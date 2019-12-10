 Санкції проти "Північного потоку" і $300 млн для України на летальну зброю і ракети, - проєкт оборонного бюджету США на 2020 рік

Це випливає з документа, опублікованого на сайті комітету з питань збройних справ сенату, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегія національної оборони ґрунтується на тому, що ми живемо в епоху потужної конкуренції з Росією і Китаєм. Оскільки наші суперники прагнуть підірвати міжнародний порядок і наростити вплив, оборонний бюджет на 2020 рік включає заходи, спрямовані на підтримку конкурентоспроможної військової переваги Америки і підтримку наших союзників і партнерів", - йдеться в документі.

Зокрема, документ продовжує дозвіл на виділення 300 млн дол. США в рамках Ініціативи з надання оборонної допомоги Україні для купівлі летального оборонного озброєння, а також крилатих ракет берегової оборони і протикорабельних ракет. Також забороняється визнання урядом США окупації Криму Російською Федерацією.

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Документ передбачає введення санкцій проти пов'язаних із Росією трубопроводів "з метою забезпечення енергетичної безпеки Європи". Для "стримування Росії" пропонується збільшити витрати на "європейську оборонну ініціативу" на 734 млн доларів. Крім того, документ містить пункт про заборону на поставки в Туреччину літаків F-35 через купівлю Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів C-400.

Крім того, оборонний бюджет США забороняє військове співробітництво з Росією.

Передбачається, що документ ухвалять до кінця року. Поки він узгоджений комітетами з питань збройних справах Палати представників і Сенату.

Глава комітету Сенату США з міжнародних відносин Джим Ріш пояснював, що санкції проти "Північного потоку-2" націлені на компанії, які беруть участь у будівництві трубопроводу. Він зазначав, що положення про відповідні обмеження додадуть в проєкт оборонного бюджету, оскільки на підготовку окремого документа бракує часу. За даними німецького видання Bild, під дію санкцій може потрапити швейцарська Allseas, а також німецькі компанії, які співпрацюють із "Газпромом".