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 Політика України
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Все про:закон (788) статус (103) Донбас (12629) Рахманін (27) Голос партія (110)

 Фракція "Голос" голосуватиме проти продовження дії закону про особливий статус Донбасу, він є вкрай небезпечним, - Рахманін

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що фракція голосуватиме проти продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

Як повідомляє пресслужба фракції у Facebook, про це Рахманін заявив в ефірі "Свободи слова" 9 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не дарма наполягає на тому, щоб подальший шлях розв'язання конфлікту на Сході України відбувався саме за Мінськими угодами і саме спираючись на закон про особливий статус.
Фракція "Голосу" голосуватиме проти продовження дії цього закону. Він є вкрай небезпечним з трьох причин", - зазначив нардеп.

По-перше, на його думку, закон суперечить Конституції за змістом і "надає окремим територіям особливий статус де-факто і де-юре та фактично є першим кроком до дезінтеграції держави".

"Регіон, в якому відбувалися бойові дії, населений носіями російських паспортів і людьми, які зі зброєю в руках воювали проти українських Збройних сил, — цей регіон матиме більші права, ніж будь-який інший регіон в Україні. Це створює неймовірну напругу всередині держави. Це неможливо, неправильно, неприпустимо", - вважає Рахманін.

По-друге, за словами нардепа, вибори на Донбасі не матимуть сенсу без встановлення контролю над кордоном.

"Розмови про те, що вибори можуть відбутися восени наступного року, — це неймовірна річ, бо для встановлення української влади на цих територіях потрібні роки. А продовження дії закону про особливий статус прискорить вибори на цих територіях, і це означає, що частина території України буде відділена від неї", - сказав Рахманін.

Читайте: За підсумками "нормандського саміту" ми готові внести в Раду законопроєкт щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Єрмак

"Третя причина стосується тези, якою завжди спекулювали ті, хто наполягав на продовженні дії цього закону: мовляв, його дія напряму пов'язана із санкціями щодо Росії. У мене питання до них: яким чином подовження чи неподовження санкцій щодо Росії впливає на прискорення чи пригальмовування деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу?.. Жодним чином не впливає", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164480
 
   
 Топ коментарі
 
Значит за арест и посадку всех голосовавших за этот неконституционный и опасный закон еще в прошлой раде - "голос" проголосует позитивно?
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А что на этот счет скажут ПЭСы?
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ясно как, если им тычут в нос минские тезисы где "граница на след.день после выборов", а они визжат что такого нет!
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И что? Там для этого есть монобольшинство.
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Там еще есть Медведчук с ОПЗЖ. Он точно не будет против.
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особливий статус ОРДЛО давати не можна, це загроза державності України
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про погрозу погоджуюсь, але є його ВЖЕ надали. Наразі хочуть продовжити. Про те щоб закріпити в Конституції, як хоче пуйло, мова не іде
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Цей статус ще ніхто не отримав. Закон прийнятий, але всі пункти того закону вступають в дію, коли параша виведе свої військазУкраїни, будуть розформовані обдроченци та буде повернутий контроль за кортоном - так написано в прикінцевих положеннях закону.. Закон виписаний дуже грамотно - умову Українавиконала (закон прийняла),але ніякого особого статуса нема.
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Кто тебе такую чушь сказал? Закон не работал ни дня. К тому же срок действия истекал в этом месяце. Вот кто заставлял клоуна ехать за новым домашним заданием? Про изменения в Конституцию вчера вроде как на саммите упоминали. Я очень надеюсь, что слугам не хватит на это голосов.
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Конечно, слуга каломоева, богдан уже набрал 300 голосов для изменения конституции = для сдачи Украину кремлю
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Значит за арест и посадку всех голосовавших за этот неконституционный и опасный закон еще в прошлой раде - "голос" проголосует позитивно?
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не будуть голосувати-100%, зе білів для зради достатньо Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин - Цензор.НЕТ 3695
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Особый статус = протекторат России над регионами Украины - т.е. то, что Зеро называет территориальной целостностью.
Т.е. формально регионы (а после Донбасса хло заставит сделать такой статус для всего юго-востока) будут в Украине, а жить будут по законам РФ.
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С Голосом все ясно, популисты. Любопытно как будет голосовать Петя, который всю эту кашу заварил?
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ясно как, если им тычут в нос минские тезисы где "граница на след.день после выборов", а они визжат что такого нет!
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Приблизительно такая позиция была у Самопомочи в прошло Раде и где они сейчас?
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Рахманин прав на все 100%.Его продлевать НЕЛЬЗЯ.Всем,кто не согласен,СОВЕТУЮ прочитать текст этого документа.А прописывать федерализацию никто и не будет.Всю хренотень впихнут в закон о децентрализации.На бумаге будет унитарное гос-во,а по факту федерация,а то и конфедерация.И вообще - РАНО УСПОКАИВАТЬСЯ.Надо подождать пока начнут вылазить устные договоренности.Или кто-то сомневается,что они есть?
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То что продлят, сомнений нет ( как это было и при Порошенко кстати) А "Голосу" нужно было в свое время создаваться до президентских выборов и выдвигать Вакарчука на президентский пост. И было бы сейчас как минимум у "Голоса" фракция в пять - шесть раз больше, а у Зеленского вдвое меньше. Но то таке.. Снявши голову, по волосам не плачут. История дает возможность но ей еще нужно уметь воспользоваться.
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