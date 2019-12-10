 "Формулу Штайнмаєра" не узгоджено до кінця, - Макрон

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, ми ніколи не обговорювали "формулу Штайнмаєра", як вона має бути прописана. І сьогодні ми побачили, що це не узгоджено до кінця", - зауважив Макрон.

Він додав, що до цього питання учасники "нормандського формату" повернуться через чотири місяці на наступному саміті.

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