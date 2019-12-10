 У Мінську буде узгоджено три прості "гуманітарні" точки для розведення сил до кінця березня, - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу для українських ЗМІ у Парижі в ніч на вівторок після закінчення Нормандського саміту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усі сторони вимагали розведення уздовж всієї лінії розмежування, всі сторони. Я пояснив статистику, яка в мене є, і ту практику, й показав, що ми швидше дозволили, ніж та сторона. Але за шість місяців ми розвели три точки. Тому якщо порахувати 408-409 км контактної лінії, то ми розводитимемо 20 років", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що в разі швидшого розведення і на більших ділянках можна повністю розвести сили за 6-8 років.

"Це складна ситуація. Але ми сказали, що маємо допомагати людям. Давайте говорити про гуманітарні точки. Наприклад, як Станиця Луганська. Тобто не про Щастя або Дебальцеве, де ми не можемо (розводити зараз сили. – Ред.), стратегічно, політично й по-людськи", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що тому йшлося про "гуманітарні точки", де є якийсь міст, перехід". "Був начальник Генерального штабу пан Хомчак. Я йому сказав підготувати три найпростіші точки, які справді допоможуть у гуманітарному напрямі й не є небезпечними", - сказав він.

За словами президента, ці точки є, і вони узгоджуватимуться в межах ТКГ у Мінську.

"Ми прописали, що можемо до кінця березня. Тому я хочу, щоб це були якісь прості точки", - додав Зеленський.

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