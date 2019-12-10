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 Політика України
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 У Мінську буде узгоджено три прості "гуманітарні" точки для розведення сил до кінця березня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську буде узгоджено поки що три прості "гуманітарні" точки для подальшого розведення сил на Донбасі до кінця березня.

Про це він сказав на брифінгу для українських ЗМІ у Парижі в ніч на вівторок після закінчення Нормандського саміту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усі сторони вимагали розведення уздовж всієї лінії розмежування, всі сторони. Я пояснив статистику, яка в мене є, і ту практику, й показав, що ми швидше дозволили, ніж та сторона. Але за шість місяців ми розвели три точки. Тому якщо порахувати 408-409 км контактної лінії, то ми розводитимемо 20 років", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що в разі швидшого розведення і на більших ділянках можна повністю розвести сили за 6-8 років.

"Це складна ситуація. Але ми сказали, що маємо допомагати людям. Давайте говорити про гуманітарні точки. Наприклад, як Станиця Луганська. Тобто не про Щастя або Дебальцеве, де ми не можемо (розводити зараз сили. – Ред.), стратегічно, політично й по-людськи", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що тому йшлося про "гуманітарні точки", де є якийсь міст, перехід". "Був начальник Генерального штабу пан Хомчак. Я йому сказав підготувати три найпростіші точки, які справді допоможуть у гуманітарному напрямі й не є небезпечними", - сказав він.

За словами президента, ці точки є, і вони узгоджуватимуться в межах ТКГ у Мінську.

"Ми прописали, що можемо до кінця березня. Тому я хочу, щоб це були якісь прості точки", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив кремлівського пропагандиста Соловйова на Донбас: Туфлі Brioni не забрудните

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164450
 
 
 Топ коментарі
 
Не ругайте монику! Она честно отыгрывает корпоратив небритого Бабушки по дерибану Украины. Он - отЫгрывает, а мы будем отрЫгивать. До-олго...! Самое главное уже сыграно (кто если не понял): ни Пыня, ни Мордор больше не виновники \ участники конфликта. Так.. сильно занятые ребята, которых попросили помочь советам: Что там у хохлофф?
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видимо у НЕГО нема яец что то больно быстро танцует 7-40... В Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1373
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А як бути з ділянками, на яких відбулося розведення, а хуйлопи там не припинили стріляти?
Що, далі "розводимо", будуємо нові пункти перетину для ватаноїдів, а наші хлопці нехай далі гинуть?!!
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видимо у НЕГО нема яец что то больно быстро танцует 7-40...
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Не ругайте монику! Она честно отыгрывает корпоратив небритого Бабушки по дерибану Украины. Он - отЫгрывает, а мы будем отрЫгивать. До-олго...! Самое главное уже сыграно (кто если не понял): ни Пыня, ни Мордор больше не виновники \ участники конфликта. Так.. сильно занятые ребята, которых попросили помочь советам: Что там у хохлофф?
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А як бути з ділянками, на яких відбулося розведення, а ******* там не припинили стріляти?
Що, далі "розводимо", будуємо нові пункти перетину для ватаноїдів, а наші хлопці нехай далі гинуть?!!
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а боевики из Дебальцево выведут свои банды как в Минских прописано?
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У ВСУ новые большие потери на фронте.


Пока в Париже проходила тревожная для Украины встреча нормандской четверки, на Донбассе погибли трое наших защитников.
Пресс-центр Объединенных сил в утренней предварительной сводке констатировал:
«Девятого декабря вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих ОС».

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"добрый царь "Пу ронял "слезы" вспоминая о бедных гражданах пересекающих линию с ОРДЛО. Интересно задать ему пару вопросов. Первый а чего ж это они сюда туда миллионами бегают с "русского рая ЛНРоДНРий" у "фаСшистко - бЕндеровскую" Украину, как же так... Неувязочка получается. Ну или тот факт что Украина уже два года бьется предлагая открыть новое КПП в Золотом, сейчас вон и войска отвела на этом участке и все там обустроено давно, а "РеПублики ( РФ) рогом уперлась и ни как. А как с этим господин Пу ( а тут распинался о бедных людях и что нужно увеличить КПП и упростить переход. ( сцу-а лживая)
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"бегают", потому план х#йла такой. расширение кормовой базы сепаров за счет Украины. какими бы "гуманитарными" сказками это не прикрывалось. ползущая оккупация. и зе на это ведется своим "развєдєнiєм войск" - по факту отступлением. сепары борзеют, конфликт еще сильнее затягивается.
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Я вже говорив, щоб зробили аналіз компетентні військові в яких саме районах і з якої позиції "розводять" наші війська. Я впевнений, що це найбільш стратегічно вигідні для нас висоти і місця де ворог може швидко здійснити наступ при потребі і оточити наші війська. Плюс обовязкове розмінування?! І я впевнений що воно буде робитися тільки з нашого боку. І це під час війни ! По іншому ніж зрада та тупість це назвати важко.
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компетентные вайсковые - енто все на должностях, скажут что против -
вылетят с армии нах.

5 лет училища, должноси, звания... все коту подхвост.

поентаму все вояки выполнят любые приказ.
а на убитых на передовой им начхать с киевской телевышки.
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Если украинцы (особенно ЦЕНТРА и ЗАПАДА ) не одумаются.... и не перестанут выбирать себе ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЮГО-ВОСТОКА (как эта портянка Коломойского вчера выразилась), то Украина окажется в такой жопе, что ни одно поколение будет выкалупывать страну оттудава..
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а челавека мальдивскаго и панамскаго можно выбирать??
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Мал помалу открывают реальные договоренности по сливу Украины.
"Миротворец" уже закрывают, готовятся к амнистии боевиков.
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Тобто Станиця Луганська і Золоте нічого не навчили? Чи від Зєлєнского приховують інформацію так само, як і від простих українців?
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