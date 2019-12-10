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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (141) Мінськ (504) нормандська четвірка (804)

 Єлісєєв: "Червоні лінії" на "нормандському саміті" поки не перетнуто, але швидкого миру не буде

Український дипломат, ексзаступник голови Адміністрації президента України Петра Порошенка з питань зовнішньої політики Костянтин Єлісєєв вважає що на "нормандському саміті" не було перетнуто "червоні лінії".

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сухий залишок саміту в Парижі: прориву не сталося, "обіцяного" швидкого миру не буде, окреслені "червоні лінії" поки дотримані, санкції ЄС проти РФ будуть продовжені, нових Мінськів не буде, зафіксовано примат принципу "спершу політика" над безпекою у виконанні Мінська", - написав Єлісєєв.

Єлісєєв: Червоні лінії на нормандському саміті поки не перетнуто, але швидкого миру не буде 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164456
 
 
 Топ коментарі
 
Если вы будете ставить палки в колеса, конечно мира совсем не будет, вы этого и добиваетесь. ВАМ ВЛАСТЬ НУЖНА.
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тобто погодження на газовий бартер з хуйлостаном, будівництво нових КПВВ на лінії фронту та розведення (фактично- відведення ЗСУ) незважаючи на обстріли - це неперетин "червоних ліній"?
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"новых минсков не будет"...промямлил "экс-замглавы Администрации президента Украины Петра Порошенко"___________________ а за "старые мински" вы, порошенковские твари, ОТВЕТИТЬ НЕ ХОТИТЕ????
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Про Крим Зе вирішив згадати лиш один раз і дотично, це взагалі нормально? Елисеев: "Красные линии" на "нормандском саммите" пока не пересечены, но быстрого мира не будет - Цензор.НЕТ 7294
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Если вы будете ставить палки в колеса, конечно мира совсем не будет, вы этого и добиваетесь. ВАМ ВЛАСТЬ НУЖНА.
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"Быстрый мир" возможен либо в случае капитуляции Украины, либо если РФ развалится на пол сотни государств еще и воюющих между собой. В противном случае мира можно ожидать как в англо французской столетней войне, с надеждой что Украина устоит, а РФ как то ( надежда малая) реформируется в сторону международного права и демократизации..
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тобто погодження на газовий бартер з ***********, будівництво нових КПВВ на лінії фронту та розведення (фактично- відведення ЗСУ) незважаючи на обстріли - це неперетин "червоних ліній"?
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коментар відмічено як спам  
 
"новых минсков не будет"...промямлил "экс-замглавы Администрации президента Украины Петра Порошенко"___________________ а за "старые мински" вы, порошенковские твари, ОТВЕТИТЬ НЕ ХОТИТЕ????
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Хреновьій дипломат из Филатова , главного результата Норманди не разглядел. А ничего, что инициатива в дипломатическом процессе перешла от Кремля к Украине ?
Что и подтвердил саммит в Париже. И через 4 месяца Зеленский разовьет успех на следующей встрече , уверен. Все-таки правда - самое мощное оружие , если голова работает на государство , а не на свою "будку" !
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От же ж це Порошенко. Понапідписує усіляких мінсків, а потім раз-раз і швидко помиритися не виходить Єлісєєв: "Червоні лінії" на "нормандському саміті" поки не перетнуто, але швидкого миру не буде - Цензор.НЕТ 4399
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Елисеев: "Красные линии" на "нормандском саммите" пока не пересечены,



дамбаские жители все накормлены и в тепле из газа по 920 грн за 1000 кубов -в 10 раз дешевле киевскаго и с двумя пенсиями -

красныелинии непересечены.

впереди амнистея, сайт миротворец аваков закрыл.

всесвабодны.

убиенные укрсалдаты в гробу перевернулись.

патриоты с подбанковой разошлись -
вот енто и результат,

ахахаха







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Єлисєєв, може й не переступили, але заступили добряче. Просто ви цього ще не усвідомили, як і більшість протестувальників. Чекали гіршого - не сталося, то й не помічаєте, фотофініш передивіться.
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