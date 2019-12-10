 Єлісєєв: "Червоні лінії" на "нормандському саміті" поки не перетнуто, але швидкого миру не буде

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сухий залишок саміту в Парижі: прориву не сталося, "обіцяного" швидкого миру не буде, окреслені "червоні лінії" поки дотримані, санкції ЄС проти РФ будуть продовжені, нових Мінськів не буде, зафіксовано примат принципу "спершу політика" над безпекою у виконанні Мінська", - написав Єлісєєв.

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