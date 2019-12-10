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 Політика України
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Все про:Зеленський (3729) Меркель (562) Путін (3240) мінські угоди (1653) нормандська четвірка (804)

 Меркель підтримала перегляд Мінських угод: "Сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вітає пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо зміни Мінських домовленостей.

Про це вона заявила на пресконференції в Парижі в ніч на 10 грудня після саміту лідерів країн "нормандської четвірки", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Є питання, цей документ (Мінські угоди. – Ред.) скам'янілий чи його можна змінювати. Адже є певні пропозиції президента Зеленського щодо його зміни. Ми сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким і його буде оживлено", – заявила вона.

Також читайте: Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська"

Меркель не говорила, що зміни погоджено.

Путін, зі свого боку, зазначив, що альтернативи Мінським угодам немає і сторонам конфлікту "потрібно робити все, щоб їх було повністю реалізовано". Він повідомив, що на сьогоднішніх переговорах розглядали "деякі аспекти" цих домовленостей.

"Будь-яка угода має певну гнучкість... Є речі, прописані прямо. І тут доволі складно сперечатися. А є ті, які народилися як компроміс під час наших дискусій у Мінську у 2015 році, тому різні сторони по-різному їх тлумачать. У цьому сенсі я з пані канцлером згоден, вона має рацію. Але для цього ми й збираємося – щоб вийти на спільне розуміння, на єдиний стандарт у так званій юридичній техніці", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164446
 
   
 Топ коментарі
 
почему рошеноморда подписал пункт где написано "передача границы -на следующий день ПОСЛЕ выборов"
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то есть порошенка можно сажать за гос измену если такое подписал.
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почему рошеноморда подписал пункт где написано "передача границы -на следующий день ПОСЛЕ выборов"
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рошен спасает в липецке
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А ще там прописано, що п. 1 - припинення вогню. І я не розумію, чо зелені виконують наступний пункт про відведення військ, якщо п. 1 не виконано і досі щодня стріляють...
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Де? Пруф давай, бо у Мінських якраз спочатку кордон, виведення іноземних формувань, а вже потім вибори.
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9 пункт

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
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Замечательно написаны эти Минские соглашения.

Просто они не для того написаны, чтобы их выполнять со стороны Украины.

А чего вдруг Зе кинулся их выполнять - непонятно.
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А для чого вони написані? Може щоб їх куйло в односторонньому порядку виконувало?
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Принаймні перші пункти мало виконувати саме ***** і саме в односторонньому порядку.
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Ні один із пунктів мінської угоди не може бути виконаний в односторонньому порядку,ні однією із сторін.Такі угоди виконуются ДРУЗЯМИ,але ніяк не воюючими сторонами,і особливо якщо одна з підписантів - Росія...Тому ця угода і є невиконуваною,абсурдною, покликаною затягування війни на роки і роки...
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выходит, Порошенко был заинтересован в затягивании войны на годы и годы? Меркель підтримала перегляд Мінських угод: "Сподіваємося, що цей документ знову буде гнучким" - Цензор.НЕТ 8572
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Так, угоди паршиві, але нафіга Зе тоді спішить поперед батька в пекло і починає відводити війська навіть коли стріляти не припинили???
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А что такое полный и не полный контроль? Трактовка сдесь очень спорная. Я думаю так, не полный контроль тогда когда силы ОБСЕ и украинская армия вместе контролируют границу, а полный контроль когда только украинская армия контролирует свою границу
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Привыкли подписывать документы, сдающие интересы государства, а потом о них умалчивать. Или ещё лучше трактовать их совсем иначе. Написано одно, но вы типа должны понимать, что там совсем другое. Порошенко просто предатель. Поражаюсь, что он мало того, что ещё на свободе, так ещё и майданы собирает
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Хватит уже лгать. Порошенко просто подписал капитуляцию, завёл Украину в безвыходное положение и назвал это, по своему обыкновению, перемогой. У Шустера Кравчук просто размазал Парубия в этом вопросе. Был выведен на экран сам текст договора, где чёрным по белому написано- сначала выборы, граница потом. А вы продолжаете утверждать обратное.

Если не изменить этот пункт минских соглашений, то Донбасс вряд ли можно вернуть в Украину . Может, в этом и была главная цель порошенко ? Я уже ничему не удивлюсь, если это было именно так. Слишком много фактов стало указывать на то, что не все просто так. Потому как выгодополучатели после Майдана шесть лет тормозили расследование дел Майдана. Потому что самое первое решение порошенковского большинства было о том, что русского следа на майдане не было. Кто в это поверит после видео со снайперами с желтыми повязками, стрелявшими в обе стороны ?
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Мінські угоди паршиві, але нафіга Зе тоді спішить поперед батька в пекло і починає відводити війська навіть коли стріляти не припинили??? П.1 мінських угод - припинення вогню, його не виконали. Нащо Зе виконує наступний пункт про відведення військ???



Чим він тоді краще за Пєтю??
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Схоже вас цікавить тільки одне питання...чи кращий Зе за Пєтю...а мало б цікавити те,як тепер Україні вибратися з цього вкрай складного становища, в якому вона опинилася,коли попередній президент підписав вкрай не вигідні для України Мінські угоди...що навіть всякі меркелі признають тепер їх безперспективність. Скажіть спасибі Зеленському,що він почав сього лиш з відводу військ та намагання припинити вогонь...показуючи європейцям,що навіть ЦЬОГО пуцлєр не може виконувати...
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Мене не цікавить, хто кращий... Суть в тому, що мінські угоди можна не виконувати, зіславшись на те, що не виконано п. 1 - повне і всеосяжне припинення вогню. І це цілком законна "відмазка"...

В принципі, майже це і робилося роками, а тим часом і санкції проти кацапів діяли (їх от вчора знову продовжили), і армія у нас розбудовувалася. І Зе ццілком міг продовжувати в тому ж дусі! Ні, треба було відвести війська з обладнаних позицій і моста для сєпарні будувати...
Там не моста треба робити, а мінні поля і загородження з колючого дроту! І перекривати всі пункти пропуску, і припиняти виплату пенсій цій ваті - хай Зе бере приклад з Південної Кореї, яка від комуняк з КНДР в 1953 так відгородилася! Пєтя цього не зробив і Зе не робить, тому тут вони обоє-рябоє для мене...
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Порошенко взагалі нічого не підписував. Підписував нєкій Кучма, ніхто де-юре. Зебіли витягли юридично нікчемний папірець (в якому террміни дії вказані до кінця 2015 року) і про який вже 3 роки ніхто не згадував, і вчора президент України офіційно підписавсь і під Мінськом і в додачу під вигаданою "формулою Штанмаєра"
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Лахта падлючая никак не угомонится ,запомните раз и навсегда ,гражданское общество Украины не позволит капитулировать перед татаромордовской ордой какая бы фамилия не была бы у президента! Хрен вам слонячий на всю морду лица,а не Украину!
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Пусть Зеля перепишет. Пукину нравится с ним говорить "по-деловому".
И рашисты не наступают как в 2014 и 2015.
Есть время спокойно побазарить.
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я спросил не кто должен преписать,а почему супер-нафиг-лидер-гетьман подписал что контроль над границей -ПОСЛЕ выборов?
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еще раз спрошу у тупых - почему порошенко подписал именно такую последовательность?
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Ну если решил побазарить сам с собой, пожалуйста...
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Потому что другую ***** не подписал бы.

А надо было хоть что-то подписать, чтобы остановить бойню.

И совсем не для того Порох их подписан, чтобы выполнять.
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До чого тут політична болтовня. Де підпис Порошенка?
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Порошенко со своими генералами устраивали котлы
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Не хами, проксивный.
Приползло под украинским прокси и прыгает на украинцев.
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канхфеты рошен ел
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Семенченко и Коломойский не генералы
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а где был сивочелый гавнокомнадующий? Бабки в офшоре пересчитывал?
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В Украине он был

и разгребал то, шо наворотил раненый в жопу прыщем Семенченко по заданию Коломойского
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есть данные что именно в это время он занимался СВОИМИ офшорами.
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Типа потратил полторы минуты, чтобы своим адвокатам доверенность подписать на открытие счёта.

И это всё "занимался" ?
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html
это про иловайск. Ваш любимый каломойский виноват в этом, так что целуйте зелю в опу!!! Ребята, удаляйте кацапов отсюда, пусть воюют, ссыкли, со своим ******, а сюда не лезут
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прЮфет сечоволой мордве(сеча из под вола) ,отлезьте уже от нас ,вши лобковые ...
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котел нельзя устроить только одной стороне, должен кто-то помогать.
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Хвамилия этой лахтинской ботвы- Клозетвотер (Унитаз)
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а где она прописана ?

на стене общественного туалета ?
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Даже не знаю, что ответить... это на курсах ботов преподают?
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Потому что договорённости были подписаны под военной угрозой. РФ тут же их нарушила.
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Вы, падали кремлевские, сидите на диване и киздите сволочи. А что бы вы делали в 2014 году? Без армии, с угрозой полномасштабного вторжения в страну мордора?. Из вас кто-то , твари, пошел воевать и защищать страну? А? Нет, конечно. Вы, предатели,уставали на диване от войны и киздели, что все вам не так! Никто зад не поднял, ссыкуны, и не пошел страну защищать. Вот такие вы поцреоты. За пять лет столько раз было сказано на переговорах, что без передачи границы Украине не будет ничего в Лугандоне, ни выборов, ни отведения войск, ничего, вы как то , шавки кремлевские , забыли об этом. Ваш клован, ****, сдал бы страну уже давно всю, если бы не протесты и не реальные патриоты, в отличии от вас, мордорских шлюх. Вы только разводите тут херню и защищаете фсбшного клоуна с агентурной кличкой буратино. Мерзости вы продажные. Идите лижите *****- вот ваш приоритет. Клована на фиг с пляжа!
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головой побейся об стену,псих ))
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А для шоколадника в 2105 году наступление россиян было неожиданным от партнера . А может все таки договоренностью по имитации вражды между шоколадником и ****, несмотря на смерти украинцев .
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РосЦию из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Потому что там в свое время не было зебанутого! Меркель поддержала пересмотр минских соглашений: "Надеемся, что этот документ вновь будет гибким" - Цензор.НЕТ 1567
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то есть порошенка можно сажать за гос измену если такое подписал.
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И шоколадника и Зе, за продолжение соблюдения Минских договорняков .
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Прочь,ботва ************ с ЦН! Какая бы не будет фамилия у президента Украины,гражданское общество страны не допустит капитуляции и сближения с татаромордовской ордой, поймите это ,наконец,бараны винторогие!
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Гнучким? Тобто в ньому буде повно лазійок, через які ***** зможе виправдовувати будь-які вчинки?
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Ну как-то вторгся он в Украину без всяких Минских протоколов
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Нужно убрать от туда Петину идею, сначала выборы, потом контроль за границей.
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Вчера Меркель все секреты твоего Пети раскрыла.
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Мінські угоди ВРЯТУВАЛИ Україну тоді.
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По этому не получается сдать Украину *****? Ну зеля сделает как нужно цапам.
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ну что придурки (всё пропавшие ***...) утёр вам тролям нос и путину ЗЕЛЕНСКИЙ! зря у офиса мёрзли и орали. биотуалеты...палатки... такие забавные... пока идиоты.. я здесь не хочу писать уже ничего...отдохну мозгами от вашей вони ...прощавайте придурки... СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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хоть по 100 гр заробили заробтчани
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Волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы.

Судя по всему на закрытых переговорах договорились про амнистию боевиков.
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Значить так.Гнучкість так гнучкість.Якщо Розвідка ЗСУ дає інформацію,що такі військові частини іхтамнєтов покинули територію України,то тільки тоді можливо відведення у визначених пунктах ЗСУ.
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Их менять нужно в корне. ( привет Пете) Это территория Украины, граница тоже украинская, РФерии там нечего делать, преступников и изменников ждет наказание. Статус только обычных районов Украины, с ограничением на 5 лет участия в общенациональных и местных выборах с установлением на этот срок военно-гражданской администрации.
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Якби це було б написано в 2015р,який був би результат?
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Дайте Игорю Хирсклу переписать мински )) - Всем понравится. Кацапам тоже. Поначалу ))
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Сволочь, убери войска из крысма и дамбаца, и минские соглашения сами по себе потеряют смысл. )(уйла - пид@рас!
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Меркельша нагинай ***** до виконання бо тільки чути хотєлки смердів московських.
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Дайте мені срочно зраду, бо конхвети пропадають))))
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Ніхто не сперечається, що мінські угоди дуже фігові...

АЛЕ! Що заважало Зе сказати приблизно таке: "Так, нас не влаштовують Мінські угоди, але змінити їх ми наразі не можемо. Проте, найпершим пунктом угод є повне припинення вогню. Ми готові починати говорити про виконання наступних пунктів (відведення військ, вибори і тд) ЛИШЕ ТОДІ, коли на Донбасі 30 (а краще 60) днів не буде жодного пострілу і жодного вибуху".

Просте питання до прихильників Зе: Чому Зе не скористався такою простою лазєйкою в угодах, а натомість почав відводити війська, хоча щодня стріляють???
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Ну по отводу военных ЗСУ было потом отдельные договорняки в Минске, только не нашел инфо с чьей подачи- ОБСЕ или Кучмы.
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Крім того, у додатках до мінських угод чітко прописана лінія розмежування... І там видно, що Дебальцеве має належати нам.
Що заважало Зе сказати: ми не готові виконувати подальші пункти мінських угод, поки не виконано п.1 (припинення вогню) і не відновлена прописана в угодах лінія розмежування в районі Дебальцево?
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А ДАП оккупантам ,если на карте что гуляет в инете .
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Ну так він зараз і під їх контролем, а Дебальцеве ж не в нас...

Якщо коротко, то в мінських угодах є купа лазєйок, щоб не спішити їх виконувати. Відсутність перемир'я і Дебальцево - основні. Але Зе чомусь спішить відвести війська... Навіщо???
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Реальной причины никто не скажет, можно только догадываться. Если не искать зраду, подождем дальнейшие действия по следующим шагам в сторону отвода ЗСУ .
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Я не шукаю зраду, я логіку шукаю! Я не порохобот і тим паче не зебот... Коли Зе каже, що Мінські угоди погані, то я з ним на 100% згоден, але коли він при цьому виконує ці угоди більше, ніж Пєтя навіть, і наказує відвести війська (хоча не виконано п.1 угод про припинення вогню), то я не бачу в цьому логіки!
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Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
.
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Спасибо фрау меркель за слив Украины.Спасибо сша за молчаливое согласие путинского холуя с дохлой белкой на голове. Семимильными шагами назад в ссср.
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Бабченко пишет:А чего вы радуетесь-то? С чего вдруг чепчики в воздух?

"Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою".

Мне уже надоело образы подбирать, вот
Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день:

"Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, *****, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало".

Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение.
Формула будет имплементирована.
Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе:

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі."

Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты.
Ну так и в чем причины радости-то?
Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них.
Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то.
На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России.

Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось.

А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам.
Доброе утро.
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