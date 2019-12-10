 Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Він зазначив, що "поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно".
"Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок", - написав він.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":
- розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
- обмін полонених до кінця 2019 року;
- повне припинення вогню до кінця 2019 року;
- продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
- розширення мандата СММ ОБСЄ;
- наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.
Про що не домовилися:
- проведення місцевих виборів на Донбасі;
- відновлення Україною контролю над кордоном;
- транзит газу.
(C)
@ihor108
🤔
так их кумир ЗЕ... увидеть Париж и сдохнуть где то в Мухозасранске...
Попустит.
покажите фото как Зеленский жмёт руку кому то из этих папуасов
чиста интересно, было вчера такое?)
или он просто не торговый партнер?)
тримай Андрiйко
нi, не був
а ти?
Теперь же цена газа видите ли их напугала. Зная *****, можно сделать контракты, к которым никто не подкопается, и пусть продаёт своё гас. Они ж и есть сырьевой придаток. По-любому, мы покупаем их газ через посредников. Биться за транзит, но не покупать газ, это как-то непонятно.
Просто цена газа должна быть ценой без всяких подковерных условий. Если нет- то естественно пусть идёт лесом
Ну а плата за цю знижку може бути й вода у крим а може й змін до конституції. Є варіянти, як то кажуть.
Овоч он, за 20% на 20 років москалів в криму харківську змову підписав. Що блаЗєнь учудить - навіть богові невідомо.
От, от оті 25% від спотових, .
спотові ціни ЄС дуже змінні і їх застосування до ціноутворення коли є 2/3 місцевого видобутку безпідставне.
Ви ціну з собівартістю не плутайте. А якщо таки не наплутали, то нагадаю ціна - це компроміс між продавцем (є, хочу) і покупцем(треба, можу). Отже, якими б змінними не були спотові ціни, вони [ціни] можуть і є підставами для для ціноутворення місцевого видобутку, транспортування . Інша справа, якщо спотові ціни - єдина підстава для ціноутворення.
Украинские олигархи - это самые главные коллаборанты интересов Украины, ее государственности, потому что очень зависимы от экономических связей и дешевого сырья из России..... Сначало мы видели олигарха Порошенка, у которого были попытки договорится с русскими, но под давлением общества он не решался идти на серьезные уступки России... Сейчас олигархи нам подсунули портянку Коломойского - Зелинского... который втихаря будет сливать Украину русским.... даже не сомневаюсь в этом....
Так что.... как не прескорбно это признавать, но Майдан пошел в минус стране..... к сожелению....
Дм де й висновок?
Втім країна в кожного своя. В когось Україна, а когось хохляндія, малоросія, УРСР.... Відповідно, якщо Україні на користь, то решті країн, на тій же території - ні.
Молдова з олігархом Плохатнюком.... Придністровья, конфлікт... проросійський Додон, деякі міста Молдови відкрито сепарують і бажають приєднатися до Румунії..... Зараз ніхто навіть не розуміє, що в цій Молдові відбувається....
Україна, спочатку з олігархом Порошенко, а тепер з портянкою Коломойші, йде шляхом МОЛДОВИ і ГРУЗІЇ, це ж очевидно..... Були би у Польщі, Литві, Латвії, Естонії чи Чехії такі олігархи, які завязані на дешевій сировині з Росіїї.... Вони би йшли тим же шляхом, що і Україна, Грузія та Молдова.... і не були би зараз у НАТО та ЄС, не жили б зараз у нормальних країнах!!!! Поляки, прибалти на порядок розумнішими виявилися за українців, що не допустила у себе такого явища, як ОЛІГАРХАТ..... Тому Грузія, Молдова, Україна - найбініші країни Європи.... А Польща процвітає....
У всей подоботской срани тревожное состояние. Сывочёлый кнур на столько тревожен, что на родычей все активы переписывает, полагая своим свинячим мозгом что это их спасёт))
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?