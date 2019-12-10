 "Нормандський саміт" відновив довіру між сторонами, - Макрон

Про це французький лідер заявив за результатами саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можу сказати, що пан Зеленський виявив політичну відданість і рішучість як президент України. І це допомогло відновити довіру на взаємних засадах", - підкреслив Макрон.
Він також наголосив, що за підсумками роботи саміту сторони досягли головного результату: поштовху в роботі.
"Ми намагаємося досягти справедливого і стійкого миру в цьому конфлікті, який не є замороженим. І це – відкрита рана на Європейському континенті", - сказав президент Франції.
ЗЕ ***** ?
Какое может бытьдоверие между агрессором, и обороняющимся ?!
Макрон однозначно не понимает смысл
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
Вот, что "жилеты жёлтые" животворят!
тьху, гидота...
якби справа була у них, то це можна б було використати для укріплення своєї особистої влади кричучи у всії європарламентах про втручання у внутрішні справи
скоріш за все, в гебні є вбивчий компромат на сабжа
Пытаясь умиротворить агрессора... в очередной раз.
и мы такие во всем
и давно
Сегодня вон Знамение
Так история полностью о саммите в Париже
Мол Тамерлан дошел до Москвы, а там развернулся и пошел на юг
По Москве носили икону и это его образумело
Он наверное не знал, что даже поезд Москва-Улан Батор идет 4-ро суток
а в 1169 году это было еще дольше
Вот яркий пример славянской дипломатии
манголам отслюнявили денег
а тупорылым сказали, что Тамерлан увидел Божью Матир.
а тепер я просто спостерігатиму, як зекоманда перетворює Україну на малоросію, якщо всі задоволені, то чого це я - братайтеся зі своїми руськими старшими братами (навіть в лапки не братиму).
Но россияне считают, что им удалось в итоговом коммюнике закрепить позиции, которые позволят выйти вперёд на следующем этапе переговоров.
Речь идёт о так называемом политическом урегулировании: интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и закрепления именно за оккупационными администрациями особого статуса.
А ещё в Москве говорят, что главное в том, соо. Путин «не сдал» Донбасс, на котором их как известно «нет»..
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але те, що ви пишете є банальною маніпуляцією, по-перше, слід зважити на обставини за яких підписувались "минські угоди".
ну й по-друге, й найголовніе, те, як цей інструментарій використовував порошенко та наше МЗС (якого наразі просто більше не існує), а використовувались вони дуже просто: санкції проти росії та впевненість всого світу в тому, що росія є агресором та окупантом.
і от цей інструментарій потрапив до рук зекоманди - вибухівка в лапах мавп.