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 Політика України
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Все про:Аваков (1101) Донбас (12629) Сурков (129) розведення сил (105)

 У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі"

Російська делегація на зустрічі в "нормандському форматі" вимагала подальшого розведення сил на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМВС, про це розповів глава міністерства Арсен Аваков.

За його словами, під час переговорів у Парижі міжнародні партнери, зокрема, Ангела Меркель, з розумінням поставилися до ситуації в Україні і готові надалі підтримувати офіційний Київ.

Що стосується Кремля, то його представники поводилися емоційно і некомпетентно.

"У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав:"Ми так не домовлялися". Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? У Мар'їнці? Де кожен метр политий кров'ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Або в Широкиному, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це дурниця. Ми ясно дали зрозуміти, гуманітарні коридори - добре, тому що людям треба дати можливість їздити без черг. У Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина" , - підкреслив Арсен Аваков.

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"Ми не збираємося бути домініоном Росії, на першому місці - українські інтереси. А далі, ми готові з повагою ставитися до всіх", - підсумував міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164473
 
   
 Топ коментарі
 
странно, а зачем вы от Порошенко требовали невыполнимого?
Неужели просто рвались к власти?

не может быть! Бубочка же такой бессеребренник! И Аваков!
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Аваков придумав байку по мотивам мемуарів Олланда, щоб зебіли просяклись гордістю за свого кумира. У Суркова сдали нервы, бумаги бросил, кричал "мы так не договаривались", - Аваков о переговорах в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9058
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Значит БЫЛИ какие-то предварительные договоренности,кторые сломали протесты "нет капитуляции"?!
Очень интересно! А КАК ДОГОВАРИВАЛИСЬ?
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Брехня від Авакова , який робить Зелю героєм. Бо Зебіл виконав всі забаганки *****-- відвід виключно наших війск, особливий статус Донбасу на законодавчому рівні, тобто визнав громадянський конфлікт, а не агресію росії , повну амністію бойовикам , проведення виборів на умовах ***** через чотири місяці після наступного саміту , і введення сепарів в Раду.
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Нужно было просто спросить- А вы не помните случайно , когда там ближайшие олимпийские игры?
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Сурков бросил бумаги в морду Авакову и тот посчитал что у россиян сдали нервы.
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***, а чого цэ уси коментари на кацапський мови?
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как же порохоботам хочется чтоб Зеленский сдал Украину Путину. Прям требуют сдачи национальных интересов. Бо иначе Порошенко на фоне Зеленского выглядит просто жалко. Колосс то на глиняных ногах да еще и голый
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они с лета орут что уже капитуляция. Я вот только запутался - капитуляция была, есть или еще будет? Они на ходу тапки переобувают, не успеваешь следить. помню один упоротый после обмена пленными бегал по Цензору с вполями, что все пропало, танки скоро в Киеве. У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3955
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Вы ЗЕбобики точно все @банулись! Любому нормальному человеку насрать на эту зеленую вафлистку, не видеть эту пархатую харю и не слышать, то самое счастье. Пусть кривляется в цирке, а люди просто ведут бизнес, зарабатывают деньги, и плюют через забор на засРашку. Она-пустое место, и вчера подтвердилось.
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постеснялись бы...нашли, блин, лидера нации
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"...людям надо дать возможность ездить без очередей..."
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До 2014р. вони взагалі проблем не мали "єздіть". То якого біса я, платник податків, маю створювати комфорт для колаборантів?
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"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались" - а вот с этого места поподробнее - о чем договаривалась зеленая шушара и не срослось?!
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В любви и на войне все методьі хороши.
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Успокойтесь, это всё спектакль для нелохов и наивных. Сурков ничего не делает просто так, в истерике и сгоряча, он расчётливый скрупулёзный с###н сын.
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Забздел просто "Блазень"... Побоялся, что по возвращению, "майдановцы" ему "ЙОЛКУ" сделают...
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Да, пороховата тоже сейчас пердаки рвет, как и их рашеватные коллеги. У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7393
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А х..ло почав нервово жувати галстук. Ну-ну, розказуй, розказуй.
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Сурков наверно расстроился, что сайт Миротворец закроют.
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Сурков , чеченская кровь, "горячий джигит". Тем более это его парафия оккупационный Донбасс, наверное Пукину доложил что все "дожмем" , а тут не получилось все как хотелось. Спрос то с него , вот и завопил . Бывает. В Москве получит пи--дюлей, хотя может еще в самолете. Путин кстати после конференции тоже был заведенный тыкал пальцем в строну Зеленского и что то бубнил Меркели и Макрону Хотя возможно его раздраконил вопрос об убитом гражданине Грузии. ну а эмоции решил выбросить вот таким вот образом.
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То как Аваков с психу стаканами бросается, можно сказать что там вопили оба.
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полукровка, получурка, вообще-то, но рашист, заднеприводной, с лица чистый уродец, рифмоплет, истеричка, украиноненавистник.


У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5495

У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8543

У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5495




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Якщо це так, то нормально. І ніяких поступок. Ті, московити бикувати звикли. Тут брати нахрапом, а на камеру кричати, що нас там немає. Українці вас сатаністи зруйнують. Ви не туди залізли. Тут воля в крові кожного українця ще з часів Святослава Хороброго.
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Да, но на пресс-конференции речь о новых участках разведения шла. Так что уступила все же наша делегация...
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«Московія, а потім її правонаступниця - Росія, стала імперією лише тоді, коли включила у свій склад Україну з її Києвом, Києво-Могилянською академією, духовними семінаріями, системою сільських шкіл - носіями освіти та багатовікової культури, привласнила її писемність, науку, релігійні погляди, та й саму історію її попередниці - Київської Русі…
Україна ж постане і рушієм її руйнування та осточного розвалу… Як сказав Тарас Бульба в однойменній повісті Гоголя, «Я тебе породив, я тебе і уб»ю…».
(С. Гайдамака).
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Аваков не врёт- Бацман(жена Гордона) вчера писала тоже про это
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Як раз вся зелемойско-коломойска мафія зібралась вкупі,а як же "вальцман", якого придумали кацапячі падлюги?З приходом Зе-лемойського,цей придуманий персонаж,зник,і Порошенко,тепер не "вальцман"Брехлива гидота!
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Говорили, что Порошенко зарабатывает на войне. Война продолжается, а кто сейчас зарабатывает?
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Ещё один, Гай тоже уже не дал случится зраде в одиночку.
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/// да он просто предворный мифоплет ))) короче - унизили и осадил всех.. герои наши)))
Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.

"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" - рассказал министр.
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А это очень хорошо. Нужно им так морочить головы, чтобы они вообще ни хрена не понимали. Пусть швыряют бумаги, психуют и вообще убьются о стену.
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Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
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ще є люди, впевнені, що в Україні щось впирається в закони?
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Зебилы рады, что Аваков подтверждает их уверенность в том, что зеленский в роли президента «герой» , при этом те же зебилы сразу перестают возмущаться, что Аваков министр МВД))))) какой симбиоз!
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Не знаю чему те зебилы радуются) по словам авакяна ясно, что предварительно с пуйлом уже все было договорено, но засцали людей и пошли на попятную, что возмутило кацапов
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Чтобьі ето значило: - "....А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - подытожил министр. " ? )))
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Надо было схватить эти бумаги, может они секретные .
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за шість років війни не здали "ньєрви", а під час зустрічі з рюкзаковичем здали?? )))
Ой, держіть мене восьмеро, бо семеро не вдержать )))))))))))))
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Сурков - наркоман, у него по жизни сдатые нервы.
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Аваков вылизывает шмаркле еще с выборов. так с той поры из коленно-локтевой позы и не выпрямляется...
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