 Єлісєєв: "Червоні лінії" на "нормандському саміті" поки не перетнуто, але швидкого миру не буде

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Сухий залишок саміту в Парижі: прориву не сталося, "обіцяного" швидкого миру не буде, окреслені "червоні лінії" поки дотримані, санкції ЄС проти РФ будуть продовжені, нових Мінськів не буде, зафіксовано примат принципу "спершу політика" над безпекою у виконанні Мінська", - написав Єлісєєв.
Что и подтвердил саммит в Париже. И через 4 месяца Зеленский разовьет успех на следующей встрече , уверен. Все-таки правда - самое мощное оружие , если голова работает на государство , а не на свою "будку" !
дамбаские жители все накормлены и в тепле из газа по 920 грн за 1000 кубов -в 10 раз дешевле киевскаго и с двумя пенсиями -
красныелинии непересечены.
впереди амнистея, сайт миротворец аваков закрыл.
всесвабодны.
убиенные укрсалдаты в гробу перевернулись.
патриоты с подбанковой разошлись -
вот енто и результат,
ахахаха