 Це бандитське середовище, може статися все, що завгодно, - Путін про вбивство громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

Він назвав убитого бойовиком і вбивцею, а також звинуватив його в організації терактів у Москві.

"Ця людина була у нас у розшуку, це бойовик. Причому дуже жорстка і кривава людина - тільки в одній з "акцій", в яких він взяв участь, він убив 98 осіб. Він був одним із організаторів вибухів у московському метро", - заявив Путін.

За словами Путіна, російська сторона неодноразово просила про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" з німецькими колегами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянин Красиков, підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні, пов'язаний з ФСБ, - РосЗМІ

Президент Росії відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби. Він наголосив, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

Нагадаємо, громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив в жертву, той помер на місці.

У грудні Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи, висловила припущення, що цей злочин міг бути скоєний на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Як з'ясували розслідувачі, росіянин, заарештований у Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у спецназі ФСБ "Вимпел" і брав участь щонайменше ще в одному замовному вбивстві - крім убивства підприємця в Москві, про яке повідомлялося раніше.

Видання The Insider, Bellingcat і Der Spiegel повідомили, що встановлено особу підозрюваного у вбивстві в Берліні громадянина Грузії. Розслідувачі стверджують, що постріл з пістолета з глушником здійснив російський громадянин Вадим Красиков 1965 року народження.

4 грудня МЗС ФРН оголосило двох співробітників посольства РФ в Німеччині персонами нон грата.