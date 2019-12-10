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 Політика України, За кордоном
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Все про:нормандська четвірка (804) Макрон Емманюель (319)

 "Нормандський саміт" відновив довіру між сторонами, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що саміт у "нормандському форматі" дозволив відновити довіру між сторонами і дав поштовх для подальших дій.

Про це французький лідер заявив за результатами саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що пан Зеленський виявив політичну відданість і рішучість як президент України. І це допомогло відновити довіру на взаємних засадах", - підкреслив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічники президентів і глави МЗС країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт через чотири місяці, - Макрон

Він також наголосив, що за підсумками роботи саміту сторони досягли головного результату: поштовху в роботі.

"Ми намагаємося досягти справедливого і стійкого миру в цьому конфлікті, який не є замороженим. І це – відкрита рана на Європейському континенті", - сказав президент Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164455
 
 
 Топ коментарі
 
кто кому теперь доверяет ?

ЗЕ Хуйлу ?
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О каком "доверии" речь. Тем более к Путину. Не думаю что Макрон дурак или на столько наивен, просто обычное лицемерие и гибридность ( так свойственные этому миру да и вообще политике)
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Доверие это громко сказано.Но выход из гипертупика в который загнали Украину барыга и ***** искать надо
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О каком "доверии" речь. Тем более к Путину. Не думаю что Макрон дурак или на столько наивен, просто обычное лицемерие и гибридность ( так свойственные этому миру да и вообще политике)
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А вот зря не допускаете мысли о глупости Макрона. В данной ситуации он ведёт себя , как наивный глупец .
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И заметь - никакой войны, агрессии рашкки, по Макарону, уже и нет! Так, конфликты. Счас еще и Зеля добавит свое, знаменитое "на Донбассе повстанцы". Короче, слили Украину, как на меня.
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Ещё один не очень умный человек .
Какое может бытьдоверие между агрессором, и обороняющимся ?!
Макрон однозначно не понимает смысл
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Макарошке выгодно завязать с этой украинской бодягой на любых условиях, окромя бомбежки Воронежа, не зря ведь он пел за "европу от лиссабона до владика...
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Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
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Макрон стал полной подстилкой Уйла.
Вот, что "жилеты жёлтые" животворят!
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Без дорогого Петеньки доверия нет, какое нафик может быть доверие если Президент не ворует у своего народа? Так не бывает в серьезном обществе.
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Видать знатно ***** подогрел Макарона. Топит за расеюшку как заправский кац.
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Правильно. Жертва повинна довіряти ґвалтівнику а гвалтівник - жертві. Бо при зґвалтування неприродним способом жертва може відкусити ґвалтівнику член.
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Наполеон теж був "французік", але з цим слимаком на одному гектарі не сів би
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еге ж, ми тепер з кацапнею будемо у десна лупашитись
тьху, гидота...
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мІкрон, ми вже зрозуміли, що зєєля виконав усі ваши забаганки.
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Макрон говорил дипломатическим языком а на саммите - он очень красноречиво рассматривал ***** - глядя как на диковинную зверушку...
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макрон сдурел. или сильно "застимулирован".
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Макрону надо отлизывать у Путина, шоб тот не стимулировал жёлтые жилеты, - всякий, и Макрон в том числе, знает - доверять Путину - это тоже самое, что доверить козлу стеречь капусту.
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жовті жилети - то другорядний фактор
якби справа була у них, то це можна б було використати для укріплення своєї особистої влади кричучи у всії європарламентах про втручання у внутрішні справи
скоріш за все, в гебні є вбивчий компромат на сабжа
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"Мы пытаемся достичь справедливого и устойчивого мира в этом конфликте, который не является замороженным. И это - открытая рана на Европейском континенте", - сказал президент Франции.
Пытаясь умиротворить агрессора... в очередной раз.
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Новость от сегодня:"Проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 повністю зупинить роботу своїх серверів. Йдеться про сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала.Повідомлення про це з'явилося на Myrotvorets News з уточненням, що дочірні проєкти продовжать працювати у звичайному режимі."10 грудня о 18:00 на радість чудовиськам від медіабл*дства, бойовикам і російським найманцям, а також на вимогу деяких об'єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери "Миротворця", а саме: сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала", - йдеться у повідомленні...Що стосується доступу до відомостей щодо об'єктів дослідження "Миротворця" в розділі "Чистилище", то він буде тимчасово забезпечений тільки для окремих категорій користувачів на певному закритому ресурсі." От тако
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все поехали домой с победой
и мы такие во всем
и давно
Сегодня вон Знамение
Так история полностью о саммите в Париже
Мол Тамерлан дошел до Москвы, а там развернулся и пошел на юг
По Москве носили икону и это его образумело

Он наверное не знал, что даже поезд Москва-Улан Батор идет 4-ро суток
а в 1169 году это было еще дольше

Вот яркий пример славянской дипломатии
манголам отслюнявили денег
а тупорылым сказали, что Тамерлан увидел Божью Матир.
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я не знаю, які в кого "червоні лінії" (нудить від цього словосполучення), але те, що задля нормандської зустрічі зеленське наказало підписати папірець, яким Україна погоджується на постійній основі імплементувати в українське законодавство особливий статус ордло, те, що воно під час прес-конференції спілкується російською (підтверджуючі путінські тези про "один сраний братьський народ"), те, що воно каже, що також є уродженцем "юго-востока" (підтримуючи тези путіна про "конфлікт на юго-востоке"), оце все для мене є ознакою того, що це зеленське є сраним малоросом цілком розвернутим в бік росії та руського миру.

а тепер я просто спостерігатиму, як зекоманда перетворює Україну на малоросію, якщо всі задоволені, то чого це я - братайтеся зі своїми руськими старшими братами (навіть в лапки не братиму).
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Итог такой: первый раунд Путин-Зеленский - по мнению 3е---- ничья.
Но россияне считают, что им удалось в итоговом коммюнике закрепить позиции, которые позволят выйти вперёд на следующем этапе переговоров.
Речь идёт о так называемом политическом урегулировании: интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и закрепления именно за оккупационными администрациями особого статуса.
А ещё в Москве говорят, что главное в том, соо. Путин «не сдал» Донбасс, на котором их как известно «нет»..

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ви знаєте, я був не в захваті від Порошенка і маю до нього купу претензій.
але те, що ви пишете є банальною маніпуляцією, по-перше, слід зважити на обставини за яких підписувались "минські угоди".
ну й по-друге, й найголовніе, те, як цей інструментарій використовував порошенко та наше МЗС (якого наразі просто більше не існує), а використовувались вони дуже просто: санкції проти росії та впевненість всого світу в тому, що росія є агресором та окупантом.
і от цей інструментарій потрапив до рук зекоманди - вибухівка в лапах мавп.
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Накануне Нормандского саммита «визнаного поціновувача грудей стареньких бабусь» Макрона по-матерински заботливо наставляла любимая школьная учительница Брижит Жановна: «Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик, не связывайся с хулиганом Путиным, вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга».
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лучше цього могут быть тока гастроли квартала в нормандии
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