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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (14025) санкції (2414) Євросоюз (2709) Чапутович (68)

 Санкції ЄС проти РФ буде продовжено на наступні пів року, - глава МЗС Польщі Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що ЄС має намір продовжити санкції проти країни-агресора Росії на пів року.

Про це йшлося на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБиізнесІнформ.

"Ми не вважаємо, що відбулися істотні зміни в політиці Росії, які стали передумовою для того, щоб змінити нашу політику. Тому, думаю, санкції будуть продовжені на наступні пів року", - зазначив Чапутович.

Він підкреслив, що вважає "Росію стороною, яка вдалася до агресії".

"І Росія має вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості. Ми підтримували і будемо підтримувати територіальну цілісність України в межах, визнаних міжнародним правом", - сказав глава МЗС Польщі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164451
 
   
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Добре.. Однако лучше что бы продлили до 2024 года с ужесточением. Но то таке... Пусть хоть так.
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Всем ясно что от ***** ничего хорошего ждать не стоит
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