EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  3022  143
Все про:Зеленський (3775) Путін (3359) нормандська четвірка (882) Потураєв (29)

 Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт

Переговори в нормандські форматі не призвели до здачі Україною позицій.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Україна нічого не програла; нам нічого було програвати, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з Російською Федерацією", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нашої непідготовленої влади - це найкращий із можливих підсумків, - Безсмертний про нормандський саміт

Водночас, на його думку, є невеликі перемоги, пов'язані з обміном військовополоненими та іншими затриманими особами за формулою "всіх на всіх" (з визнанням взаємних списків).

"Що стосується нових секторів, у яких продовжиться пілотний експеримент з розведення військ і припинення вогню, - ми ж пам'ятаємо, наскільки важко відбувалося це розведення на тих ділянках, де ми цього домоглися. Тому просто будемо сподіватися, що коли сектори будуть визначені, ми отримаємо ще 3 ділянки, на яких бойові дії будуть зупинені", - додав нардеп.

Більше думок експертів про зустріч у Парижі читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Нормандська зустріч: зрада, прорив чи тупцювання на місці?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164477
 
 
 Топ коментарі
 
Ооо, началось - а то путин нападет. И самое смешное что зебилов теперь все утраивает. Торговля на крови теперь ок.
 показати весь коментар
 
И то что зеленский наживается на войне - тоже ничего страшного.
 показати весь коментар
 
Все кошерно, аби не Порох...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
так рузге армия бугага если там петушат солдат то воевать она будет как делды в 41м Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 2240 Сколько фактов воровства рузге солдатами всего до чего их ручки дойдут не счесть Рузге армия унитазноносная Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 2240
 показати весь коментар
 
 
нуну жертве вайшнориских партизан верить Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 3200
 показати весь коментар
 
Да млять, от і видно державників, баран найгірший варіант коли ви війну відкладаєте на наших дітей і онуків і переносите її в середину країни і перетворюючи на справжню громадянську.
 показати весь коментар
 
 
У Путлера на прес-конференеції вчора вигляд був обісраний
Видно було, що він зовсім не цього чекав. Навіть не подякував Зелі
Мій прогноз: Зеля піде слідами Пороха.
Порох теж починав як миротворець, його заяви вітали у Москві, сподівалися, що він капітулює, але коли зрозуміли, що капітулювати Порох не буде, плюнули на нього і почали шукати нового. Мені здається, Путлер вже розчарувався в Зелі. Водночас Зеля почав розуміти: війна йде не тому, що Порошенко на ній збагачується, а тому що Путін хоче війни

 показати весь коментар
 
 
Я - не пороховед, но скажу: Зели до пороха: как от того, чем зеля стучал по роялю - до самого рояля. Я к тому, что инструмент тут - не причем. А что до Минских договоренностей: пусть мне покажут хоть ОДИН (!) пункт, который выполнил бы Мордор \ пыня!
 показати весь коментар
 
 
Невже Ви не розумієте, що коли Порошенко підписував Мінські домовленості, він тримав у кишені дулю і не збирався їх виконувати? Це був виключно інструмент обдурити Путіна і виграти час, щоби створити армію і нанести економічні збитки Росії санкціями. Якщо Зеля продовжить цю політику - я не проти, хоч я і не його прихильник. А буквально виконати Мінські умови неможливо, бо вони прописані так, що їх неможливо трактувати однозначно і зажди можна сказати, що вони не виконані.
 показати весь коментар
 
 
Усе вірно по тексту, але вимкніть жирний текст, бо це не культурно.
 показати весь коментар
 
 
100%% понимаю! Еще раз, не фанат Пороха и его шоблы, но у него тогда ситуевина была такая, что - врагу не пожелаешь! Он был ВЫНУЖДЕН это сделать! Украина стояла в метре от бездны! Практически - ОДНА! И, подписывая эти Минские, он прекрасно понимал, что №1, кто НЕ будет их выполнять (ни одного пункта, буквально!) это - путлер!
Отсюда вопрос: зачем идиоты постоянно ставят причиной зе-линого ПРЕДАТЕЛЬСТВА эти Минские недоразумения (почитайте мнение Меркель по ним)
А политика Зели это: 1) Россия - не при чем (Ермака послушайте!) 2) У нас до МЕНЯ тут была партия войны! (а те, в лугандоне - повстанцы!) и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Піде. Якщо його пенделями направляти,і тримати постійно малий майдан на Банковій.
Взяли 4 місяці підготовки суспільства до покрокової капітуляції.
 показати весь коментар
 
 
Безумовно, ми повинні завжди тиснути на владу. Я дуже підозріло ставлюся до Зеленського, але я так само ставився і до Порошенка у перші роки його президентства. І у 2014 р. я за Порошенка НЕ голосував. А у 2019 р. - голосував. Якщо Зеленський стане таким само "русофобом" і "націоналістом" як пізній Порошенко - я можу за нього проголосувати у 2024 р.
 показати весь коментар
 
У Путлера на прес-конференеції вчора вигляд був обісраний



невже?
Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 6592
 показати весь коментар
 
Никакой саммит не остановит Московию от полномасштабной войны - Потураев писсдит.
 показати весь коментар
 
 
может зе лавры маршала Петена покоя не дают? так Петен получил от французов прозвище Пютен (фр. putain - «шлюха»)
 показати весь коментар
 
не знаю, не знаю за всех франуюзов, но...Макрончик к нему - более нежных чувств...))
 показати весь коментар
 
А что у #уйла, девичья - "пютя"? #уйло на всех языках "#уйло"! =)
 показати весь коментар
 
Ничего не изменилось...свою землю возвращают только с оружием в руках,а не дипломатией
 показати весь коментар
 
 
"худший вариант" то обращается ко мне через багажник Теслы, то пытается что-то наварнякать с беговой дорожки... Я-то понимаю, что "по-приколу", но рвотный эффект берет свое.
 показати весь коментар
 
 
На те й розрахунок - або знесилення (через нудоту), або трата відчуття моменту. А результат - непідготовленість до чергової підстави від блаЗЄня.
 показати весь коментар
 
Худший вариант - колониальный статус страны! Мы его уже проходили.
" Кто не захотел защищать Украину в 1919г. - сьели своих детей в 1933г."
 показати весь коментар
 
 
Худший вариант произошел, когда ***** таких потураевых рожала, любителей соснуть за пайку, "пусть *бут, лишь бы не били". Эти потураевы не представители народа, это его изменники. Чем больше таких слуг, твердящих "могло быть и хуже", тем ближе мы к русским
 показати весь коментар
 
 
Этому дебилу никто не объяснял что война уже почти 6 лет идет?????
 показати весь коментар
 
 
засунь себе куда нибудь свои лякалки смердячим северным ветром
 показати весь коментар
 
 
Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорит, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
 показати весь коментар
 
 
"...худший вариант - это масштабная война с РФ...", да неужели ? Вот для желудков на ножках худший вариант - это уразание пайки. А для человека разумного худший вариант - это потеря свободы. Так что у всех, от амеб до людей, таки очень разные "худшие варианты".
 показати весь коментар
 
 
ПОТУРАЕВ не манипулируй ЗЕдебильноподдержащими вас, работай на умных пока еще в ваших рядах
 показати весь коментар
 
 
Все что не прямая война с рашестаном -есть победа. Бобикам начинают выдавать новые методички. Во как! И эти люди еще на пороха бочку катили)
 показати весь коментар
 
 
Параша делал то же самое, но медленнее. Прикрывая все это томосом и безвизом. Параша был хитрее, против него на майдан вывести толпу было бы стократ сложнее, а тут - глядишь к новому году наш флаг станет черно-красным, на официальном уровне.
 показати весь коментар
 
"Украина ничего не проиграла; нам нечего было проигрывать, поскольку худший вариант - это масштабная война с Российской Федерацией", - млять, а ползучий захват это кошерно, по его мнению?Источник: https://censor.net.ua/n3
 показати весь коментар
 
 
Пошло-поехало, еще при параше говорил, открытая война - это не только разруха для Украины, это еще и гибель российской федерации в принципе, единственный выход после масштабной войны с рф - это распад федерации, неважно под гнетом внутренних проблем или с внешним воздействием. Нас потом отстроят как жертву войны, а им останется только грезить о былом величии сидя в границах проведенных по МКАДу.
А вот единственный ИХ шанс на победу - это если мы сами начнем защищать врага, и рано или поздно поднимем вопрос о вассалитете союзном государстве. Попытки примирения с москвой - это и есть защита агрессора. Следующий шаг - прошение о вхождении в состав федерации.
 показати весь коментар
 
Какая нах война с Россией? Он че спятил? Какие ставки будут на Антона Геращенко, если его выпустить в ринг против Усика?
 показати весь коментар
 
а какие ставки будут на беларсен кацапен которые за 7 дней свалили от Бреста до Москвы в 1941 м Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 9750
 показати весь коментар
 
Ты плохо знаешь историю дурачек. Твой высер глупее тебя.
 показати весь коментар
 
Армия рфии не готова к войне психологически .
 показати весь коментар
 
Согласен, надо найти 800 лётчиков которые согласятся бомбить Украину, убивать возможно своих родственников. Ну 10 допускаю, примерно столько же которые в 2014 бомбили Донецк. Пара человек уже застрелила, но все же.
 показати весь коментар
 
Не понял, пан Потураев, можете внятно мне непонятливому теперь объяснить, что сейчас после этой волшебной встречи останавливает русских от войны? Что именно изменилось и какой новый фактор их должен остановить?
 показати весь коментар
 
 
давайте теперь будем сливать Украину по капельке и говорить, что ничего не теряем, т.к. это не масштабная война же
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору