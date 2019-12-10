 Фракція "Голос" голосуватиме проти продовження дії закону про особливий статус Донбасу, він є вкрай небезпечним, - Рахманін

Як повідомляє пресслужба фракції у Facebook, про це Рахманін заявив в ефірі "Свободи слова" 9 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не дарма наполягає на тому, щоб подальший шлях розв'язання конфлікту на Сході України відбувався саме за Мінськими угодами і саме спираючись на закон про особливий статус.

Фракція "Голосу" голосуватиме проти продовження дії цього закону. Він є вкрай небезпечним з трьох причин", - зазначив нардеп.

По-перше, на його думку, закон суперечить Конституції за змістом і "надає окремим територіям особливий статус де-факто і де-юре та фактично є першим кроком до дезінтеграції держави".

"Регіон, в якому відбувалися бойові дії, населений носіями російських паспортів і людьми, які зі зброєю в руках воювали проти українських Збройних сил, — цей регіон матиме більші права, ніж будь-який інший регіон в Україні. Це створює неймовірну напругу всередині держави. Це неможливо, неправильно, неприпустимо", - вважає Рахманін.

По-друге, за словами нардепа, вибори на Донбасі не матимуть сенсу без встановлення контролю над кордоном.

"Розмови про те, що вибори можуть відбутися восени наступного року, — це неймовірна річ, бо для встановлення української влади на цих територіях потрібні роки. А продовження дії закону про особливий статус прискорить вибори на цих територіях, і це означає, що частина території України буде відділена від неї", - сказав Рахманін.

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"Третя причина стосується тези, якою завжди спекулювали ті, хто наполягав на продовженні дії цього закону: мовляв, його дія напряму пов'язана із санкціями щодо Росії. У мене питання до них: яким чином подовження чи неподовження санкцій щодо Росії впливає на прискорення чи пригальмовування деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу?.. Жодним чином не впливає", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.