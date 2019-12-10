 За нашої непідготовленої влади - це найкращий із можливих підсумків, - Безсмертний про нормандський саміт

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.
"Зустріч минула під знаком "домовилися домовлятися". Результат - нульовий. Я не очікував нічого іншого. Більше того, у нашій ситуації, за нашої непідготовленої влади, - це найкращий із можливих результатів. Емоція одна - безпорадність представників української сторони", - сказав він.
Безсмертний наголосив, що Зеленський так і не порушив питання Криму, а також не озвучив стратегію України щодо питання реінтеграції Донбасу і півострова.
"Максимум, чого чекав: вирішення питання про звільнення полонених, хоча б тієї кількості, яка була анонсована у вересні. Нічого більшого нормандський формат не міг привнести, оскільки він вже перебуває в російській парадигмі "постійної війни"", - резюмував дипломат.
Більше думок експертів про зустріч у Парижі читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Нормандська зустріч: зрада, прорив чи тупцювання на місці?"
"Встреча прошла под знаком "договорились договариваться". Результат - нулевой. Я не ожидал ничего другого. Более того, в нашей ситуации, при нашей неподготовленной власти, - это лучший из возможных итогов. Эмоция одна - беспомощность представителей украинской стороны", - сказал он.
Наступление все еще остановлено. Санкции действуют. так что результат - отличный.
точно, но с этими справедливыми мыслями уже к ЗеДебилу.
Цугцванг.
А результат то нулевой
На том и порешим.
Тому: йди до дупи, кацапо-блаЗЄнська свине.
Крім того, є щораз більш інформації, начебто Зєлєнскій пообіцяв відізвати з міжнародних арбітражів усі позви до Москви - а це десятки мільярдів долярів.
Від тебе смердить кацапсиною.
Тому: до дури, свиняче рило. І не рохкай тут в Україні!
А так тільки страх животворящий не дозволив цій владі зробити непоправне.