 Зараз одне з найважливіших завдань - створювати умови для повернення українців до країни, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час "Першого національного форуму з питань міграції та протидії торгівлі людьми" в Києві у вівторок.
"Вважаю, що одне з найважливіших завдань Української держави зараз - це створювати умови для повернення українців до нашої країни, бо без цього неможливе економічне зростання, про яке говорять прем'єр-міністр і президент", - сказав Геращенко.
Він наголосив, що зараз немає точної статистики, скільки українців виїхали з України до інших країн, проте, за даними експертів, ця цифра коливається від 3 до 4 млн громадян.
Крім того, заступник міністра зауважив, що МВС України "жорстоко припинятиме" випадки торгівлі людьми, а також наголосив на готовності співпрацювати з роботодавцями щодо захисту прав на працю і прав роботодавців на забезпечення нормальних умов праці.
Говорят, Цемах ехать в Мордор не хотел, аж плакал! Понимал - грхнут на перовом поребоике. Похоже - уже...
Кисо, а конкретные предложения, кроме "по щучьему веленью сделаем хорошо" будут?
ознаки "покращення" ми вже бачимо: долар падає, ціни - ні; металургійні та гірничовидобувні підприємства або закриваються, або на грані; ахмєтка не платить підрядникам та постачальникам до квітня, арселор - до кінця січня; по бюджету - величезне недовиконання.
https://agronews.ua/node/151091/
И я - подписываюсь! Тэээкс...И с кого начнем-с!? Вау! Уж не с небритого - ли бабушки, который ждет с нетерпением 100 лярдов от бритой и плешивой дедушки!? Ой... нет... Там - любоффф! А может - с самой моники: что там с налогами на "гастрольные" корпоративы в Мордоре!? Ой... тоже нет... Там - искусство и рояль... Прям... руки опускаются!
А так:
"Люхи! Давай сюды!
Закопайте свои последние сольжо в стране дураков!"
Уехало уже гораздо больше, чем 3-4 млн.
И еще не вечер...