 "Нормандський саміт" зрушив з мертвої точки питання врегулювання війни на Донбасі, - Разумков

"Це перший, але важливий крок, який зрушив з мертвої точки цей процес, який останні роки перебував у стані коми. Я сподіваюся, що це справді дасть можливість повернути тимчасово окуповані території, і через деякий час ми зможемо говорити про те, що виконано всі завдання і позиції, які були згадані і президентом, і його командою", - заявив Разумков журналістам у вівторок під час Третього українського жіночого конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що більше інформації про зміст досягнутих у Парижі домовленостей суспільство зможе дізнатися після повернення президента Володимира Зеленського до України.

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"Багато вже прозвучало, я думаю, що ще багато про що буде сказано. Це і питання Криму, яке пролунало у форматі "нормандської зустрічі". Я не пригадую, щоб раніше хтось з українських політиків порушував це питання на таких зборах", - сказав Разумков.

Глава Верховної Ради додав, що і президенту, і його команді доведеться подолати довгий шлях у питанні врегулювання війни на Донбасі і повернення окупованих територій, проте вже зараз, за ​​його словами, стало зрозуміло, що "червоні лінії" Зеленський не перетнув.

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