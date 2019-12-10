 Сказав Путіну, що в Україні не заборонено говорити російською мовою, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він сказав на брифінгу за результатами саміту в Парижі.

"У нас це все не заборонено, і я це казав сьогодні президенту РФ. І навіть сьогодні, говорячи про це, я можу продовжити російською мовою", - наголосив він.

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Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче, щоб російськомовне населення не лише на Донбасі, а й по всій Україні "користувалося рівними правами".

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив: "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить".