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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1339) замовне вбивство (67) Путін (3240) Росія (14025)

 Це бандитське середовище, може статися все, що завгодно, - Путін про вбивство громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні

Путін стверджує, що вбитий у Берліні громадянин Грузії й етнічний чеченець Зелімхан Хангошвілі був організатором вибухів у метро Москви. Президент РФ додав, що його країна відповість Німеччині на видворення дипломатів дзеркальними заходами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

Він назвав убитого бойовиком і вбивцею, а також звинуватив його в організації терактів у Москві.

"Ця людина була у нас у розшуку, це бойовик. Причому дуже жорстка і кривава людина - тільки в одній з "акцій", в яких він взяв участь, він убив 98 осіб. Він був одним із організаторів вибухів у московському метро", - заявив Путін.

За словами Путіна, російська сторона неодноразово просила про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" з німецькими колегами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянин Красиков, підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні, пов'язаний з ФСБ, - РосЗМІ

Президент Росії відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби. Він наголосив, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

Нагадаємо, громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив в жертву, той помер на місці.

У грудні Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи, висловила припущення, що цей злочин міг бути скоєний на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Як з'ясували розслідувачі, росіянин, заарештований у Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у спецназі ФСБ "Вимпел" і брав участь щонайменше ще в одному замовному вбивстві - крім убивства підприємця в Москві, про яке повідомлялося раніше.

Видання The Insider, Bellingcat і Der Spiegel повідомили, що встановлено особу підозрюваного у вбивстві в Берліні громадянина Грузії. Розслідувачі стверджують, що постріл з пістолета з глушником здійснив російський громадянин Вадим Красиков 1965 року народження.

4 грудня МЗС ФРН оголосило двох співробітників посольства РФ в Німеччині персонами нон грата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164448
 
 
 Топ коментарі
 
Путина вопрос конечно "достал".. он аж сычал.. начал что это не грузин.. Но имелось в виду что он гражданин Грузии. А потом начал что РФ требовало его выдачи, что он только за раз "убил 90 человек" и т.д. В общем де факто признал что это дело рук ФСБ. Думаю западные СМИ на это отреагируют.
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Бандитская ГРУ-шная среда. пукин прав.
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Когда с тобой уже произойдет что то!!! Убийца!
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Згідно з роздумами цього ублюдка - його логіка абсолютно стосується і його ососбисто. Тому не буде гріхом і злочином порішити цього пацюка. ОПГ Хутіна - "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".
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вот и хорошо, пусть ответит да покрепче, пусть раскручивает маховик дипломатической войны
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Путина вопрос конечно "достал".. он аж сычал.. начал что это не грузин.. Но имелось в виду что он гражданин Грузии. А потом начал что РФ требовало его выдачи, что он только за раз "убил 90 человек" и т.д. В общем де факто признал что это дело рук ФСБ. Думаю западные СМИ на это отреагируют.
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Альо, кто тута с Бундесу!? "У вас БАНДИТСКАЯ среда"! Фарштейн!? Гехен нах рюсланд, там спокойнее!
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Бедолага хотел в Германии спрятаться. У КГБ длинные руки.
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Организатором? Х...ло драное. Из тебя оперативник, как из сопли президент.
Выай народу "закрепленные" в следственном порядке оперативно розыскные материалы (включая данные оперативно -технического отдела, оперативного документирования).
Х...ло ты тупее сотрудника "конторы" до 3-х лет службы..
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Ну да, а сколько российских врагов Кролик (кличка Яценюк) завалил в Чечне, да и дома наверное взрывал в 1999?
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воин света -кролик гасил рашку-бандитскую среду
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А Немцов - тоже терорист? А те в Боинге? Су--ка кто его уже успокоит!!!
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Молодец,х-ло,госпожу Меркель ,да грязными трусами по физиономии. Связалась с бандитом и убийцем (вместе с х-лом строила сп2),получай позор! Дьявол делает свои грязные дела и Солсбери и в Берлине,а главы этих гоударств-терпилы и позорники.
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Да теперь кролик сеня очень встревожен. Он морковкой столько кацапов завалил, что теперь где то за ним ходит красиков2....
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Неизвестный мужчина открыл огонь в одной из палат больницы в городе Острава на северо-востоке Чехии, погибли 4 человека, сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
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Тут пуйло прав! Каждый, кто хоть как-то связывается с рашкой, должен понимать, что связывается с бандитской средой и ни где не может быть в безопасности...
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Всё правильно ***** сказало: "российские спецслужбы - это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".
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