 "Результат викликає глибоке занепокоєння". Венеціанська комісія опублікувала висновки про судову реформу "Слуги народу"

Венеціанська комісія 9 грудня опублікувала офіційний висновок про судову реформу, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським та зафіксовану в ухваленому Радою законі №193-IX.

Законом серед іншого передбачено скорочення Верховного Суду з 200 до 100 осіб шляхом проведення повторного відбору суддів, ліквідація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, розширення повноважень Вищої ради правосуддя, можливість подачі анонімних скарг на суддів і скорочення термінів дисциплінарних процедур по ним, повідомляє "Гордон".

У своєму висновку Венеціанська комісія відзначила, що Україна протягом останніх років провела глибоку судову реформу, і впровадження деяких змін ще не завершено. Реформа процесу відбору суддів і новий склад Верховного Суду, на думку комісії, "помітно покращилися порівняно із системою, яка існувала раніше".

Що стосується запропонованих Зеленським змін, то, на думку Венеціанської комісії, "результатом ... є повне призупинення процедур призначення суддів місцевих та апеляційних судів, що викликає глибоке занепокоєння".

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У Венеціанській комісії виникли заперечення і щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду.

"Скорочення кількості суддів призведе до ще більшої затримки розгляду справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Через велику завантаженість (близько 70 000 справ) Верховний Суд не зможе ухвалювати належним чином обґрунтовані судові рішення протягом розумного строку, що суперечить статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - йдеться у висновку.

У новому законі європейські експерти побачили повернення до політичного впливу на судову владу.

"Необхідно уникати будь-якого зв'язку між судовою владою і виборчим терміном президента і парламенту. Для незалежності суддів явну небезпеку становить створення враження у самих суддів і широкої громадськості, що після виборів рішення про те, чи залишаються діючі судді на своїх місцях чи ні, віддається на розсуд новообраних політичних органів держави, - наголошується в документі. - Комісія глибоко стурбована тим, що закон може привести до серйозних змін у складі Верховного Суду після зміни політичної більшості. Верховний Cуд був всебічно реформований на основі законодавства, прийнятого попередньої Верховною Радою. Повторення цього після виборів посилає сигнал як суддям, так і широкій громадськості, що від волі відповідного більшості в парламенті залежить, чи можуть судді вищого суду залишатися на своєму посту чи ні".

Венеціанська комісія рекомендувала Україні виключити положення щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду, а реформу зосередити на судах першої та апеляційної інстанцій.

Українську сторону у Венеції представляв заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина. У своєму Facebook він написав 6 грудня що рішення Венеціанської комісії "не дуже позитивне, особливо щодо зменшення чисельності ВС". Заступник голови Мін'юсту зазначив, що "з багатьма ідеями і пропозиціями, висловленими в думці комісії, можна погодитися або хоча б взяти до уваги", але додав, що "деякі з них досить поверхневі".