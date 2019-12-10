 "Ми не за місяць до виборів візьмемо кордон, а за два дні", - Аваков пояснив, яким може бути компроміс щодо питання кордону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

"Компроміс може бути: ми не за місяць візьмемо кордон, а за два дні. Ось у нас є 408 км кордону. Ми будемо щодня зменшувати, і за день до виборів - раз! У нас під контролем весь кордон. Чим не компроміс?" - заявив він.

При цьому він додав, що президент Володимир Зеленський "чітко сказав" на переговорах: "Ми стоїмо спочатку на безпеці, а потім вибори, а потім все інше", - повідомив Аваков.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;

обмін полонених до кінця 2019 року;

повне припинення вогню до кінця 2019 року;

продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;

розширення мандата СММ ОБСЄ;

наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися: