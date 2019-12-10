 "Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - Сенцов про результати "нормандського саміту"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Країну ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути. Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на спільній пресконференції лідерів "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявив, що питання транзиту газу через українську територію було розблоковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газом користуються як зброєю, - Коболєв про переговори в Парижі