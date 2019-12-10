 Сказав Путіну, що в Україні не заборонено говорити російською мовою, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він сказав на брифінгу за результатами саміту в Парижі.
"У нас це все не заборонено, і я це казав сьогодні президенту РФ. І навіть сьогодні, говорячи про це, я можу продовжити російською мовою", - наголосив він.
Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче, щоб російськомовне населення не лише на Донбасі, а й по всій Україні "користувалося рівними правами".
Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив: "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить".
Поэтому никто никому ничего и не пояснял...
прям так взял и сказал?
а про оккупированные територии ?
От тыпил, так тыпил.
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх!