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 Політика України
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Все про:торгівля людьми (129) заробітчани (265) Геращенко Антон (442)

 Зараз одне з найважливіших завдань - створювати умови для повернення українців до країни, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає одним із найважливіших завдань української влади створення умов для повернення українців до своєї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час "Першого національного форуму з питань міграції та протидії торгівлі людьми" в Києві у вівторок.

"Вважаю, що одне з найважливіших завдань Української держави зараз - це створювати умови для повернення українців до нашої країни, бо без цього неможливе економічне зростання, про яке говорять прем'єр-міністр і президент", - сказав Геращенко.

Він наголосив, що зараз немає точної статистики, скільки українців виїхали з України до інших країн, проте, за даними експертів, ця цифра коливається від 3 до 4 млн громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні три роки від торгівлі людьми постраждали 49 тисяч українців, - МОМ

Крім того, заступник міністра зауважив, що МВС України "жорстоко припинятиме" випадки торгівлі людьми, а також наголосив на готовності співпрацювати з роботодавцями щодо захисту прав на працю і прав роботодавців на забезпечення нормальних умов праці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164463
 
 
 Топ коментарі
 
Да обеспечьте условия труда, включая зарплату, на уровне евпопейских, не поднимайте цены выше европейских, и все вернутся...
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Бггг... толстая жопа Авакова решила высказаться .

Кисо, а конкретные предложения, кроме "по щучьему веленью сделаем хорошо" будут?
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"...не имею права! Главный сказал!"
Говорят, Цемах ехать в Мордор не хотел, аж плакал! Понимал - грхнут на перовом поребоике. Похоже - уже...
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Бггг... толстая жопа Авакова решила высказаться .

Кисо, а конкретные предложения, кроме "по щучьему веленью сделаем хорошо" будут?
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херащенко, тільки тебе сьогодні не вистачало))
ознаки "покращення" ми вже бачимо: долар падає, ціни - ні; металургійні та гірничовидобувні підприємства або закриваються, або на грані; ахмєтка не платить підрядникам та постачальникам до квітня, арселор - до кінця січня; по бюджету - величезне недовиконання.
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Да обеспечьте условия труда, включая зарплату, на уровне евпопейских, не поднимайте цены выше европейских, и все вернутся...
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На прошлой неделе вернулся из Голландии: цены на "жорево" в Айнховене почти НИЖЕ, чем у нас!
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Вот и я про то... Из Львова дешевле съездить в Польшу за продуктами, чем в ближайший супермаркет... Да и качество лучше, если не покупать у самой границы...
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Ну, Польша, я уж вобще - молчу! Но Голландия! С ее уровнем зарплат!? "...где деньги, Зин!?" )))
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Ціни на деякі продукти в Україні вже вищі, ніж в Європі
https://agronews.ua/node/151091/
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МОЛОДЕЦ ГУРО!Подписываюсь под сказанным. Но понимайте что рога изобилия нет и ОСНОВА и возвражения и сильной армии о ССО является ЭКОНОМКА! ЗЕ сажай ворье и взяточников-наводи порядок в стране.Это первый шаг для поднятия экономики
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Браво, Вовчик!!!
И я - подписываюсь! Тэээкс...И с кого начнем-с!? Вау! Уж не с небритого - ли бабушки, который ждет с нетерпением 100 лярдов от бритой и плешивой дедушки!? Ой... нет... Там - любоффф! А может - с самой моники: что там с налогами на "гастрольные" корпоративы в Мордоре!? Ой... тоже нет... Там - искусство и рояль... Прям... руки опускаются!
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Создать условия для возвращения украинцев в страну, или даже просто для роста населения не удастся. Это все равно, что уравнять доходы украинцев с европейскими. Ни какие инвестиции в этом не помогут. Не треба нас дурити.
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А чё, сегодня начался чемпионат по идиотизму? Нет мочи больше читать новости.
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Припинить грабувати й знищувати українців Сейчас одно из самых важных заданий - создавать условия для возвращения украинцев в страну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2193
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Провладные твари головой вааще двинулись. Работающие суды,действующие законы,прозрачное налогообложение - и уговаривать никого не надо будет.
А так:
"Люхи! Давай сюды!
Закопайте свои последние сольжо в стране дураков!"
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Считаю, что одно из самых важных заданий Украинского государства сейчас - это создавать условия(зарплату в 1,5-2,5 тыс вечно зеленых американских, гривневых и пенсию за каждый год стажа 20 баксов)для возвращения украинцев в нашу страну, потому что без этого невозможен возврат украинцев домой...
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для цего тохе надо будет вылизать мильон тарелок, затянуть туго ремень и похудеть, як минимум, процентов на 75%, и то не факт, шо глядя на такое самопожертвование, толпы украинцев начнут ломиться обратно Сейчас одно из самых важных заданий - создавать условия для возвращения украинцев в страну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3162
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Ну да что би такие как етот боров геращенко облапошили))
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"киса, а технику этого дела вы знаете?" (С) ))))))))
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неужели этот бык будет что то создавать?
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Перспектива возврата Украины в кацапское стойло очень вдохновляет к возвращению украинцев.
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Утром деньги, господин Геращенко, вечером стулья.
Уехало уже гораздо больше, чем 3-4 млн.
И еще не вечер...
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Первый закон эмиграции гласит, что возвращаться - плохая примета!
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Скажите пожалуйста, а София Ротару уже на Миротворце?
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Я з Кракова приїду на свята,пока візу знов не зроблю і все возвращение
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Судя по последним соц опросам, до 40% спят и видят как уехать, конечно все не уедут но реально до 10% вероятно ( и то если все будет более менее нормально), а вернутся даже при "стабилизации мнимого улучшения" 1-2%. Вот такая вот картина. Мы в мире в этом не одиноки, но у нас и положение не ахти, экономика в глубокой яме, война, разруха, бедность, преступность, количество оружия на руках, не радостные перспективы объединения с ОРДЛО, коррупция, непрофессионализм во всех областях, медицина жесть, образование упало до плинтуса, безработица и т.д. ( в этом мы уж на европейском театре в лидерах) Картина маслом.
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а если взять социалку - школы, образование, детские сады, перспективы после 40 с трудоустройством, пенсии, здравоохранение, и инклюзию - плюнуть хочется , растереть и уехать чтоб глаза больше не видели....
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1000$/міс зарплата для роботяг і ні на цент менше . Чесна , як у Польщі , хоча б . Інакше ніяк .
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Вы, ущербные, лучше бы приложили все усилия к тому, чтобы те, кто остался в Украине, не выехали.
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