 "Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - Сенцов про результати "нормандського саміту"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Країну ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути. Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на спільній пресконференції лідерів "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявив, що питання транзиту газу через українську територію було розблоковано.
там же реально, столетние технологии "промывки моска" то.(сам бы то как выдержал то?)
вот на предмет поднасрать, тов. Ленин задал крутую планку, и красножёпые ее таки взяли и довели до крутого уровня.
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
вивчив українську???777
ура(
слава Сталінубросається молитись Зевсу за здоров.я Олега)
видно взяв приклад з президента - 4-6 місяців, по 20 слів за день - і вже мона шото там базарити й писати
А спалился Сенцов позорно, в последних словах "...новiй мем."
але я не вірю шо то він написав.
Ставишь обратно = все как было - Вася клянет Гепу(и ворует металлолом), Гепа ворует баксы
Кого вы предлагаешь поставить и куда шоп не воровали то?
м?
Оно конечно сейчас "анал табу", но тем не менее...
А тем более Допа - если такие бывают депутатами, то какая на, Европа то светит? Я реально не знаю как бы это разрулить то.... разве шо населения останется как в Дании, после "разруления", и тогда возможно будет хорошо..... а, и еще нюанс..... Рашка же.
"Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою".
Мне уже надоело образы подбирать, вот
Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день:
"Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, *****, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало".
Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение.
Формула будет имплементирована.
Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе:
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі."
Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты.
Ну так и в чем причины радости-то?
Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них.
Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то.
На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России.
Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось.
А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам.
Доброе утро.
Тому нічого гарного не бачу, нас повернули до улюбленої формули московії, за якою вона знову намагатиметься керувати нашою країною.
Все інше - "для телеглядачів та радіослухачів"
Мы готовы снова сесть на путинскую газовую иглу? Why not?
***** сказал шо на 25% знижка будет только для промышленности
т.е. для своих фирташей, типа ахметовых и парашенко
а пересечние громадяне как сосали , так и будут сосать
говорит у них итак дотации ... интересно от кого он про это узнал *****?
псы. в ютубе нарвался на рекламу расследования цензора которое провел наш уважаемый всеми Юрий Бутусов про то как Райнин в Харэнерго миллионами бабло вымывал для себя и своих однопартийцев ни у кого ссылки нет случайно?
"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО