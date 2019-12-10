 "Формулу Штайнмаєра" не узгоджено до кінця, - Макрон

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дійсно, ми ніколи не обговорювали "формулу Штайнмаєра", як вона має бути прописана. І сьогодні ми побачили, що це не узгоджено до кінця", - зауважив Макрон.
Він додав, що до цього питання учасники "нормандського формату" повернуться через чотири місяці на наступному саміті.
главный итог встречи: Зеленский не обосрался, как многим тут хотелось)
хунта может расходиться)
Cериал продолжается. Он уже надоел и актёрам и зрителям, но пока не сдохнет главный режиссёр, будут выходить новые серии.
Пдраси.