літературу, ставлячи її в неконкурентне положення і не даючи їй рости", - заявив нардеп.
"Це закон для тих, хто не хоче бачити Україну сильною, сучасною, багатонаціональною державою. Та й чорт з ними, я говорю не від їхньої особи. Упевнений, скасування закону про мову в чинній редакції, відкриє можливість для написання дійсно вартісного документа. Широкої дискусії на цю тему між жителями Сходу і Заходу України, націоналістами, раціоналістами, діячами культури, представниками медіа. І новий закон буде відповідати інтересам нашої країни і європейських цінностей, про які так багато говорили автори попереднього закону. І якими вони знехтували, відверто утискаючи і принизивши права неукраїномовних громадян України. Про що прямо говориться у висновках Венеціанської Комісії", - резюмував Бужанський.
Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.
15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.
Щоб отримати українське громадянство, необхідно підтвердити "відповідний рівень" володіння українською мовою. Необхідний рівень буде встановлювати Національна комісія зі стандартів державної мови.
Однак ця вимога не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які служать в Збройних силах України та мають державні нагороди, а також тих, прийом у громадянство яких представляє для України державний інтерес.
Закон також визначає класифікацію рівнів володіння українською мовою, передбачена трирівнева шкала і рівні сертифікатів, які підтверджують відповідну ступінь володіння мовою.
Українською мовою повинні будуть володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.
Мовою освітнього процесу буде українська, але держава буде сприяти вивченню мов міжнародного спілкування передусім англійської.
Разом з тим законодавець гарантував право представникам нацменшин і корінних народів в початкових класах та дитсадках комунальної власності вивчати відповідну мову поряд з державною.
Держава буде також забезпечувати використання державної мови у сфері культури.
Мовою телебачення і радіомовлення буде українська мова.
Відповідно до редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, збільшуються квоти використання української мови на ТБ і радіо.
Частка мовлення українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і фільмів, їхніх частин к кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.
Для місцевих телерадіокомпаній мовлення іншими мовами має становити не більше 20%.
Законопроєкт також передбачає зобов'язання для книговидавців випускати українською мовою не менше 50% всіх виданих ними книжок протягом року.
Комп'ютерні програми з призначеним для користувача інтерфейсом, встановленими на товарах, які реалізуються в Україні, повинні будуть мати користувальницький інтерфейс українською мовою, який буде містити не менше інформації, ніж іноземні версії такого інтерфейсу.
Сфера обслуговування, відповідно до закону, буде працювати українською мовою. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливо іншою мовою. Аналогічна ситуація і зі сферою здоров'я.
Закон також визначає порядок формування та функціонування Національної комісії зі стандартам державної мови.
Захистом державної мови опікуватиметься відповідний уповноважений, якого призначатиме і звільнятиме Кабінет міністрів України.
Може Бужанського треба відмінити?
Такі бужанські манкурти в чистому вигляді, в їзраїль їхати, гнидник не хоче, хоче висмоктувати з України життєві сили. А ні Україна, а ні Ізраїль манкурту не потрібні.
не мешайте другим, вы не одни в стране живете...
Одним тварям уже "не мешали" - они при поддержке своих козломордых братьев разрушили целый регион.
желаем этой твари закончить так же, как и колесниченко, выброшенным из Украины, никому не нужным мусором. мразь!
Йому-то що, він російськомний єврей. Сів на літак і в Ізраїлі чи в Ростові.
щож, Україна перевтілюється, з тієї сторіччями вибореної української України, якою трохи не стала після 2014-ого, на малороську недокраїну - без мови, без історії, без власної долі.
зеленське, бужанське, дубинське, щож це за навала така...
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис, але так мене востаннє дістали всіляки захисники так званих російськомовних українців, що вирішив таки написати.
Позаминулого тижня був весь день на судових засіданнях у познанському апеляційному, кримінальному суді. Суд розглядав 14 апеляцій, 6 було - від громадян України. Мені вже стало моторошно, коли я осмислив, що майже половина всіх засуджених за злочини - українські громадяни.
Виявилося, вони всі російськомовні, я зітхнув з полегшенням.
Для всіх їх був перекладач української мови.
Усі вони нічєво нє панімалі, алу суду це не вразило, суддя - головуючий сказав, що українські громадяни мають знати українську мову і годі.
Їхня поведінка була жахлива, хамили, кричали, треба було їм безліч разів звертати увагу. Перекладач сказав, що не буде перекладати з російської, суддя - головуючий сказав, для нього це відмова від пояснень. Але кожному дали змогу щось сказати, хоча і не перекладали.
Один з них просив задовольнити його апеляцію. Він сказав, що не хоче бути видвореним до України, бо ненавидить Україну, це країна бандитська, кримінальна, бидляча а люди там - усі розумово відсталі.
Я розумів, прокурор розумів і судді (такого були віку), теж зрозуміли. Усім відібрало мову.
Один суддя не стримався і російською йому сказав: "я вперше щось таке чую, я судив найстрашніших злочинців, але жодний такого про свою країну не говорив. І сказав: якщо ви так ненавидите країну, яка має бути вашою батьківщиною, то тим паче ви ненавидітимете Польщу, вам тут не місце".
Ось, вам русский мир. Приповз до Польши. Надіюся, ми собі дамо з ним раду.
Я щодня допомагаю українцям, надаю їм консультації. Ніхто з українськомовних не звернувся до мене з кримінальною справою. Я ніколи не чув. А росіяни з України? Ось, бачте.
У вас теж найвища злочинність у йуґовасточних абластях.
Євген Шкодун
8 грудня, у Бахмуті прощались з місцевим волонтером Артемом Мірошніченком. 29 листопада його жорстоко побили на вулиці. За головною версією активістів (є й свідок), це сталося через те, що Артем відповідав нападникам українською.
Поліція затримала двох неповнолітніх місцевих жителів, один з яких заявив на суді, що не розуміє української. А 6 грудня Мірошніченко помер у лікарні, не виходячи з коми. Тепер йому назавжди 36 років.
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Якби в Україні була хоч одна СПРАВЖНЯ організація українських націоналістів, ті два кацапсько-домбасюрських виродки і до вечора не дожили б 😈 Разом з "суддями".
Браво, зеблани, що їх обрали!
Яка мова державна в Ізраїлі? Скількі депутатів у Кнесеті іншіх національностей.
І дуже цікаво, якщо такі є то скількі часу пройде до того як цому діячу відріжуть голову, після заяви що державну мову іврит треба скасувати, тому що вона заважае розвиватись арабскій меншості, чи наприклад що ХАМАС це ОПОЛЧЕЦЫ.
73% МАНКУРТІВ проголусували за ІНОРОДЦІВ які мають на меті знищення Української Державності!
Право натурализоваться и получить латвийское гражданство есть у любого лица:
старше 15 лет,
постоянно проживающего в Латвии не менее 5 лет с постоянным видом на жительство, считая со дня получения вида на жительство,
сдавшего проверки на натурализацию - знание языка, конституции, истории и гимна,
способного подтвердить легальные источники своих доходов или доходов своего кормильца,
готового отказаться от гражданства своей страны.
Латвийской гражданство не дают лицам, которые:
являются должностными лицами государственных, муниципальных или правоохранительных органов другого государства,
выступали против независимости Латвии, выражали идеи тоталитаризма или подстрекали к расовой ненависти и другим существенным нарушениям, установленным приговором суда,
служат в вооруженных силах, внутренних войсках, службе безопасности или полиции другой страны,
были сотрудниками, информаторами, агентами Комитета государственной безопасности бывшего СССР или другой службы безопасности иностранного государства, разведки или других особых служб,
получили наказание в Латвии или другой стране за совершение уголовного преступления, которое является преступлением и в Латвии.
получили наказание в Латвии или другой стране за совершение уголовного преступления, которое является преступлением и в Латвии.
Но всегда, будучи гражданином Украины, буду всеми возможными способами отстаивать украинский!