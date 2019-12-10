 "Нормандський саміт" зрушив з мертвої точки питання врегулювання війни на Донбасі, - Разумков

"Це перший, але важливий крок, який зрушив з мертвої точки цей процес, який останні роки перебував у стані коми. Я сподіваюся, що це справді дасть можливість повернути тимчасово окуповані території, і через деякий час ми зможемо говорити про те, що виконано всі завдання і позиції, які були згадані і президентом, і його командою", - заявив Разумков журналістам у вівторок під час Третього українського жіночого конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що більше інформації про зміст досягнутих у Парижі домовленостей суспільство зможе дізнатися після повернення президента Володимира Зеленського до України.
"Багато вже прозвучало, я думаю, що ще багато про що буде сказано. Це і питання Криму, яке пролунало у форматі "нормандської зустрічі". Я не пригадую, щоб раніше хтось з українських політиків порушував це питання на таких зборах", - сказав Разумков.
Глава Верховної Ради додав, що і президенту, і його команді доведеться подолати довгий шлях у питанні врегулювання війни на Донбасі і повернення окупованих територій, проте вже зараз, за його словами, стало зрозуміло, що "червоні лінії" Зеленський не перетнув.
соболезнование их семьям...да, разумков?
Пипеееец!!!! Неужели никто не видит КУДА мы "сдинулись"!?!?
Вновь небритое лицо
Прыгнул в "Теслу", был готов
... и уехал на Ростов
Там он переговорил,
Ну и всех освободил
Стало мирно всем везде,
Но учителЯ в ..... нужде
(бабла не хватило на 40 евро в месяц "получки")))
но я бы очень возмутился на месте Зели - для меня это подсчитать - пара секунд, шо такое.... возможно ценой "кабздеца" половины экономики.
а кстати, оно и важно как раз кто высрал - кем он щас "трудится" то?
сваты-браты-шли квадраты короче
"Много уже прозвучало, я думаю, что ещё о многом будет сказано. Это и вопрос Крыма, который прозвучал в формате "Нормандской встречи". Я не припоминаю, чтобы ранее кто-то из украинских политиков поднимал этот вопрос на таких собраниях", - сказал Разумков.Источник: https://censor.net.ua/n3164474
Зеленский:
Президент Украины планировал на встрече лидеров "нормандского формата" поднять вопрос об оккупированном Россией Крыме, однако до детального его обсуждения не дошли.
Вместе с тем Президент напомнил, что через четыре месяца должен состояться следующий "нормандский саммит" и пообещал поднять там вопрос аннексированного Крыма. Источник: https://censor.net.ua/n3164412