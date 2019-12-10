 У Суркова здали нерви, папери кинув, кричав "ми так не домовлялися", - Аваков про переговори в "нормандському форматі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМВС, про це розповів глава міністерства Арсен Аваков.
За його словами, під час переговорів у Парижі міжнародні партнери, зокрема, Ангела Меркель, з розумінням поставилися до ситуації в Україні і готові надалі підтримувати офіційний Київ.
Що стосується Кремля, то його представники поводилися емоційно і некомпетентно.
"У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав:"Ми так не домовлялися". Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? У Мар'їнці? Де кожен метр политий кров'ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Або в Широкиному, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це дурниця. Ми ясно дали зрозуміти, гуманітарні коридори - добре, тому що людям треба дати можливість їздити без черг. У Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина" , - підкреслив Арсен Аваков.
"Ми не збираємося бути домініоном Росії, на першому місці - українські інтереси. А далі, ми готові з повагою ставитися до всіх", - підсумував міністр.
Очень интересно! А КАК ДОГОВАРИВАЛИСЬ?
===
До 2014р. вони взагалі проблем не мали "єздіть". То якого біса я, платник податків, маю створювати комфорт для колаборантів?
Україна ж постане і рушієм її руйнування та осточного розвалу… Як сказав Тарас Бульба в однойменній повісті Гоголя, «Я тебе породив, я тебе і уб»ю…».
(С. Гайдамака).
Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.
"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" - рассказал министр.
https://www.youtube.com/watch?v=K562GYm1rns
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
Ой, держіть мене восьмеро, бо семеро не вдержать )))))))))))))