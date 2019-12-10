 За нашої непідготовленої влади - це найкращий із можливих підсумків, - Безсмертний про нормандський саміт

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

"Зустріч минула під знаком "домовилися домовлятися". Результат - нульовий. Я не очікував нічого іншого. Більше того, у нашій ситуації, за нашої непідготовленої влади, - це найкращий із можливих результатів. Емоція одна - безпорадність представників української сторони", - сказав він.

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Безсмертний наголосив, що Зеленський так і не порушив питання Криму, а також не озвучив стратегію України щодо питання реінтеграції Донбасу і півострова.

"Максимум, чого чекав: вирішення питання про звільнення полонених, хоча б тієї кількості, яка була анонсована у вересні. Нічого більшого нормандський формат не міг привнести, оскільки він вже перебуває в російській парадигмі "постійної війни"", - резюмував дипломат.

Більше думок експертів про зустріч у Парижі читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Нормандська зустріч: зрада, прорив чи тупцювання на місці?"