 Україна нічого не програла, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з РФ, - Потураєв про нормандський саміт

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.
"Україна нічого не програла; нам нічого було програвати, оскільки найгірший варіант - це масштабна війна з Російською Федерацією", - сказав він.
Водночас, на його думку, є невеликі перемоги, пов'язані з обміном військовополоненими та іншими затриманими особами за формулою "всіх на всіх" (з визнанням взаємних списків).
"Що стосується нових секторів, у яких продовжиться пілотний експеримент з розведення військ і припинення вогню, - ми ж пам'ятаємо, наскільки важко відбувалося це розведення на тих ділянках, де ми цього домоглися. Тому просто будемо сподіватися, що коли сектори будуть визначені, ми отримаємо ще 3 ділянки, на яких бойові дії будуть зупинені", - додав нардеп.
Більше думок експертів про зустріч у Парижі читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Нормандська зустріч: зрада, прорив чи тупцювання на місці?"
Видно було, що він зовсім не цього чекав. Навіть не подякував Зелі
Мій прогноз: Зеля піде слідами Пороха.
Порох теж починав як миротворець, його заяви вітали у Москві, сподівалися, що він капітулює, але коли зрозуміли, що капітулювати Порох не буде, плюнули на нього і почали шукати нового. Мені здається, Путлер вже розчарувався в Зелі. Водночас Зеля почав розуміти: війна йде не тому, що Порошенко на ній збагачується, а тому що Путін хоче війни
Отсюда вопрос: зачем идиоты постоянно ставят причиной зе-линого ПРЕДАТЕЛЬСТВА эти Минские недоразумения (почитайте мнение Меркель по ним)
А политика Зели это: 1) Россия - не при чем (Ермака послушайте!) 2) У нас до МЕНЯ тут была партия войны! (а те, в лугандоне - повстанцы!) и т.д.
Взяли 4 місяці підготовки суспільства до покрокової капітуляції.
невже?
" Кто не захотел защищать Украину в 1919г. - сьели своих детей в 1933г."
1. Формула Штанмайстера говорит, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
десь я це вже чув...
А вот единственный ИХ шанс на победу - это если мы сами начнем защищать врага, и рано или поздно поднимем вопрос о
вассалитетесоюзном государстве. Попытки примирения с москвой - это и есть защита агрессора. Следующий шаг - прошение о вхождении в состав федерации.