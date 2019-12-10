 Переговори з РФ щодо газу триватимуть: можливо, з "газовою війною", - Гончарук

Про це Гончарук написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Участь у переговорах у Нормандському форматі для України — великий прогрес, адже минулі три роки ситуація перебувала в замороженому стані. У результаті, на зустрічі домовились про: припинення вогню, три додаткові ділянки розведення сил (до кінця березня 2020 р.), початок розмінування, нові пункти пропуску через лінію розмежування, розширення присутності ОБСЄ до формату 24/7. Але найголовніше — про обмін полоненими на нашій умові "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Ще 72 українця можуть скоро повернутися додому", - заявив він.

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"Відкритим залишилось питанням відновлення контролю над кордоном. Позиція України — спочатку повна безпека, яка не може існувати без контролю над кордоном. Потім вибори. Ця тема знову буде на порядку денному наступної зустрічі через 4 місяці", - зазначив прем'єр.

"Також ми досягли своєї мети в газовому питанні — вивели питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі. Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо непросто, можливо – з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" не добудований. Нам потрібен довгостроковий контракт. Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо — борг можемо прийняти газом", - акцентував Гончарук.

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"Нормандська зустріч — однозначний дипломатичний успіх Президента України Володимира Зеленського, який продовжує боротися за мир та за повернення території України", - резюмував прем'єр.