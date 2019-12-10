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Все про:Венеціанська комісія (87) Верховний Суд (473) судова реформа (908)

 "Результат викликає глибоке занепокоєння". Венеціанська комісія опублікувала висновки про судову реформу "Слуги народу"

У скороченні кількості суддів у Верховному Суді експерти побачили повернення політичного впливу на судову владу.

Венеціанська комісія 9 грудня опублікувала офіційний висновок про судову реформу, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським та зафіксовану в ухваленому Радою законі №193-IX.

Законом серед іншого передбачено скорочення Верховного Суду з 200 до 100 осіб шляхом проведення повторного відбору суддів, ліквідація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, розширення повноважень Вищої ради правосуддя, можливість подачі анонімних скарг на суддів і скорочення термінів дисциплінарних процедур по ним, повідомляє "Гордон".

У своєму висновку Венеціанська комісія відзначила, що Україна протягом останніх років провела глибоку судову реформу, і впровадження деяких змін ще не завершено. Реформа процесу відбору суддів і новий склад Верховного Суду, на думку комісії, "помітно покращилися порівняно із системою, яка існувала раніше".

Що стосується запропонованих Зеленським змін, то, на думку Венеціанської комісії, "результатом ... є повне призупинення процедур призначення суддів місцевих та апеляційних судів, що викликає глибоке занепокоєння".

Також читайте: Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського: загрожує стабільності і незалежності суду

У Венеціанській комісії виникли заперечення і щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду.

"Скорочення кількості суддів призведе до ще більшої затримки розгляду справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Через велику завантаженість (близько 70 000 справ) Верховний Суд не зможе ухвалювати належним чином обґрунтовані судові рішення протягом розумного строку, що суперечить статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - йдеться у висновку.

У новому законі європейські експерти побачили повернення до політичного впливу на судову владу.

"Необхідно уникати будь-якого зв'язку між судовою владою і виборчим терміном президента і парламенту. Для незалежності суддів явну небезпеку становить створення враження у самих суддів і широкої громадськості, що після виборів рішення про те, чи залишаються діючі судді на своїх місцях чи ні, віддається на розсуд новообраних політичних органів держави, - наголошується в документі. - Комісія глибоко стурбована тим, що закон може привести до серйозних змін у складі Верховного Суду після зміни політичної більшості. Верховний Cуд був всебічно реформований на основі законодавства, прийнятого попередньої Верховною Радою. Повторення цього після виборів посилає сигнал як суддям, так і широкій громадськості, що від волі відповідного більшості в парламенті залежить, чи можуть судді вищого суду залишатися на своєму посту чи ні".

Венеціанська комісія рекомендувала Україні виключити положення щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду, а реформу зосередити на судах першої та апеляційної інстанцій.

Українську сторону у Венеції представляв заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина. У своєму Facebook він написав 6 грудня що рішення Венеціанської комісії "не дуже позитивне, особливо щодо зменшення чисельності ВС". Заступник голови Мін'юсту зазначив, що "з багатьма ідеями і пропозиціями, висловленими в думці комісії, можна погодитися або хоча б взяти до уваги", але додав, що "деякі з них досить поверхневі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164443
 
   
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Давайте заодно и выводы Венецианской комиссии про языковой закон Порошенко
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Межнациональная рознь, игнорирование европейских норм и разжигание ненависти внутри Украины это единственное оружие Порошенко, которое он именует патриотизмом. Поэтому его шавки будут гавкать, обзывать население Украины идиотами (это еще мягко сказано) но задницу воров вылизывать продолжат даже если будет вынесено порицание со стороны ООН.
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"Межнациональная рознь". Обосновать сможешь?
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Прапорець постав горизонтально, мокшанін. "Результат викликає глибоке занепокоєння". Венеціанська комісія опублікувала висновки про судову реформу "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4832
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А давайте без давайте. По конкретному случаю есть комментарии?
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Тобі не подобається українська мова? Хто б сумнівався! А як у зелених українофобів пов'язане питання наступу на незалежність судівськох влади з українською мовою?
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Знаю одну страну, в которой диктант на государственном языке смогла написать только одна маленькая девочка. Но десятки миллионов людей из той же страны уверены, что только один язык (напомню, язык, которым полностью владеет только одна маленькая девочка) должен быть несмотря на то, что все страны мира этого принципа не придерживаются, даже Израиль.
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Сколько государственных языков в твоей паРаше?
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Как я уже писал порохоботами руководит только бессильная ненависть от проигрыша, поэтому они могут говорить только матом и руганью. Сколько в параше языков не знаю, но для справки в России, порохоботы этого не знают ибо даже читать не могут, абсолютная неграмотность помноженная на ненависть, цитата "Русский язык - государственный; 37 государственных языков в республиках Российской Федерации; более 15 языков с официальным статусом".
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Не сомневался, что швайнехунде будет петлять.
Статья 68 конституции рф
1. Государственным языком российской федерации на всей ее территории является русский язык.
Все остальное - дело субъектов федерации. Украина унитарное государство, не ровняй, крепостной. ПаРаша - не мат и не ругань, а вариант названия твоего **********. Ведь путин - *****, не так ли?
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Брехливый порохобот, не показывай куски твоей же ссылки, пиши все что там указано -
"Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития". Кстати а что ты все в Россию рвёшься? Кацап что ли? Может быть тебя мордой повозить по европейскому многоязычию?

О Путине. Путин *****, но только два человека в Украине осмелились назвать ***** *****м публично, это Коломойский и Дещица, оба сразу стали врагами Порошенко и от обоих Порошенко постарался избавиться, что он и сделал.
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Та ты шо! Зеленский будет влиять на судей? Та не может быть... он уже влияет.
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Выразить им в ответ глубокую озабоченность. И рассказать им про судебную систему Италии, мол мы у них учимся.
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Сокращение численности судей Верховного Суда (единственного реформированного), с целью оставить только присягнувших на верность власти - вот и вся цель "реформы" Портнова, Богдана, Зеленского.
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Ну убейся головой об стену......учитывая что порохоботы не учавствуют в формировании ВВП (ибо профессиональные паразиты) то платить Петиным гнидовонючкам в мантиях не вижу нужды!!!
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Я же про то и написал - сегодня нужны только послушные власти судьи. А Верховный Суд рассматривает иски граждан, которые прошли все предыдущие инстанции, его сокращение, значительно усложнит доступ до правосудия украинским гражданам.
Почитайте, что такое ВВП, нельзя быть таким безграмотным.
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щас ляшко ваше глубокое беспокойство снимет
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Вас ляшко немного подлечил своим методом? "Результат вызывает глубокое беспокойство". Венецианская комиссия опубликовала выводы о судебной реформе "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4567
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Может пусть они этим судьям тогда зарплату и платят?
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а нема стурбованості, що у ВС потрапили відверті контрацептиви, які виносили рішення проти Майдану?
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У украинцев шото вот никакого не видно, ни глубокого, ни какого другого. Видно это не их суды
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Ну вот... Это *** все порох виновен! Это он сливал все пять лет Украину и ее реформы... А ЗЕ&Co как взялись,так и... всрались. Вообщем порох сглазил!
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Венеция, Венеция.....а это там где Маркива на 25 лет посадили.....ну тогда да, для порохнявых выплядков это авторитетная оганизация.
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Венеция, Венеция.....а это там где Маркива на 25 лет посадили.....ну тогда да, для порохнявых выплядков это авторитетная оганизация.
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По результатам Венецианской комиссии, т.е. взгляда со стороны, в судебной реформе счёт 2:0 в пользу Пороха. Зеленский откатил страну назад: загруженность судей (и как следстваие не эффективность защиты) и политическое влияние на суд.
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