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 Політика України
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Все про:газ (1096) газові переговори (124) нормандська четвірка (882) Гончарук_Олексій (354)

 Переговори з РФ щодо газу триватимуть: можливо, з "газовою війною", - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував учорашній "нормандський саміт", а також газові переговори з РФ у Парижі.

Про це Гончарук написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Участь у переговорах у Нормандському форматі для України — великий прогрес, адже минулі три роки ситуація перебувала в замороженому стані. У результаті, на зустрічі домовились про: припинення вогню, три додаткові ділянки розведення сил (до кінця березня 2020 р.), початок розмінування, нові пункти пропуску через лінію розмежування, розширення присутності ОБСЄ до формату 24/7. Але найголовніше — про обмін полоненими на нашій умові "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Ще 72 українця можуть скоро повернутися додому", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання транзиту газу через Україну було розблоковано. $3 млрд, які виграли у РФ в арбітражі, ми готові взяти газом, - Зеленський

"Відкритим залишилось питанням відновлення контролю над кордоном. Позиція України — спочатку повна безпека, яка не може існувати без контролю над кордоном. Потім вибори. Ця тема знову буде на порядку денному наступної зустрічі через 4 місяці", - зазначив прем'єр.

"Також ми досягли своєї мети в газовому питанні — вивели питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі. Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо непросто, можливо – з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" не добудований. Нам потрібен довгостроковий контракт. Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо — борг можемо прийняти газом", - акцентував Гончарук.

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"Нормандська зустріч — однозначний дипломатичний успіх Президента України Володимира Зеленського, який продовжує боротися за мир та за повернення території України", - резюмував прем'єр.

Переговори з РФ щодо газу триватимуть: можливо, з газовою війною, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164472
 
   
 Топ коментарі
 
Талантливый малый. Сколько слов написать ни о чём, не каждому под силу.
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Жизнь ничему не научила? Забыли, как касабы закручивали нам газ в Новогоднюю ночь, шантажировали так? Опять хотим повторения? Опять лезем на те же грабли?
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прокати нас. лесик, на самокатике. шубу теплую нам покажи
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Рузьке без газовой войны никак не может... ну и вообще без войны.
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За транзит нехай платять грошима, по рішенням судів - грошима, ніяких газів, скидок і інших розводняків. Кацапи мають платити. Формула "або плати, або плати".
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Талантливый малый. Сколько слов написать ни о чём, не каждому под силу.
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это, прости г-ди, премьер. или вы так, о наболевшем?
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Да куй с ним с тем газом и Парижем. Сейчас главная опасность - продажа украинской земли !!! Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с "газовой войной", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7218
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"Меня терзают смутные сомнения"©, а не является ли Козлобородый Цап завсегдатаем территории сумрачного релакса - пространства сессионного зала Рады за колоннами, где со времён Меньшого Допы должны оставаться закладки с забористым коксом.
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Це він пишається тим, що домовились про три участки розведення(читити відведення)?
Не уточнили: Маріуполь? Авдіївка?...? Про Дебальцево навіть згадувати забули.
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У Украины сильны козырь. Миллеры и Путин подписывали контракты аж до 2030 года по прадаже газа. Те самые дураки не додумались, что контракт на транзит газа заканчивается в 2019г, а партньорав в Европе не интересует есть ли контракт на транзит или нет. Не доставляет газ после 01.01.2020 Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии то искы готовы.
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Стесняюсь спросить: вот, что такое - получение 3 лярдов штрафа, эт я понимаю = 3 лярда рано - или поздно (понятно, что поздно, ибо мЮллер будет тянуть) заходят в казну. . А вот когда "натурой" \ газом, это - чьи прибыля!? Кто в финале кайф словит?
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Жизнь ничему не научила? Забыли, как касабы закручивали нам газ в Новогоднюю ночь, шантажировали так? Опять хотим повторения? Опять лезем на те же грабли?
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Газ в доме есть (газовый двухконтурный котёл BOSCH весит на всякий случай) . Три года наше отопление - это камин когда мороз , ик конвекторы , дрова (бесплатно пилю летом деревья у соседей) . Оформили тариф на элекроотопление . С 7 до 23 - 0.9 гр за киловатт , с 23 до 7-0.45 гр за квт . В три раза дешевле , чем отапливать газом . Газ используем только на приготовление еды . В месяц 1500 гр когда мороз (всего) . Дом 85 кв.м .
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Зебільчики, нові платіжки за опалення ще не прийшли?
23...27 грн/1 кв.м. Що співатимете коли прийдуть?
Раджу ось цю стару пісеньку:
"Едва настал рассвет, я спрятал ЗЕ портрет.
Зачем он, если больше не надеешься?
А ночью приходил ЗЕленый крокодил.
И грустно мне сказал: куда ты денешься?
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный.
На высоких крышах дремлют облака.
А мне опять приснился крокодил ЗЕленый.
ЗЕленый-преЗЕленый, как моя тоска..."
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Вот тебе и ответ. Они будут опять про Петю гундосить.
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Тепер, виносячи сміття, буду уважно дивитися, чи не лежать біля смітника голодні та змерзлі зебіли.
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Не понял. Обычно петики оргазмируют от слова "война". Нюх потеряли после вчерашнего? Или капитулировали?
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