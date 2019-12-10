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 Політика України
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Все про:Аваков (1097) вибори (4034) Донбас (12609) нормандська четвірка (804)

 "Ми не за місяць до виборів візьмемо кордон, а за два дні", - Аваков пояснив, яким може бути компроміс щодо питання кордону

Україна може погодитися на компроміс щодо контролю над кордоном і отримати його "не за місяць до місцевих виборів, а, наприклад, за два дні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

"Компроміс може бути: ми не за місяць візьмемо кордон, а за два дні. Ось у нас є 408 км кордону. Ми будемо щодня зменшувати, і за день до виборів - раз! У нас під контролем весь кордон. Чим не компроміс?" - заявив він.

При цьому він додав, що президент Володимир Зеленський "чітко сказав" на переговорах: "Ми стоїмо спочатку на безпеці, а потім вибори, а потім все інше", - повідомив Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська поліція готова патрулювати кордон з РФ на окупованому Донбасі з "представниками територіальних громад", - Аваков (оновлено). ВIДЕО

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

  • розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
  • обмін полонених до кінця 2019 року;
  • повне припинення вогню до кінця 2019 року;
  • продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
  • розширення мандата СММ ОБСЄ;
  • наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися:

  • проведення місцевих виборів на Донбасі;
  • відновлення Україною контролю над кордоном;
  • транзит газу.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164452
 
   
 Топ коментарі
 
питання до авакова: а як контроль над кордоном за два дні до виборів може забезпечити проведення цих виборів саме за законами України, вільний доступ на окуповані території усіх політичних сил, ЦВК, преси, правоохоронних органів?
А як з ліквідацією "линири-динири", відмова від "фублів", відведення усіх військ свинособакії і т.д.?
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То есть предвыборная компания будет проходить под полным контролем рашкостана.

И этот осетино-армянин называет себя украинским националистом.
Спасибо, Арсен...
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це потрібно хуйлу, щоб повністю легітімізувати бандитьскі угруповання "лнр-днр" та змусити зелених вести саме с сєпарами перемовини.
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питання до авакова: а як контроль над кордоном за два дні до виборів може забезпечити проведення цих виборів саме за законами України, вільний доступ на окуповані території усіх політичних сил, ЦВК, преси, правоохоронних органів?
А як з ліквідацією "линири-динири", відмова від "фублів", відведення усіх військ свинособакії і т.д.?
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Да никак. Главное у ЗЕбобиков погромче пёрднуть. И сказать, что это была шутка юмора.
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У мене інше запитання, що Аваков має на увазі "а потом всьо остальноє"?
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хрена лысого вы возьмёте, а не границу. киздуны...
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То есть предвыборная компания будет проходить под полным контролем рашкостана.

И этот осетино-армянин называет себя украинским националистом.
Спасибо, Арсен...
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Це НЕ буде виборами за українськими законами.
Кого вони "оберуть" і навіщо ЦЕ Україні?
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це потрібно *****, щоб повністю легітімізувати бандитьскі угруповання "лнр-днр" та змусити зелених вести саме с сєпарами перемовини.
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Кваквакян ,оказывается, великий ПУлитик и Сратег!
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и этого ***** покусало. "Раз!"... "Раз-раз!"
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Ще один клоун. А парад, парад в Симферополі коли зробимо?!
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Да уж... сивая кобыла со своим бредом нервно курит в сторонке...
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Угу, и для начала, сегодня в 18-00 закрывается сайт Миротворец.
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До "занятия границы", нужно иметь полный контроль военный над территорией ОРДЛО, иначе это только отправление новой партии наших военных в виде заложников , как было в Керченском проливе.
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"Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс

короче гаваря -
хохлы должны построить новые мосты в бамбас, шоб возить бесплатные макароны апалченцам и ихним тещам.

бамбаские тещи - ничего киевским хахлам недалжныыы!!!

но тупые кивские хахлы вчерашние под админисрацыей президента свернули палатки и решили, што пабедили.

но будут карячиться - работать на бесплатные макароны для бамбаса,
газ в 10 раз дешевле для бамбаса,...

куриные хохло-мозги, только годные, штоб их отправляь в виде окороков в эвропы.

по безвизууу!!!

ахахаха


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Дебилизм стал передаваться воздушно-капельным путем.
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Головним чином ця біда передається через зомбоящика , на кшталт "Г+Г" .
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бандюган аваков выступил:"бє-бє-бє"- нефиг тебе умничать, иди лавочку ищи шо сепары утащили.
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Сабакову-Рюкзакову с его баблом, местом и практическим опытом отсиживаться в Италии можно языком и погеройствовать - ему ж в окопы не лезть. Ему, главное, в случае чего до самолёта добежать. Думаю, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь ещё пожалеет, шо не врезал пенделя Сабакову-Рюкзакову или у него мало Баклановых, а может Баклановым западло в мусорщицу встревать.
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Короче ему похер на страну. Лишь бы у власти остаться.
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Он совсем **@нулся? И этот дегенерат - министр МВД ((((
Один клоун президент есть. Видимо, это заразное.
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Смотрю норвежский сериал "Оккупация" - без депортации всех русских контроль над границей установить не удастся.
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Всі рузгємірці на чолі з Мєртвєчуком повинні бути інтерновані,як зрадники і колаборанти московського ворога.
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