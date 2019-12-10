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 Найманців РФ помічено на ділянці розведення в Станиці Луганській, - СЦКК

Спільний центр з контролю і координації зафіксував перебування російських найманців на ділянці розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"На ділянці розведення сил і засобів № 1 (Станиця Луганська) фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка у нарукавних пов'язках з написом "СЦКК-JCCC"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця символіка у складі СЦКК не використовується.

"Перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує Мінські домовленості, що були імплементовані у Рамковому рішенні Трьохсторонньої контактної групи про розведення сил та засобів", - зазначили в штабі.

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Найманців РФ помічено на ділянці розведення в Станиці Луганській, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164468
 
 
 Топ коментарі
 
Если сейчас по ушам не дать, завтра они будут в Киеве.
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Зельонкін відчинив двері вторгнення в Україну!!! Підлий вбивця!
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Слава зебилам. Скоро будут по Киеву слоняться. Патрулировать.
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а хде . позвольте спросить, в цие время ощиваются террористы и российско-оккупационные вийска?
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как-то странно. Бубочка же токашо договорился с Путиным! Это же так просто - просто перестать стрелять и доверять путину!
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Если сейчас по ушам не дать, завтра они будут в Киеве.
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а нет механизма дать по ушам на отведённіх участках
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Зельонкін відчинив двері вторгнення в Україну!!! Підлий вбивця!
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Не долго музыка играла. Не долго фраер танцевал.
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Слава зебилам. Скоро будут по Киеву слоняться. Патрулировать.
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Для того и бойцов отвели, чтобы они вольных орков не постреляли.
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совпадение или нет???))))) сегодня прошла инфа пр закрытия сайта «Миротворец», сепары уже на нашей стороне гуляют.... вчера в Париже обсуждали амнистию......
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Ще ніхто не дзвонив Баканову на рахунок цих чортів?
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