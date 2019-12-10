 Меркель підтримала перегляд Мінських угод: "Сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким"

Про це вона заявила на пресконференції в Парижі в ніч на 10 грудня після саміту лідерів країн "нормандської четвірки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Є питання, цей документ (Мінські угоди. – Ред.) скам'янілий чи його можна змінювати. Адже є певні пропозиції президента Зеленського щодо його зміни. Ми сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким і його буде оживлено", – заявила вона.
Меркель не говорила, що зміни погоджено.
Путін, зі свого боку, зазначив, що альтернативи Мінським угодам немає і сторонам конфлікту "потрібно робити все, щоб їх було повністю реалізовано". Він повідомив, що на сьогоднішніх переговорах розглядали "деякі аспекти" цих домовленостей.
"Будь-яка угода має певну гнучкість... Є речі, прописані прямо. І тут доволі складно сперечатися. А є ті, які народилися як компроміс під час наших дискусій у Мінську у 2015 році, тому різні сторони по-різному їх тлумачать. У цьому сенсі я з пані канцлером згоден, вона має рацію. Але для цього ми й збираємося – щоб вийти на спільне розуміння, на єдиний стандарт у так званій юридичній техніці", – додав він.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
Просто они не для того написаны, чтобы их выполнять со стороны Украины.
А чего вдруг Зе кинулся их выполнять - непонятно.
Если не изменить этот пункт минских соглашений, то Донбасс вряд ли можно вернуть в Украину . Может, в этом и была главная цель порошенко ? Я уже ничему не удивлюсь, если это было именно так. Слишком много фактов стало указывать на то, что не все просто так. Потому как выгодополучатели после Майдана шесть лет тормозили расследование дел Майдана. Потому что самое первое решение порошенковского большинства было о том, что русского следа на майдане не было. Кто в это поверит после видео со снайперами с желтыми повязками, стрелявшими в обе стороны ?
Чим він тоді краще за Пєтю??
В принципі, майже це і робилося роками, а тим часом і санкції проти кацапів діяли (їх от вчора знову продовжили), і армія у нас розбудовувалася. І Зе ццілком міг продовжувати в тому ж дусі! Ні, треба було відвести війська з обладнаних позицій і моста для сєпарні будувати...
Там не моста треба робити, а мінні поля і загородження з колючого дроту! І перекривати всі пункти пропуску, і припиняти виплату пенсій цій ваті - хай Зе бере приклад з Південної Кореї, яка від комуняк з КНДР в 1953 так відгородилася! Пєтя цього не зробив і Зе не робить, тому тут вони обоє-рябоє для мене...
И рашисты не наступают как в 2014 и 2015.
Есть время спокойно побазарить.
А надо было хоть что-то подписать, чтобы остановить бойню.
И совсем не для того Порох их подписан, чтобы выполнять.
Покажи там підпис Порошенка.
Приползло под украинским прокси и прыгает на украинцев.
и разгребал то, шо наворотил раненый в жопу прыщем Семенченко по заданию Коломойского
И это всё "занимался" ?
это про иловайск. Ваш любимый каломойский виноват в этом, так что целуйте зелю в опу!!! Ребята, удаляйте кацапов отсюда, пусть воюют, ссыкли, со своим ******, а сюда не лезут
на стене общественного туалета ?
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А не ПУКин ??
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
Судя по всему на закрытых переговорах договорились про амнистию боевиков.
АЛЕ! Що заважало Зе сказати приблизно таке: "Так, нас не влаштовують Мінські угоди, але змінити їх ми наразі не можемо. Проте, найпершим пунктом угод є повне припинення вогню. Ми готові починати говорити про виконання наступних пунктів (відведення військ, вибори і тд) ЛИШЕ ТОДІ, коли на Донбасі 30 (а краще 60) днів не буде жодного пострілу і жодного вибуху".
Просте питання до прихильників Зе: Чому Зе не скористався такою простою лазєйкою в угодах, а натомість почав відводити війська, хоча щодня стріляють???
Що заважало Зе сказати: ми не готові виконувати подальші пункти мінських угод, поки не виконано п.1 (припинення вогню) і не відновлена прописана в угодах лінія розмежування в районі Дебальцево?
Якщо коротко, то в мінських угодах є купа лазєйок, щоб не спішити їх виконувати. Відсутність перемир'я і Дебальцево - основні. Але Зе чомусь спішить відвести війська... Навіщо???
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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"Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою".
Мне уже надоело образы подбирать, вот
Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день:
"Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, *****, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало".
Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение.
Формула будет имплементирована.
Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе:
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі."
Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты.
Ну так и в чем причины радости-то?
Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них.
Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то.
На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России.
Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось.
А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам.
Доброе утро.