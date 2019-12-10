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 Політика України
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Все про:газ (1096) Сенцов (832) нормандська четвірка (882)

 "Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - Сенцов про результати "нормандського саміту"

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов назвав переговори в "нормандському форматі" "хорошими", проте розмови про транзит російського газу в Європу його насторожують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Країну ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути. Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на спільній пресконференції лідерів "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявив, що питання транзиту газу через українську територію було розблоковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газом користуються як зброєю, - Коболєв про переговори в Парижі

Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують, - Сенцов про результати нормандського саміту 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164464
 
   
 Топ коментарі
 
Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
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дуже старанно розіграли це шоу, але на дешевому газі попалилися
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та ладно, Антиколорадос пишет шо нельзя всерьез воспринимать слова тех кого мучила гебня.
там же реально, столетние технологии "промывки моска" то.(сам бы то как выдержал то?)
вот на предмет поднасрать, тов. Ленин задал крутую планку, и красножёпые ее таки взяли и довели до крутого уровня.
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Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
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Разумеется, все что Зе сделает, будет не так. А весь секрет в том, что Петя недокрал и рвется к власти. А его политический труп, увы, может только портить воздух. Даже если Зе договорится о расформировании Рашки на отдельные улусы и забрал все до Урала, соевые кретины будут кукарекать из своих нищих хрущевок, помогая олигарху за еду.
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дуже старанно розіграли це шоу, але на дешевому газі попалилися
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Каком дешёвом, а ну просвети, что в твоём понимании дешёвый?
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та шо там тебе світити: ти ж сам гебнявий, аж світишся
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Ну так расскажи, какие цены? Такой ник себе только мудило может подцепить.
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б*же!!!11
вивчив українську???777
ура(слава Сталіну бросається молитись Зевсу за здоров.я Олега)
видно взяв приклад з президента - 4-6 місяців, по 20 слів за день - і вже мона шото там базарити й писати "Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе меня настораживают", - Сенцов о результатах "нормандского саммита" - Цензор.НЕТ 897
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Он просто изучил гугл-переводчик!
А спалился Сенцов позорно, в последних словах "...новiй мем."

"Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - Сенцов про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 4603
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та я то не хотів писати, бо якщо реально по наклацав олег, то і так - прогрес досить суттєвий.
але я не вірю шо то він написав.
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Насправді, це якраз свідчить, що Сєнцов гугл-перекладачем не користувався, бо гугл так би не переклав. Треба ж думати, пороховатнику, а то у вас вже й Сєнцов зрадник та москаль. Він просто переплутав, і автоматично натиснув російську "ы", а на українській розкладці там стоїть літера "і".
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Как там Путин сказал " А у нас в квартире газ.. А у вас".. Дешевым бывает только сыр в мышеловке, он там за частую даже "бесплатный". И это всегда нужно знать. Если тебе что то обещают подобное, то значит тебе придется в итоге переплатить в десять раз если вообще этим закончится.
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Сенцов! Ты хороший,сильный духом,патриотичный и честный парень и наверное режиссер,.Наверное потому что не мне судить.Но пожалуйста не лезь в политику и экономику. Кесарю -кесарево а слесарю -слесарево
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Ставишь Васю на место Гепы и наоборот = Вася ворует баксы, Гепа ворует металлолом
Ставишь обратно = все как было - Вася клянет Гепу(и ворует металлолом), Гепа ворует баксы

Кого вы предлагаешь поставить и куда шоп не воровали то?
м?
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Так Гепа же вроде Допой а не с Васей!?
Оно конечно сейчас "анал табу", но тем не менее...
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Та у нас, я хотел сказать, поставить дворника депутатом, а депутата дворником = снег еле убран, а законы еле принимаются(ну, законы на пользу страны, а то шо напринимать фигни быстро мона, то как-то уже видно)
А тем более Допа - если такие бывают депутатами, то какая на, Европа то светит? Я реально не знаю как бы это разрулить то.... разве шо населения останется как в Дании, после "разруления", и тогда возможно будет хорошо..... а, и еще нюанс..... Рашка же.
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По моему будет постепенная капитуляция,ведь опять укзали что мы должны принять формулу,Бабченко тоже пишет:А чего вы радуетесь-то? С чего вдруг чепчики в воздух?

"Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою".

Мне уже надоело образы подбирать, вот
Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день:

"Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, *****, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало".

Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение.
Формула будет имплементирована.
Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе:

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі."

Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты.
Ну так и в чем причины радости-то?
Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них.
Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то.
На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России.

Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось.

А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам.
Доброе утро.
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Шановний пане Сенцов, нагадую Вам, що головним важелем впливу свинособакії на Україну усі роки незалежності був саме газ.
Тому нічого гарного не бачу, нас повернули до улюбленої формули московії, за якою вона знову намагатиметься керувати нашою країною.

Все інше - "для телеглядачів та радіослухачів"
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Сенцов! Ты хороший,сильный духом,патриотичный и честный парень и наверное режиссер,.Наверное потому что не мне судить.Но пожалуйста не лезь в политику и экономику. Кесарю -кесарево а слесарю -слесарево
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"Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно. Why not?" - подчеркнул Зеленский.
Мы готовы снова сесть на путинскую газовую иглу? Why not?
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дешового газа не будет
***** сказал шо на 25% знижка будет только для промышленности
т.е. для своих фирташей, типа ахметовых и парашенко
а пересечние громадяне как сосали , так и будут сосать
говорит у них итак дотации ... интересно от кого он про это узнал *****?

псы. в ютубе нарвался на рекламу расследования цензора которое провел наш уважаемый всеми Юрий Бутусов про то как Райнин в Харэнерго миллионами бабло вымывал для себя и своих однопартийцев ни у кого ссылки нет случайно?
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Не забывай, что у нас все повязано! Чем меньшая цена на газ для промышленности, тем дешевле газ для обычного потребителя!
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Источников газа существует много, однако источник дешевого газа, кроме собственного, только один, но, как говаривал Наполеон "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
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Русская консерва Янукович, Крым продал за "дешовый" газ.
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Нагадую - торгівля на крові (це те, за що нарід посунув Пороха).
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Тобто , повна амністія бойовиків, подальший відвід виключно наших війск, особливий статус Донбасу , проведення виборів через чотири місяці на умовах ***** на Донбасі і України , щоб сепарня війшла в Раду , --то хАрошие перегАворы , так пан Сенцов ?
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Главный политолог, экономист и конечно великий режиссёр великих фильмов тоже решил свою запятую поставить
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Что бы великий режисер спал спокойно,можно лично для него коммуналку раз в десять поднять!
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А вот и промордовский желудок на ножках ,хрюканул свой пятачок...
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Насторожений Сенцов дуже опасний чєловєк...Може згоряча ще якийсь сценарій написати...
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