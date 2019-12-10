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 Політика України
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Все про:законопроект (876) мова (377) російська мова (102) Бужанський (14)

 "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови"

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" таким, що втратив чинність "на базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії".

Про це він написав на своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, вніс до парламенту законопроєкт про визнання Закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії. Ми всі прекрасно розуміємо, що нічого спільного із захистом і розвитком української мови, чинний закон не має. Що закон цей спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови. Що закон цей безпосередньо завдає шкоди нашій державі, виштовхуючи наших громадян з нашого інформаційного поля в чуже. Що цей закон вбиває і принижує нашу україномовну літературу, ставлячи її в неконкурентне положення і не даючи їй рости", - заявив нардеп.

"Це закон для тих, хто не хоче бачити Україну сильною, сучасною, багатонаціональною державою. Та й чорт з ними, я говорю не від їхньої особи. Упевнений, скасування закону про мову в чинній редакції, відкриє можливість для написання дійсно вартісного документа. Широкої дискусії на цю тему між жителями Сходу і Заходу України, націоналістами, раціоналістами, діячами культури, представниками медіа. І новий закон буде відповідати інтересам нашої країни і європейських цінностей, про які так багато говорили автори попереднього закону. І якими вони знехтували, відверто утискаючи і принизивши права неукраїномовних громадян України. Про що прямо говориться у висновках Венеціанської Комісії", - резюмував Бужанський.

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Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.

Щоб отримати українське громадянство, необхідно підтвердити "відповідний рівень" володіння українською мовою. Необхідний рівень буде встановлювати Національна комісія зі стандартів державної мови.

Однак ця вимога не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які служать в Збройних силах України та мають державні нагороди, а також тих, прийом у громадянство яких представляє для України державний інтерес.

Закон також визначає класифікацію рівнів володіння українською мовою, передбачена трирівнева шкала і рівні сертифікатів, які підтверджують відповідну ступінь володіння мовою.

Українською мовою повинні будуть володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.

Мовою освітнього процесу буде українська, але держава буде сприяти вивченню мов міжнародного спілкування передусім англійської.

Разом з тим законодавець гарантував право представникам нацменшин і корінних народів в початкових класах та дитсадках комунальної власності вивчати відповідну мову поряд з державною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сказав Путіну, що в Україні не заборонено говорити російською мовою, - Зеленський

Держава буде також забезпечувати використання державної мови у сфері культури.

Мовою телебачення і радіомовлення буде українська мова.

Відповідно до редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, збільшуються квоти використання української мови на ТБ і радіо.

Частка мовлення українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і фільмів, їхніх частин к кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для місцевих телерадіокомпаній мовлення іншими мовами має становити не більше 20%.

Законопроєкт також передбачає зобов'язання для книговидавців випускати українською мовою не менше 50% всіх виданих ними книжок протягом року.

Комп'ютерні програми з призначеним для користувача інтерфейсом, встановленими на товарах, які реалізуються в Україні, повинні будуть мати користувальницький інтерфейс українською мовою, який буде містити не менше інформації, ніж іноземні версії такого інтерфейсу.

Сфера обслуговування, відповідно до закону, буде працювати українською мовою. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливо іншою мовою. Аналогічна ситуація і зі сферою здоров'я.

Закон також визначає порядок формування та функціонування Національної комісії зі стандартам державної мови.

Захистом державної мови опікуватиметься відповідний уповноважений, якого призначатиме і звільнятиме Кабінет міністрів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164482
 
   
 Топ коментарі
 
"Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка" - Цензор.НЕТ 1019 шурец
только одно слово, нафига ???????????

"Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка" - Цензор.НЕТ 3278
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Скорее потому что так Хуйло попросило, потихонечку
начинают проявлятся результаты вчерашней встречи...
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А чому у тебе нема претензій до хуйла, який по язіковій причині почав війну?
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Предыдущий вариант авторства ******** вступил в силу 10.08.2012. До Майдана оставалось меньше 16 месяцев. В этот раз 16 месяцев никто ждать не будет. "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови" - Цензор.НЕТ 5848
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Єврей Бужанський хоче відмінити українську мову в Україні?
Може Бужанського треба відмінити?
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Коли ворог хоче знищити вашу державу він завжди для цього використовує корупціонерів, ворів, зрадників та жидів.
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он гнойный жид а не еврей,пора вещи называть своими именами
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Зайвий раз підтверджує які зелені підараси. Певен що проект був готовий до зустрічі в Парижі
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Добре ж це падло почувається в Україні. Погрожував В'ятровичові. І жодний "національний_корпус" з "дружинами" навіть пальчиком на нього не посварився. А він піднімає планку.
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Всем гнидам почему-то мешает украинский язык.Кому мешает-всех до козломордого *****!
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Червоні лінії "нібито -ЗЕбіл не перетнув: і активісти пішли з Банкової. Активісти, які проводили біля будівлі антиукраїнського лігва - офіса... резидента ЗЕбіла капітулянта, акцію" Варта на Банковій ", розібрали наметове містечко і пішли. Шкода, і напевно зарано видно проклятий фашист )(уйло і продажний ЗЕбіл - капітулянт приховано злочинно домовилися ще про знищення української мови, і про бандитський статус ордло і видно наш ексклоун - резидент остаточно похєрив питання негайного повернення окупованого кремлем українського Криму. Важко сказати скільки ще разної гидоти для України ці тварі повирішували зробити на своїй закритій антиукраїнській нормандській змові.
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Бужанский своим законопроектом возрождает антисемитизм в Украине.
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А ви знаєте чому він цей антисиметизм зявляється завжди? Які його джерела винекнення та модель поведінки людей цієї національності, що вони викликають до себе таку ненависть? Давайте проаналізуємовсі причини та наслідки.
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Вообще-то если бы он о правах иврита тявкал, то ещё можно было бы понять, а так его нужно Торой по иплу пару раз, чтобы из носа гундосничанье кацапское вылетело.
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холокост он возрождает,бо антисимитизм всегда в наличии
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До каких пор всякие кацапские *****"сы будут нам отравлять жизнь.
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як тільки хочуть "бурю в склянці", одразу торкаються мовного питання. В курсі, гниди, що мова для Українця є пунктом самоідентифікації, гордістю та метою! От і тиснуть на болючу мозоль. Порох робив обов"язкові квоти на ТБ та радіо для української мови, хай повільно, хай поступово, не дуже швидко, але виборював право для національної мови України. А ці гнидники все знищують, все паплюжать. Саму країну мішають з кацапським лайном. Запроданці прокляті, мерзотники та манкурти.
Такі бужанські манкурти в чистому вигляді, в їзраїль їхати, гнидник не хоче, хоче висмоктувати з України життєві сили. А ні Україна, а ні Ізраїль манкурту не потрібні.
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Дочекаються, що всіх ж...в виселять будем!!!
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Агов "тягнисрак" де твої "націоналісти" і "корчинських" щось не чути!!! Може пора вже цьому сепару постукати по його тупій лисині???
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на Западной, балакайте на мове..
не мешайте другим, вы не одни в стране живете...
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мне нравится когда говорят на украинском языке! сама прошу , что бы обслуживали на национальном! говорю и пишу плохо из за веских причин! а тебя МУРЛО устим кармелюк, что не устраивает! как же тебе ГНИДА жить мешают?
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и что из этого, пенёк! фамилии Амосов и Антонов тебе о чём то говорят? хотя мир твох познаний ю. луценко и пшонка! а настольная книга ИДИОТ!
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и ты, жаба кислоокая, хочешь сказать, что они говорили на мове?
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придурок недоношенный они спокойно жили в УКРАИНЕ! и считали себя русскими с украинским сердцем! тебе пёс гнусявый этого не понять!
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вы явно не русская и какая то не адекватная)) и тем более не украинка.
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це масний кацапський троль, в кожній новині дуже товсто "працює") просто не варте того, щоб ви свої нерви витрачали)
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...страна эта Украиной зовется, брысь под лавку, мерзость кацапская! "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови" - Цензор.НЕТ 9727...
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так ты Гитлер?? Германия для немцев??
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...в дурку твою инет когда успели подвести?..иди на укол , санитары уже обыскались.. "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови" - Цензор.НЕТ 4295
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малоумные, типа тебя, когда нет аргументов начинают кидаться какашками... да, дурик??
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У себя в козломордоре будешь рассказыватьэту муйню
Одним тварям уже "не мешали" - они при поддержке своих козломордых братьев разрушили целый регион. "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови" - Цензор.НЕТ 6641
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їх чухають за вушком слуги урода. То вони й мовчать. ((
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он не сепар а жид,когда прийдешь стучать по лысине он будет не на донбассе а в хайфе.
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бужанський, *****, тебе в мінорі хтось примушував розмовляти українською?? !!
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«Это такой себе Колесниченко несколько более нового разлива, абсолютно. То есть ничего нового в той роли, которую он исполнят, нет. Мы уже имели таких политиков - ну, очевидно, что он понимает, что есть определенная часть общества, которой это нравится, и играет на этом», - Вятрович.

желаем этой твари закончить так же, как и колесниченко, выброшенным из Украины, никому не нужным мусором. мразь!




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Уже повинна давно, а вона чомусь у Верховній Раді чекає підкріплення одномишлініков с дамбаса.
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Нехай громадянин Ізраїлю слуга Бужанський, який хизувався службою в ізраїльській армії в той час як на Донбасі гинули українські воїни, в Кнессеті скасує іврит для ізраїльтян, щоб не порушувати права арабів.
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Хизувався службою в ізраїльській армії інший вилупок Куницький. Вони там разом тусуються. Теж Зе-депутат.
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Дякую. Буду знати, бо десь читав що Бужанський.
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По-моему, у Шуфрича появился серьезный конкурент
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Москва воює за те, щоб не стало української мови, у тому числі. От і Бужанський допомагає законсервувати плоди 300-річної русифікації.
Йому-то що, він російськомний єврей. Сів на літак і в Ізраїлі чи в Ростові.
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В якій країні світу таке можливо? Якийсь жид буде вказувати яка в Україні повина бути державна мова. В Україні має бути одна державна мова- УКРАЇНСЬКА! Кому не подобається -вон найух з дивізії.
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в Кафки є оповідання "Перевтілення", де молодий чоловік перевтілюється на комаху, а врешті-решт помирає чим приносить полегшення всій родині.
щож, Україна перевтілюється, з тієї сторіччями вибореної української України, якою трохи не стала після 2014-ого, на малороську недокраїну - без мови, без історії, без власної долі.

зеленське, бужанське, дубинське, щож це за навала така...
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Він не дебіл, він ворог. Дебіли його обрали.
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...жидва возбудилась что то не по чину, амнезия что ли?...евреи, подскажите придуркам этим, чем это кончится может, снова вас в заложники упоротые нацисты израилевы берут...
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Вообще-то если бы он о правах иврита тявкал, то ещё можно было бы понять, а так его нужно Торой по иплу пару раз, чтобы из носа гундосничанье кацапское вылетело.
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Запамятайте назавжди чи запишіть - Коли ворог хоче знищити вашу державу він завжди для цього використовує корупціонерів, ворів, зрадників та жидів.
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Тепер розумію,чому жидві час від часу вказували де їі місце.
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Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
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Польський юрист написав про свій досвід спілкування з "російськомовними українцями" - і він не надто райдужний. Але слово автору:
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис, але так мене востаннє дістали всіляки захисники так званих російськомовних українців, що вирішив таки написати.
Позаминулого тижня був весь день на судових засіданнях у познанському апеляційному, кримінальному суді. Суд розглядав 14 апеляцій, 6 було - від громадян України. Мені вже стало моторошно, коли я осмислив, що майже половина всіх засуджених за злочини - українські громадяни.
Виявилося, вони всі російськомовні, я зітхнув з полегшенням.
Для всіх їх був перекладач української мови.
Усі вони нічєво нє панімалі, алу суду це не вразило, суддя - головуючий сказав, що українські громадяни мають знати українську мову і годі.
Їхня поведінка була жахлива, хамили, кричали, треба було їм безліч разів звертати увагу. Перекладач сказав, що не буде перекладати з російської, суддя - головуючий сказав, для нього це відмова від пояснень. Але кожному дали змогу щось сказати, хоча і не перекладали.
Один з них просив задовольнити його апеляцію. Він сказав, що не хоче бути видвореним до України, бо ненавидить Україну, це країна бандитська, кримінальна, бидляча а люди там - усі розумово відсталі.
Я розумів, прокурор розумів і судді (такого були віку), теж зрозуміли. Усім відібрало мову.
Один суддя не стримався і російською йому сказав: "я вперше щось таке чую, я судив найстрашніших злочинців, але жодний такого про свою країну не говорив. І сказав: якщо ви так ненавидите країну, яка має бути вашою батьківщиною, то тим паче ви ненавидітимете Польщу, вам тут не місце".
Ось, вам русский мир. Приповз до Польши. Надіюся, ми собі дамо з ним раду.
Я щодня допомагаю українцям, надаю їм консультації. Ніхто з українськомовних не звернувся до мене з кримінальною справою. Я ніколи не чув. А росіяни з України? Ось, бачте.
У вас теж найвища злочинність у йуґовасточних абластях.

Євген Шкодун
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Шо? Івріт дескрімінували?! Негідники! Так і до антисемітизму доведуть слуги богоізбраного народу!
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Так ще Теодор Герцль в 19 ст., засновник сіонізму, закликав до розпалення антисемітизму, бо він сприяє згуртуванню та переселенню євреїв в "землю обітовану"
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зачекались вже всі народи світу того добваного переселення )))
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З сторінки "Повернись живим"
8 грудня, у Бахмуті прощались з місцевим волонтером Артемом Мірошніченком. 29 листопада його жорстоко побили на вулиці. За головною версією активістів (є й свідок), це сталося через те, що Артем відповідав нападникам українською.
Поліція затримала двох неповнолітніх місцевих жителів, один з яких заявив на суді, що не розуміє української. А 6 грудня Мірошніченко помер у лікарні, не виходячи з коми. Тепер йому назавжди 36 років.
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Якби в Україні була хоч одна СПРАВЖНЯ організація українських націоналістів, ті два кацапсько-домбасюрських виродки і до вечора не дожили б 😈 Разом з "суддями".
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це ж яким тупим потрібно бути, щоб не змогти вивчити мову країни, в якій ти живеш, або навіть народився !!! І такі чортові паскуди, з розумовими здібностями равликів лізуть у депутати !! І все від слуг урода... Ганьба якась.
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Український народ поганий бо заваджає своїм існуванням приблудним зайдам.
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Браво, слуги сусіднього народу!
Браво, зеблани, що їх обрали!

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о чем угодно ,только не о продаже земли, повсеместной коррупции)) А вопят как недорезанные. Совковый менталитет пришел после иудо-большевистской революции. Все стали культурными, образованными милитаристами. ****.
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Дуже прості питання до ціеї худоби!
Яка мова державна в Ізраїлі? Скількі депутатів у Кнесеті іншіх національностей.
І дуже цікаво, якщо такі є то скількі часу пройде до того як цому діячу відріжуть голову, після заяви що державну мову іврит треба скасувати, тому що вона заважае розвиватись арабскій меншості, чи наприклад що ХАМАС це ОПОЛЧЕЦЫ.
73% МАНКУРТІВ проголусували за ІНОРОДЦІВ які мають на меті знищення Української Державності!
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Думаю,що після влади жидів в Україні --багатьом прийдеться тікати з цієї землі. А винуваті в цьому --дурні жиди. Своєю поведінкою, діями вони самі приносять шкоди євреям,Українці довго будуть памятати те лихо яке вони роблять для України.
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Вальцман, не? Или это украинская фамилия?
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Надо сделать так как в Латвии.
Право натурализоваться и получить латвийское гражданство есть у любого лица:
старше 15 лет,
постоянно проживающего в Латвии не менее 5 лет с постоянным видом на жительство, считая со дня получения вида на жительство,
сдавшего проверки на натурализацию - знание языка, конституции, истории и гимна,
способного подтвердить легальные источники своих доходов или доходов своего кормильца,
готового отказаться от гражданства своей страны.
Латвийской гражданство не дают лицам, которые:
являются должностными лицами государственных, муниципальных или правоохранительных органов другого государства,
выступали против независимости Латвии, выражали идеи тоталитаризма или подстрекали к расовой ненависти и другим существенным нарушениям, установленным приговором суда,
служат в вооруженных силах, внутренних войсках, службе безопасности или полиции другой страны,
были сотрудниками, информаторами, агентами Комитета государственной безопасности бывшего СССР или другой службы безопасности иностранного государства, разведки или других особых служб,
получили наказание в Латвии или другой стране за совершение уголовного преступления, которое является преступлением и в Латвии.
получили наказание в Латвии или другой стране за совершение уголовного преступления, которое является преступлением и в Латвии.
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Бужанский прав с точки зрения миллионов. Бужанский не прав с точки зрения других миллионов. Так пусть те миллионы, которым не нравится Бужанский, говорят на украинском, а другая часть на каком им удобнее, привычнее и роднее. В любых сферах жизни.
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