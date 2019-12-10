 Газом користуються як зброєю, - Коболєв про переговори в Парижі

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, коментуючи газові переговори в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коболєв підтвердив, що поки жодних домовленостей щодо газового питання досягнуто не було. "Переговори продовжаться в тристоронньому форматі за участю Єврокомісії", - зазначив він.

Коментуючи можливі дії "Газпрому", Коболєв сказав: "Мені важко передбачити дії "Газпрому". І ми в "Нафтогазі" завжди говоримо, що ми з радістю конструктивно і легальним способом підписали б новий контракт. Для цього все готово".

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За словами глави "Нафтогазу", Україна пройшла дуже складний шлях і багато зробила для реформування галузі. "Ми до 1 січня наступного року завершимо процес відокремлення системи, так званий анбандлінг. Новий незалежний оператор, створений згідно з європейськими правилами, сертифікований згідно з європейськими правилами, буде готовий до ведення операційної діяльності. Він вже існує. 1 січня він покине групу "Нафтогаз" - тобто стане повністю незалежним", - наголосив Коболєв.

"Ми зі свого боку зробили все можливе, щоб кризи не було. І ми дуже сподіваємося, що російська сторона цього разу не повторить той трюк, який було проведено в 2009 році, в 2006 році, коли було створено штучну газову кризу", - додав глава "Нафтогазу".

За його словами, газова криза нічого хорошого для газового бізнесу в Європі не зробить. "Це буде лише черговим підтвердженням, що газ є зброєю, ним користуються як зброєю і всім потрібно триматися від газу подалі", - зазначив Коболєв.