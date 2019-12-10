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 Політика України
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Все про:газ (1086) газові переговори (120) Коболєв (190)

 Газом користуються як зброєю, - Коболєв про переговори в Парижі

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє, що Україна готова до підписання нового газового контракту з Росією.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, коментуючи газові переговори в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коболєв підтвердив, що поки жодних домовленостей щодо газового питання досягнуто не було. "Переговори продовжаться в тристоронньому форматі за участю Єврокомісії", - зазначив він.

Коментуючи можливі дії "Газпрому", Коболєв сказав: "Мені важко передбачити дії "Газпрому". І ми в "Нафтогазі" завжди говоримо, що ми з радістю конструктивно і легальним способом підписали б новий контракт. Для цього все готово".

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За словами глави "Нафтогазу", Україна пройшла дуже складний шлях і багато зробила для реформування галузі. "Ми до 1 січня наступного року завершимо процес відокремлення системи, так званий анбандлінг. Новий незалежний оператор, створений згідно з європейськими правилами, сертифікований згідно з європейськими правилами, буде готовий до ведення операційної діяльності. Він вже існує. 1 січня він покине групу "Нафтогаз" - тобто стане повністю незалежним", - наголосив Коболєв.

"Ми зі свого боку зробили все можливе, щоб кризи не було. І ми дуже сподіваємося, що російська сторона цього разу не повторить той трюк, який було проведено в 2009 році, в 2006 році, коли було створено штучну газову кризу", - додав глава "Нафтогазу".

За його словами, газова криза нічого хорошого для газового бізнесу в Європі не зробить. "Це буде лише черговим підтвердженням, що газ є зброєю, ним користуються як зброєю і всім потрібно триматися від газу подалі", - зазначив Коболєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164457
 
 
 Топ коментарі
 
Коболеву, Витренко и всему Нафтогазу - огромный респект! Последний бастион в борьбе с балалайней и )(уйлом персонально!
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Газпром - самое боеспособное подразделение путинских войск.
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Зебуїни хотіли було Коболєва зняти з посади, а їм "високі дяді" - тільки спробуйте! Тепер хоч по газу Україна не здає набутих позицій.
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Ты им пользуешься, чтобы бабло из казны тянуть, а кто-то - как оружием... Такэ жыття...)
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а можна просто відповісти: а чи буде новий контракт і на який термін?
все інше - від лукавого
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Він же не лох, щоб тобі такі таємниці довіряти. Газом пользуются как оружием, - Коболев о переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 6694
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я - громадянин України, захищав свою країну, мені не байдуже, що вони там напідписували, тому питання просте і стосується воно терміну контракту та ціни на газ, який лаптєстан готовий постачати для погашення рішення суду на 3 млрд. доларів.
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Газпром - самое боеспособное подразделение путинских войск.
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СОЛЬКО ВОЗНЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТСЯ? ПУСТЬ УЖЕ ПРЕКРАТИТСЯ ЕПУЧИЙ ТРАНЗИТ И ВСЕМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ! БУДЕТ СТИМУЛ НАКОНЕЦ НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ ГАЗА!
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Зебуїни хотіли було Коболєва зняти з посади, а їм "високі дяді" - тільки спробуйте! Тепер хоч по газу Україна не здає набутих позицій.
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Коболеву, Витренко и всему Нафтогазу - огромный респект! Последний бастион в борьбе с балалайней и )(уйлом персонально!
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Це ще хтось не розуміє? І не тільки газом. давайте складемо весь список. Я знаю, а вас попросив би включитися і скласти його разом. так швидше всім дійде.
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Так было, есть и будет. За счет этого оружия держат на привязи "партнеров" и из полученных доходов коррумпируют всех чиновников на Западе, в Украине и т.д. Из этого выход только один. Уменьшать долю газа из РФ как Украине ( даже реверсную) так и ЕС в целом. Но пока этого не наблюдается. Тут и "турецкий поток " и два "северных" и т.д. и мы с своей " Дружбой"
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Сказал - перднул. От него ,отошли. - Тоже оружие,подумал.И воплотил проект.
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соро в незалэжной появится истинный кобельковый гас, купленый сердобольным кобельком для громадян на премию. отсланную маме в америку
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Сученыш,ты баблом наворованым пользуешься,вместо туалетной бумаги.
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Не плохо было бы Европе на год отказаться от россииского газа, Китай бы в 2 счета цену сбил на рынке.
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Как только украинский газ и все остальное станет народным.Этим оружием вообще никто не будет пользоваться, его не будет. Для этого нужно народовладдя,но жаль быдлу оно не нужно.
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Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
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"Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно. Why not?" - подчеркнул Зеленский.

Мы готовы снова сесть на путинскую газовую иглу. Why not?
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