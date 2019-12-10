EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1794  13
Матеріали за темою:
Все про:нормандська четвірка (882) Макрон Емманюель (330) Формула Штайнмаєра (175)

 "Формулу Штайнмаєра" не узгоджено до кінця, - Макрон

Зустріч у "нормандському форматі" показала, що "формула Штайнмаєра" до кінця не узгоджена.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, ми ніколи не обговорювали "формулу Штайнмаєра", як вона має бути прописана. І сьогодні ми побачили, що це не узгоджено до кінця", - зауважив Макрон.

Він додав, що до цього питання учасники "нормандського формату" повернуться через чотири місяці на наступному саміті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - Сенцов про результати "нормандського саміту"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164467
 
 
 Топ коментарі
 
Зато закриття "Миротворця" вже согласовано. Багато чого вже зелебнею согласовано да не афішовано.
Пдраси.
 показати весь коментар
 
Это потому, что хорошо проклизмился перед встречей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
найбільший позитив з нормандського формату:"Формула Штайнмайера" не согласовано до конца, - Макрон - Цензор.НЕТ 4086
 показати весь коментар
 
 
0+0+0-0-0-0 = Штайнмаера... на гиляку или в дурку.. достало носятся дебюилы с какой то формулой написанной илисказанной аким то идиотом....
 показати весь коментар
 
Для ЗЕбилов это сверхвысшая математика. Не вкурят.
 показати весь коментар
 
 
Согласована, а не согласовано, неучи.
 показати весь коментар
 
проехали, неинтересно уже
главный итог встречи: Зеленский не обосрался, как многим тут хотелось)
хунта может расходиться)
 показати весь коментар
 
 
Это потому, что хорошо проклизмился перед встречей.
 показати весь коментар
 
 
Он добавил, что к этому вопросу участники "нормандского формата" вернутся через четыре месяца на следующем саммите/

Cериал продолжается. Он уже надоел и актёрам и зрителям, но пока не сдохнет главный режиссёр, будут выходить новые серии.
 показати весь коментар
 
 
Зато закриття "Миротворця" вже согласовано. Багато чого вже зелебнею согласовано да не афішовано.
Пдраси.
 показати весь коментар
 
 
Зепрезиденту срочно разобраться внутри страны с лишнехромасомно-скрепным и законтаченно-апущенным биоматериалом по средством закапывания по месту абнаружения.
 показати весь коментар
 
 
Потому что и сам "автор формулы" Штангенциркуль, из за маразма не помнит, а говорил ли он что то в принципе. Скорее эту формулу нужно называть " Формула Лаврова - Суркова - Путина"
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору