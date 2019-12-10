 Газом користуються як зброєю, - Коболєв про переговори в Парижі

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, коментуючи газові переговори в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Коболєв підтвердив, що поки жодних домовленостей щодо газового питання досягнуто не було. "Переговори продовжаться в тристоронньому форматі за участю Єврокомісії", - зазначив він.
Коментуючи можливі дії "Газпрому", Коболєв сказав: "Мені важко передбачити дії "Газпрому". І ми в "Нафтогазі" завжди говоримо, що ми з радістю конструктивно і легальним способом підписали б новий контракт. Для цього все готово".
За словами глави "Нафтогазу", Україна пройшла дуже складний шлях і багато зробила для реформування галузі. "Ми до 1 січня наступного року завершимо процес відокремлення системи, так званий анбандлінг. Новий незалежний оператор, створений згідно з європейськими правилами, сертифікований згідно з європейськими правилами, буде готовий до ведення операційної діяльності. Він вже існує. 1 січня він покине групу "Нафтогаз" - тобто стане повністю незалежним", - наголосив Коболєв.
"Ми зі свого боку зробили все можливе, щоб кризи не було. І ми дуже сподіваємося, що російська сторона цього разу не повторить той трюк, який було проведено в 2009 році, в 2006 році, коли було створено штучну газову кризу", - додав глава "Нафтогазу".
За його словами, газова криза нічого хорошого для газового бізнесу в Європі не зробить. "Це буде лише черговим підтвердженням, що газ є зброєю, ним користуються як зброєю і всім потрібно триматися від газу подалі", - зазначив Коболєв.
все інше - від лукавого
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
Мы готовы снова сесть на путинскую газовую иглу. Why not?